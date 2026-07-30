EN EXCLUSIVITÉ-Le directeur général de Ford indique à ses employés que les constructeurs automobiles chinois pourraient faire leur entrée sur le marché américain au cours de la prochaine décennie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nora Eckert

Le directeur général de Ford, Jim Farley, a déclaré jeudi à ses employés lors d’une réunion publique que l’entreprise se préparait à l’éventualité d’une entrée des constructeurs automobiles chinois sur le marché américain dans les cinq à dix prochaines années, même si le pays a érigé de nombreuses barrières commerciales à l’encontre des voitures en provenance de Chine, selon trois personnes ayant assisté à la réunion.

M. Farley est l’un de ceux qui s’expriment le plus ouvertement sur la compétitivité des géants automobiles chinois tels que BYD 002594.SZ au sein du secteur. Ford s’apprête à lancer une gamme de véhicules électriques abordables, entièrement conçus par l’entreprise pour rivaliser avec ces constructeurs chinois en termes de coût et d’efficacité.

Le directeur de Ford F.N , ainsi que d’autres hauts responsables, ont estimé qu’il était plus probable que les entreprises chinoises fassent leur entrée sur le marché vers la fin de cette période de cinq à dix ans. Ces commentaires interviennent alors que le Sénat américain fait pression pour étendre l’interdiction des ventes de voitures chinoises sur le deuxième marché automobile mondial, qui est également le plus lucratif.

Un porte-parole de Ford a refusé de commenter les discussions qui ont eu lieu lors d’une réunion privée avec les employés.