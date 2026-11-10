EN EXCLUSIVITÉ-L'introduction en bourse d'Anthropic pourrait rapporter jusqu'à 64,4 milliards de dollars, selon la dernière version du prospectus préliminaire

L'introduction en bourse d'Anthropic devrait permettre de lever jusqu'à 64,4 milliards de dollars, selon la dernière version du prospectus consultée mardi par Reuters, alors que la société spécialisée dans l'IA s'apprête à lancer la commercialisation de l'opération.
La société lèvera également 26 milliards de dollars via une opération distincte de placement privé auprès d’investisseurs de référence, parmi lesquels figurent Alphabet GOOGL.O Google, Nvidia NVDA.O , Advanced Micro Devices AMD.O , comme l’indique le projet de prospectus.
Avec les investissements des investisseurs de référence, parmi lesquels figurent également Broadcom AVGO.O , Micron Technology MU.O , Microsoft MSFT.O et TSMC 2330.TW , l’offre d’actions d’Anthropic permettra de lever un montant total pouvant atteindre 90,4 milliards de dollars.
La société américaine et certains de ses investisseurs prévoient de vendre des actions lors de cette introduction en bourse dans une fourchette de prix indicative comprise entre 70 et 78 dollars par action, selon le prospectus. Les détails de l'opération devraient être annoncés prochainement.
Anthropic et les investisseurs de référence n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer