EN EXCLUSIVITÉ-L'activiste Ancora prend une participation dans Ashland et fait pression pour que la société soit vendue

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* Ancora dévoile sa nouvelle campagne pour Ashland lors de la conférence Wolfe Research

* Fait pression pour que la société entame un processus de révision stratégique

* avertit l'entreprise qu'elle est prête à lancer une bataille pour le contrôle de l'entreprise

par Svea Herbst-Bayliss

L'activiste Ancora Alternatives a acquis une participation importante dans Ashland Inc ASH.N et souhaite que la société américaine de produits chimiques de spécialité se vende, arguant qu'une transaction pourrait faire grimper le cours de son action d'au moins 30 %, selon une présentation examinée par Reuters.

Le fonds spéculatif basé à Cleveland a déclaré qu'il était prêt à lancer une bataille pour le contrôle de l'entreprise basée à Wilmington, dans le Delaware, si aucun progrès tangible n'était réalisé en vue d'un accord d'ici l'ouverture de la période de nomination des administrateurs en septembre.

Ancora a commencé à constituer sa participation lorsque le cours de l'action a chuté en avril, après qu'Ashland, qui compte parmi ses clients L'Oréal, Estée Lauder EL.N et Pfizer

PFE.N , a publié des résultats décevants pour le deuxième trimestre fiscal. Le bénéfice net était en baisse et le bénéfice par action n'a pas atteint les prévisions de Wall Street.

Depuis son plus haut niveau atteint en décembre 2022, le cours de l'action Ashland a chuté d'environ 50 % et s'échange désormais autour de 57,50 dollars, les investisseurs sanctionnant la société en évaluant l'ensemble à un niveau inférieur à celui de ses segments d'activité pris séparément, a déclaré Ancora. La société affiche actuellement une capitalisation boursière de 2,7 milliards de dollars.

Mais un processus de vente pourrait contribuer à faire grimper le cours de l'action bien plus haut, prévoit Ancora, estimant que le cours pourrait atteindre au moins 76 dollars par action, soit une hausse de 31 % par rapport à son niveau actuel.

“Une vente est la meilleure voie pour réaliser la valeur intrinsèque d’Ashland face à l’importante décote boursière de la société et à ses problèmes de croissance et d’exécution à court terme”, indique la présentation. “Ashland est un actif attractif pour un large éventail d’acteurs stratégiques et de sponsors financiers.”

Un représentant d'Ashland n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

STANDARD INDUSTRIES DÉTIENT PRÈS DE 10 % DU CAPITAL

Le conglomérat industriel mondial privé Standard Industries est actuellement le principal investisseur d'Ashland, avec une participation de près de 10 %. Les analystes du secteur ont émis l'hypothèse qu'il pourrait faire partie d'un groupe d'acheteurs potentiels, d'autant plus qu'il possède une expérience de ce type de rachats après avoir acquis le géant de la chimie W.R. Grace en 2021.

Un représentant de Standard Investments, la plateforme d'investissement liée à Standard Industries, a refusé de commenter.

En appelant publiquement Ashland à vendre, Ancora a déclaré que cela pourrait servir de catalyseur et donner “à l'ensemble des acheteurs potentiels la possibilité de se manifester”, tout en incitant fortement la direction et le conseil d'administration à aller de l'avant.

ANCORA DÉVOILE SA CAMPAGNE LORS D'UNE CONFÉRENCE D'ACTIVISTES

Ancora, qui a consolidé sa réputation d’activiste à succès avec plus d’une vingtaine de campagnes menées au cours des six dernières années auprès d’entreprises telles que la compagnie ferroviaire Norfolk Southern NSC.N et le distributeur Kohls

KSS.N , dévoile mardi sa campagne contre Ashland lors de la Wolfe Research Activist Conference.

Alors que le rythme des fusions et acquisitions s'est accéléré cette année, un certain nombre d'investisseurs activistes se sont montrés plus virulents pour pousser la direction à vendre certaines activités, voire l'ensemble de l'entreprise, exerçant ainsi une nouvelle pression sur les conseils d'administration et les équipes de direction.

Tout en saluant les produits phares d'Ashland et sa clientèle fidèle, Ancora a également fait savoir qu'il était prêt à mettre la pression.

“Si un dialogue constructif avec le conseil d’administration et la direction ne débouche pas sur une résolution à court terme, la prochaine période de nomination de la société offrira l’occasion d’apporter un nouveau leadership au conseil d’administration et de garantir l’exercice d’une surveillance fiduciaire appropriée”, indique la présentation. Ancora dispose d’une liste de candidats potentiels au poste d’administrateur qui connaissent bien la société et seraient prêts à se présenter aux élections dans le cadre d’une bataille pour le contrôle de la société.

Ancora attribue en partie les performances médiocres de la société à Guillermo Novo, directeur général d’Ashland, nommé à la tête de l’entreprise en 2019 avec pour mandat de la transformer en une société spécialisée exclusivement dans les produits chimiques de spécialité, en vendant les activités non stratégiques et en réduisant les coûts.

Malgré certaines améliorations, Ancora note que le cours de l’action a chuté de 24 % depuis l’arrivée de M. Novo. Le fonds spéculatif s’est abstenu de réclamer le départ de M. Novo, mais a clairement laissé entendre que le temps imparti à la direction pour tenir ses promesses était écoulé et qu’il souhaitait voir des mesures plus énergiques dès maintenant, comme le montre la présentation.