L'administration Trump envisage d'exiger des entreprises américaines qu'elles divulguent publiquement leur utilisation de modèles d'IA chinois, dans le but de décourager le recours à cette technologie sans pour autant imposer de nouvelles restrictions susceptibles de susciter le mécontentement du secteur ou de Pékin, ont déclaré trois sources à Reuters.

Le département du Trésor et le Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche (OSTP) ont discuté de ce projet, qui s'appliquerait à des entreprises telles qu'Airbnb, ont précisé ces sources. L'entreprise utilise Qwen, un modèle d'IA développé par le groupe chinois Alibaba 9988.HK , pour alimenter son agent de service client basé sur l'IA.

En vertu de ce projet, des entreprises comme Airbnb ABNB.O seraient tenues de publier ces informations sur leurs sites web.

Il n’était pas possible de déterminer immédiatement si cette idée faisait son chemin au sein de l’administration ni si, en cas de mise en œuvre, elle ferait l’objet d’une procédure réglementaire officielle.

Mais le fait qu’elle soit à l’étude, comme l’a rapporté en premier Reuters, souligne une volonté émergente au sein de l’administration de lutter contre la propagation des puissants modèles chinois à poids ouverts, source de profonde inquiétude au sein du gouvernement. Les modèles à poids ouverts mettent leurs composants essentiels à la disposition du public, permettant à quiconque de les télécharger et de les adapter.

Cette proposition montre également que les responsables cherchent des moyens de décourager l’utilisation de l’IA chinoise par le biais d’une campagne de « dénonciation publique », tout en s’en tenant à une position plus générale de rejet de la réglementation en matière d’IA.

La Maison Blanche, le département du Trésor et Alibaba n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Airbnb a déclaré dans un communiqué que ses activités en matière d’IA « reposent en très grande majorité sur des modèles d’origine américaine » et que l’entreprise n’utilise « qu’un nombre limité de modèles d’origine chinoise, qui sont tous open source et ne fonctionnent que par l’intermédiaire de prestataires de services agréés basés aux États-Unis, ce qui permet de séparer et de protéger les données et les opérations ».

L’ambassade de Chine à Washington a déclaré que Pékin s’opposait à la politisation des questions commerciales et technologiques, ce qui « ne ferait que freiner les progrès mondiaux en matière d’IA et ne servirait les intérêts de personne. Nous défendrons résolument les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises », a-t-elle ajouté.

Cette prise de position intervient alors que les révélations concernant la liaison entre le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, et une espionne chinoise présumée ont ravivé à Washington les appels en faveur d’une position plus ferme à l’égard de la Chine. Elles ont braqué les projecteurs sur des cas de contrebande de puces d’IA de Nvidia vers la Chine qui sont restés impunis, intensifiant ainsi la pression sur l’administration Trump pour qu’elle sévisse contre les menaces technologiques chinoises.

Les modèles à poids ouverts de fabrication chinoise gagnent du terrain auprès des entreprises américaines, car ils sont moins chers que les outils d’IA propriétaires des grands laboratoires américains OpenAI et Anthropic, tout en offrant des performances suffisantes.

Mais les partisans d’une ligne dure envers la Chine craignent que Pékin n’utilise ces modèles — tels que Kimi de Moonshot AI, DeepSeek ou Qwen — pour mettre les entreprises américaines au piège afin qu’elles deviennent dépendantes de l’IA chinoise.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré en juillet que l’administration Trump pourrait sanctionner les entreprises chinoises spécialisées dans l’IA si elles étaient reconnues coupables de vol de propriété intellectuelle par le biais de la « distillation » de modèles américains. La distillation est le processus consistant à entraîner des modèles d’IA plus petits à partir des résultats de modèles plus grands, dans le but de réduire les coûts d’entraînement d’un nouvel outil d’IA puissant.

Les propos de M. Bessent font écho à ceux tenus en avril par Michael Kratsios, directeur de l’OSTP, qui avait accusé la Chine de voler la propriété intellectuelle des laboratoires américains d’intelligence artificielle à « l’échelle industrielle », ce qui a donné lieu à une initiative menée par le Département d’État visant à mettre en évidence ce type de comportement auprès de ses homologues étrangers.

Mais les responsables américains se sont abstenus de restreindre les activités des entreprises chinoises spécialisées dans l’IA ou de prendre des mesures punitives à leur encontre.

La question a attiré l’attention du Congrès. Les députés républicains Andrew Garbarino (New York) et John Moolenaar (Michigan), qui président respectivement la commission de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants et la commission spéciale de la Chambre sur la Chine, ont lancé cette année une enquête sur l’utilisation de l’IA chinoise par les entreprises américaines.

Ils ont adressé des courriers à Airbnb ainsi qu’à Anysphere, l’éditeur de l’outil de codage IA Cursor, dont le modèle d’IA Composer 2 a été développé à partir d’une version de Kimi. Un courrier a également été envoyé à DoorDash DASH.O , dont le cofondateur a déclaré que l’entreprise acheminait certaines tâches de son système interne via Kimi.

Moonshot, DoorDash DASH.O et SpaceX SPCX.O , qui a racheté Anysphere, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

M. Moolenaar s’est félicité de l’annonce des délibérations de l’administration Trump. « La divulgation est une étape importante dans la gestion des risques potentiels posés par la diffusion de modèles chinois à poids ouverts aux États-Unis », a-t-il déclaré dans un communiqué adressé à Reuters, soulignant que des risques subsistent même si les entreprises américaines exploitent des modèles d’IA chinois sur leur propre infrastructure.

La société canadienne Thomson Reuters TRI.TO , propriétaire de Reuters, utilise également le modèle Qwen d’Alibaba, selon une porte-parole de TR. Elle a précisé que le modèle avait été « considérablement réentraîné » pour se conformer « à nos normes de sécurité, de précision et de neutralité », et qu’il fonctionnait entièrement au sein de l’infrastructure propre à l’entreprise.

Les modèles d’IA chinois figuraient parmi les trois plus utilisés en termes de « tokens » en octobre sur OpenRouter, une plateforme de marché dédiée à l’IA qui suit les données d’utilisation. Les « tokens » sont des unités de données traitées par les modèles d’IA.

Les modèles d’IA chinois ont même été utilisés par le gouvernement américain lui-même. Reuters a rapporté en septembre qu’un site web du gouvernement américain avait déployé un modèle d’IA de la société chinoise Alibaba pour permettre aux utilisateurs de rechercher des projets de réglementations fédérales, alors même que le FBI accusait le développeur du modèle d’avoir copié la technologie d’Anthropic.

Parmi les modèles américains à poids ouverts, on peut citer « Muse Glimmer » de Meta , « Nemotron » de Nvidia et « Beam » de Reflection AI .