Ensign Energy, le deuxième plus grand opérateur de plates-formes de forage du Canada, se développe au Venezuela et prévoit de faire passer sa flotte dans ce pays d'Amérique du Sud de 2 à 15 plateformes au cours des deux prochaines années, a déclaré son directeur général à Reuters.

Bob Geddes, directeur général d’Ensign ESI.TO , a déclaré jeudi lors d’une interview que la société avait transféré au Venezuela une troisième plate-forme de forage haute performance ADR de 1 500 chevaux-vapeur, qui devrait être opérationnelle avant la fin de l’année, depuis le bassin du Permien. Une quatrième est en route vers le pays depuis l’Australie.

“Nous allons l'alimenter. Tous les trois mois, nous y ajouterons une nouvelle plate-forme”, a déclaré M. Geddes. “Notre objectif est d’atteindre 15 plates-formes au cours des deux prochaines années.”

Ensign est présente dans la région de la ceinture de l’Orénoque au Venezuela depuis 25 ans, bien que le nombre de ses plates-formes ait fluctué au fil des années en raison de l’évolution de la situation politique. La société y exploitait deux plates-formes de forage — toutes deux sous contrat avec Chevron CVX.N — lorsque les forces américaines ont capturé et destitué le président vénézuélien Nicolás Maduro le 3 janvier, a précisé M. Geddes.

À l’époque, Chevron était la seule grande compagnie pétrolière américaine à produire dans le pays grâce à une licence américaine qui l’exemptait des sanctions imposées par Washington à l’industrie pétrolière vénézuélienne. Depuis lors, les États-Unis ont lancé une initiative visant à relancer le secteur énergétique vénézuélien dans le cadre d’un plan qui a attiré l’attention d’autres compagnies pétrolières .

Chevron prévoit de plus que doubler le nombre de plateformes pétrolières qu’elle exploite au Venezuela dans le cadre de son plan quinquennal visant à stimuler la production dans ce pays.

M. Geddes a précisé que l’expansion d’Ensign inclura trois plateformes supplémentaires sous contrat avec Chevron, tandis que les dix autres pourraient être attribuées à “divers clients” avec lesquels Ensign est actuellement en négociations. Chevron n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Ensign détient 22 % du marché des plates-formes de forage au Canada et environ 10 % du marché du bassin permien, a précisé M. Geddes. L’entreprise puisera dans sa capacité existante de plates-formes dans le bassin permien pour répondre à la demande croissante au Venezuela, en recertifiant les plates-formes et en les modernisant selon les spécifications des clients avant de les expédier en Amérique du Sud.

La croissance du marché vénézuélien va accentuer la pression sur un marché déjà tendu dans le secteur nord-américain du forage et faire grimper les tarifs des plates-formes, a déclaré M. Geddes.

“Nous disons aux opérateurs: si vous voulez mettre cette plate-forme en service, voici le prix à payer”, a-t-il déclaré.

M. Geddes a indiqué que la volonté des États-Unis d’ouvrir le Venezuela à l’exploitation pétrolière exerçait une certaine pression sur l’offre de main-d’œuvre dans ce pays, mais il a ajouté qu’Ensign avait l’avantage de pouvoir puiser dans un vivier de personnel déjà bien établi.

Outre ses activités en Amérique du Nord et au Venezuela, Ensign dispose de plates-formes de forage en Argentine, en Australie et au Moyen-Orient.