EN EXCLUSIVITÉ-L'Inde s'apprêterait à interdire aux sociétés de capital-investissement de contrôler plusieurs établissements de crédit non bancaires, selon certaines sources

La banque centrale indienne travaille actuellement sur des propositions visant à empêcher les sociétés de capital-investissement de détenir une participation majoritaire dans plus d’un établissement de crédit non bancaire, ont déclaré deux personnes au courant de ces projets.

Elle craint que des difficultés financières rencontrées par une société mondiale de capital-investissement ou ses filiales n’aient un effet de contagion sur plusieurs établissements de crédit non bancaires dans lesquels elle détient des participations importantes, ont-elles précisé.

Les autorités espèrent toutefois encourager les investissements financiers de moindre envergure, qui feront l’objet d’une surveillance moins stricte, ont ajouté ces sources, qui ont souhaité rester anonymes car les discussions sont confidentielles.

En vertu de la législation indienne, le contrôle est défini comme une participation importante — 25 % dans le cas des sociétés cotées —, bien qu’une participation puisse être inférieure et être tout de même considérée comme une participation majoritaire si l’investisseur dispose du droit de nommer la majorité des administrateurs ou s’il peut contrôler la gestion ou les décisions stratégiques d’une entreprise.

Les participations de 15 % ou moins seront considérées comme des investissements financiers et feront l’objet d’une surveillance moins stricte, selon l’une de ces sources. Un projet de règlement sera finalisé après consultation publique et pourrait être officiellement publié au début de l’année prochaine, a précisé cette source.

La Banque centrale indienne n’a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

LES PRÊTEURS NON BANCAIRES SONT TRÈS APPRÉCIÉS DES INVESTISSEURS ÉTRANGERS

Les banques indiennes et les prêteurs non bancaires ont suscité un vif intérêt de la part des investisseurs étrangers, alors que la demande de crédit dans l’économie reste forte et que le taux de défaut de paiement reste faible.

Environ 5,4 milliards de dollars d’investissements en capital-investissement ont afflué vers le secteur financier indien l’année dernière, soit une hausse de 6 % par rapport à 2024 et de 17 % par rapport aux niveaux de 2023, selon les données de Grant Thornton. 3,6 milliards de dollars supplémentaires ont été injectés cette année jusqu’à fin septembre.

La RBI est parfois intervenue pour empêcher les investissements de contrôle dans plusieurs prêteurs non bancaires.

L’acquisition, l’année dernière, de 41,7 % de Manappuram Finance MNFL.NS par la société américaine de capital-investissement Bain Capital a été approuvée à condition que celle-ci cède sa participation de 93 % dans un autre établissement de crédit non bancaire, Tyger Capital, anciennement Adani Capital.

Ce principe s’applique également aux sociétés qui ne relèvent pas du secteur du capital-investissement.

Le groupe financier japonais Mizuho 8411.T détient des participations majoritaires dans deux établissements de crédit non bancaires, Mizuho Capsave et Credit Saison India, et a annoncé son intention d’acquérir la société de services financiers Avendus, soutenue par KKR.

La banque centrale a demandé à Mizuho de présenter un plan complet visant à intégrer ou à regrouper ses sociétés financières non bancaires indiennes existantes, ont rapporté les médias.

Mizuho Securities n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

L’Indian Venture and Alternate Capital Association a fait pression sur la RBI afin d’obtenir l’autorisation pour que différentes entités d’un même groupe puissent acquérir des participations supérieures à 20 % dans plusieurs sociétés financières non bancaires.

Siddarth M. Pai, coprésident du comité des affaires réglementaires de l’association et fondateur de la société de capital-risque 3one4 Capital, a déclaré que de nombreuses sociétés de capital-investissement et de nombreux fonds de capital-risque souhaitent inclure la fintech et les services financiers dans leurs différents fonds, mais se heurtent à des difficultés en raison des seuils de participation.

Cette semaine a été marquée par deux importantes opérations de capital-investissement dans le secteur des prêteurs non bancaires. Blackstone BX.N a accepté d’acquérir 16 % d’IIFL Finance pour 535 millions de dollars, tandis que la société singapourienne Temasek investira environ 265 millions de dollars dans Godrej Capital.

(1 dollar = 93,6400 roupies indiennes)