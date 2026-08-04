EN EXCLUSIVITÉ-La Maison Blanche s'apprête à prolonger la dérogation à la loi Jones alors que Trump cherche à faire baisser le prix de l'essence

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* Selon les données du gouvernement américain, la dérogation pourrait expirer le 16 août après avoir été utilisée près de 200 fois jusqu'à fin juillet

* Selon certaines sources, les responsables envisagent de restreindre la portée de la dérogation tout en préservant une certaine souplesse pour les approvisionnements en carburant essentiels

* Aucune décision définitive n’a été prise et les détails restent susceptibles d’évoluer, selon certaines sources

par Jarrett Renshaw et Arathy Somasekhar

La Maison Blanche devrait prolonger dans les prochains jours la dérogation à la loi Jones, vieille d’un siècle, selon certaines sources, en recourant à l’un des rares outils dont elle dispose pour tenter de contenir les prix de l’essence, alors que le président Donald Trump intensifie ses attaques contre Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N , qu’il accuse de gagner « trop d’argent ».

La loi Jones impose que les marchandises transitant entre les ports américains soient transportées à bord de navires construits aux États-Unis, appartenant à des entreprises américaines et dont l’équipage est composé de travailleurs américains, et cette dérogation vise à faire baisser les prix de l’essence en renforçant la flexibilité du transport maritime et en réduisant les goulets d’étranglement.

L’industrie pétrolière s’attendait à une prolongation d’ici la fin du mois de juillet. Mais des responsables de l’administration ont poursuivi leurs réunions avec des représentants du secteur maritime et des législateurs au sujet de modifications potentielles visant à restreindre la portée de la dérogation, tout en préservant la flexibilité nécessaire au transport des approvisionnements critiques en carburant, selon trois personnes proches des discussions qui ont souhaité garder l’anonymat car elles ne sont pas autorisées à s’exprimer publiquement.

La dérogation actuelle doit expirer le 16 août et constitue déjà la plus longue suspension des règles de la loi Jones de toute l’histoire du programme. Selon les données du gouvernement américain, cette dérogation a été utilisée près de 200 fois en quatre mois et demi, jusqu’à la fin du mois de juillet.

Trump est à court d’options faciles pour faire baisser les prix de l’essence — qui s’élèvent actuellement à plus de 4 dollars le gallon aux États-Unis — à l’approche des élections de mi-mandat de novembre. L’administration a déjà misé sur des mesures telles que l’intensification des efforts d’approvisionnement en pétrole et une plus grande souplesse réglementaire, tandis que Trump a, lundi, intensifié la pression rhétorique sur Exxon et Chevron en déclarant qu’elles devraient restituer de l’argent aux consommateurs à la pompe.

Bob McNally, président de Rapidan Energy Group, a déclaré que l’option la plus efficace pour tout président américain serait de faire pression sur l’Arabie saoudite pour qu’elle augmente sa production de pétrole — une option irréalisable car les exportations restent limitées par les perturbations autour du détroit d’Ormuz dans le contexte du conflit avec l’Iran.

D’autres mesures potentielles, notamment un impôt sur les bénéfices exceptionnels, un contrôle des prix de l’essence ou des poursuites judiciaires à l’encontre des compagnies pétrolières, sont soit politiquement irréalistes, soit économiquement risquées, soit peu susceptibles de faire baisser les prix de manière significative, a ajouté M. McNally.

M. McNally a ajouté que la dérogation à la loi Jones augmenterait le nombre de pétroliers disponibles pour transporter le carburant, mais ne ferait probablement baisser le prix de l’essence que de quelques centimes par gallon.

LES DÉTRACTEURS DE LA DÉROGATION RÉCLAMENT DES LIMITES Les détracteurs de cette prolongation réclament des limites géographiques et un contrôle plus strict de chaque expédition.

Peter Navarro, conseiller commercial de la Maison Blanche, Russell Vought, directeur du Bureau de la gestion et du budget, et le Conseil pour la domination énergétique de la Maison Blanche, entre autres, ont participé aux discussions sur la prolongation de la dérogation, ont indiqué ces sources.

Aucune décision définitive n’a été prise et les détails sont susceptibles d’évoluer, ont précisé ces sources.

Des législateurs républicains de premier plan, dont le président de la Chambre des représentants Mike Johnson et le chef de la majorité à la Chambre Steve Scalise, ont fait pression sur l’administration pour qu’elle limite cette dérogation, avertissant qu’un recours généralisé aux dérogations pourrait affaiblir la flotte nationale et compromettre les objectifs de sécurité nationale de la loi Jones.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que l’administration continuait de surveiller la manière dont la dérogation était utilisée et que les discussions se poursuivaient. Toute nouvelle annonce viendrait directement du président ou de l’administration, a précisé ce responsable.

Les associations maritimes ont intensifié leur campagne contre la prolongation de la dérogation à la loi Jones: l’American Maritime Partnership a relancé ses publicités sur CNBC et Fox News, tandis que l’AMP et l’American Waterways Operators diffusent des publicités numériques.

La présidente de l’AMP, Jennifer Carpenter, a fait valoir que la dérogation avait davantage profité aux opérateurs étrangers et aux entreprises énergétiques qu’aux consommateurs.

“Cette dérogation a transféré le commerce intérieur courant vers des opérateurs étrangers, notamment des entités liées à la Chine et à la Russie, tout en sapant la base industrielle maritime américaine”, a déclaré Mme Carpenter.