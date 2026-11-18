EN EXCLUSIVITÉ-L'Inde va imposer des droits de douane et des taxes de 162,5 % sur les importations en vrac de whisky écossais, dans un contexte d'impasse sur l'accord avec le Royaume-Uni

Alors que le différend autour de l’accord commercial entre l’Inde et le Royaume-Uni fait rage, l’Inde impose désormais un droit de douane effectif de 162,5 % sur les importations de whisky écossais en vrac, ce qui secoue les entreprises du secteur des spiritueux , ces taxes dépassant les 150 % appliqués avant cet accord historique, selon huit sources et un document gouvernemental.

L’accord commercial entre l’Inde et le Royaume-Uni, entré en vigueur en juillet, avait réduit de moitié les droits de douane sur le whisky écossais, les ramenant à 75 %, et les entreprises comme le gouvernement britannique l’avaient salué comme une grande victoire pour des sociétés telles que Pernod Ricard PERP.PA et Diageo DGE.L , qui importent du whisky écossais en vrac et le mélangent pour fabriquer des produits très prisés sur le marché indien des spiritueux, évalué à 65 milliards de dollars.

Mais dans le cadre du premier différend majeur lié à l’accord Inde-Royaume-Uni, les enquêteurs indiens ont fait valoir que les entreprises utilisaient des classifications douanières erronées pour importer des concentrés de whisky écossais en vrac – ceux-ci étant considérés comme des matières premières servant à la fabrication de boissons telles que les whiskies blended.

Depuis mai, selon les enquêteurs indiens, ces importations relèvent d’une nouvelle ligne tarifaire douanière créée pour les « préparations alcooliques composées », qui est soumise à un droit de douane de 150 %.

Ces importations sont ensuite soumises à une taxe à la consommation qui porte le montant total des droits à 162,5 %, selon un document gouvernemental consulté par Reuters et huit sources, dont des dirigeants du secteur et des agents des douanes, qui ont une connaissance directe du dossier.

Alors que l’impasse perdure, des milliers de litres de whisky écossais en vrac, répartis dans plus de 80 conteneurs appartenant à Pernod, Diageo et Bacardi, sont bloqués dans les ports , a rapporté Reuters la semaine dernière.

Dans le cadre d’une « mainlevée provisoire en attendant l’enquête », des droits de douane correspondant à 75 % de la valeur des marchandises doivent être payés d’avance, le reste étant couvert par des garanties bancaires, ont précisé les sources.

« Le secteur a déjà baissé les prix des whiskies écossais sur le marché lorsque l’accord entre l’Inde et le Royaume-Uni est entré en vigueur, et il se retrouve aujourd’hui confronté à une nouvelle hausse des droits de douane », a déclaré une source issue du secteur de l’importation d’alcools.

Pernod, propriétaire de la société britannique Chivas Brothers, Diageo et de nombreuses autres entreprises indiennes, estime que les importations de whisky écossais – en vrac ou en bouteille – ne devraient être taxées qu’à hauteur de 75 %, conformément à l’accord commercial.

Le gouvernement britannique a déclaré à plusieurs reprises qu’il travaillait avec New Delhi sur cette question, tandis que l’Inde a affirmé que ce différend serait bientôt résolu.

En réponse à la demande de commentaires de Reuters concernant les droits de douane et taxes de 162,5 % imposés par l’Inde, un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: « Les ministres travaillent d’arrache-pied avec le gouvernement indien pour résoudre ce problème afin de garantir que les entreprises britanniques puissent exporter selon les tarifs convenus dans l’accord commercial. »

Pernod et Diageo ont pris des mesures pour obtenir des garanties bancaires et d’autres financements afin de faire débloquer leurs conteneurs et permettre ainsi la poursuite de leurs activités, tandis que Bacardi n’a pas encore décidé de la marche à suivre, ont indiqué trois de ces sources.

Les actions de Diageo à Londres et de Pernod en France ont toutes deux chuté à la suite de l’article de Reuters, reculant respectivement de 1,5 % et 1,25 % en cours de séance. L’Inde est le premier marché mondial de Pernod en termes de volumes, tandis que Diageo domine le marché indien des spiritueux.

Diageo n’a pas souhaité faire de commentaire, tandis que Pernod et Bacardi n’ont pas répondu aux demandes de renseignements. Le ministère indien des Finances et l’administration fiscale n’ont pas non plus répondu.

LES ENTREPRISES CRAIGNENT DES PERTURBATIONS

Les conflits tarifaires de longue haleine constituent depuis longtemps un sujet sensible pour les investisseurs étrangers et ont touché des entreprises telles que Volkswagen et Samsung. Les responsables indiens affirment qu’ils ne font qu’appliquer la législation nationale, mais les dirigeants se disent souvent pris au dépourvu par la manière dont New Delhi classe les importations.

Les grands groupes cotés à Mumbai, tels que Radico Khaitan RADC.NS , Allied Blenders and Distillers ALLE.NS et Tilaknagar Industries TILK.NS , importent tous du whisky écossais en vrac et font l’objet d’une surveillance étroite , à l’instar de Pernod et Diageo. Les petites entreprises peuvent rencontrer davantage de difficultés pour obtenir des garanties bancaires, car celles-ci peuvent exiger des sûretés. Ces garanties doivent également être comptabilisées en tant que passifs éventuels.

« Nous n’avons pas d’autre choix à ce stade », a déclaré un dirigeant indien, faisant référence à une perturbation potentielle du marché due à la pénurie de whisky écossais en vrac. « Il est absolument essentiel de répondre aux exigences de production, même si les garanties bancaires pèsent sur le fonds de roulement. »

Environ 80 % des importations de whisky écossais en provenance de Grande-Bretagne, en volume, arrivent en vrac, et l’Inde est le plus grand marché pour le whisky écossais en volume.

La plupart des importations de whisky écossais en vrac servent à la fabrication de ce qu’on appelle le « Indian-Made Foreign Liquor » (IMFL), ou whisky IMFL, en mélangeant un peu de whisky écossais à d’autres spiritueux. Ces produits destinés au grand public sont bien moins chers que les whiskies entièrement importés comme le Chivas Regal ou le Johnnie Walker.

Les droits de douane sur le whisky ont constitué un point d’achoppement au cours des années de négociations interminables qui ont précédé la mise en œuvre tant attendue de l’accord commercial, le 15 juillet. La Grande-Bretagne a déclaré que les « produits emblématiques du Royaume-Uni », notamment les whiskies, bénéficieraient de cet accord.

L’association britannique Scotch Whisky Association prévoit que cet accord commercial pourrait faire progresser les exportations de whisky écossais vers l’Inde de 1,34 milliard de dollars sur cinq ans.

Une note confidentielle émanant d’enquêteurs indiens, rapportée par Reuters la semaine dernière, indiquait que toute classification erronée au titre de l’accord Inde-Royaume-Uni devait cesser, car elle avait des « implications financières substantielles » pour New Delhi.

Des sources du secteur des spiritueux en Inde ont déclaré que, bien que la question de la classification fasse l’objet de débats, elles ne s’attendaient pas à ce qu’une taxe locale supplémentaire soit imposée.

« L’ajout de cette taxe locale est un "googly" », a déclaré une source du secteur, utilisant un terme de cricket désignant un lancer trompeur effectué par un lanceur.