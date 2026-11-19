EN EXCLUSIVITÉ-L'actionnaire activiste Carronade porte sa participation dans Brookdale à plus de 5 % et réclame des changements

L'investisseur activiste Carronade Capital a porté sa participation dans Brookdale Senior Living BKD.N à plus de 5 % et souhaite que le plus grand opérateur de résidences pour seniors aux États-Unis relance le cours de son action, en baisse, ont déclaré trois personnes proches du dossier.

Au cours des six derniers mois, le cours de l’action Brookdale a chuté de 35 % en raison de la baisse des taux d’occupation, des inquiétudes concernant les résultats de cette année et de la menace d’une hausse des taux d’intérêt, ont indiqué des analystes.

Pour Carronade, investisseur dans Brookdale — dont le siège social est situé à Brentwood, dans le Tennessee — depuis 2024, cette récente chute a créé une opportunité à la fois d’accroître sa participation et de faire pression pour que des changements plus radicaux soient mis en œuvre plus rapidement.

Ces changements pourraient inclure des options tactiques et stratégiques, allant de la manière dont l’entreprise alloue son capital à sa vision de la stratégie de fusions-acquisitions, ont déclaré ces sources, qui n’étaient pas autorisées à évoquer publiquement les projets du fonds spéculatif.

Ce fonds spéculatif, créé il y a six ans, qui gère 4,5 milliards de dollars d’actifs et dont les principaux dirigeants ont auparavant travaillé chez Elliott Investment Management, une société activiste de premier plan, détenait une participation d’environ 4 % à la fin du mois de septembre, selon un document réglementaire.

Le fonds spéculatif devrait désormais déposer un nouveau document auprès de la Securities and Exchange Commission – un document dit « 13D » – détaillant sa participation actuelle supérieure à 5 % et ses intentions générales visant à faire pression pour obtenir des changements, ont indiqué ces sources.

Carronade est le dernier activiste en date à s’être engagé auprès de cette société, qui affiche une capitalisation boursière d’environ 2 milliards de dollars et a vu le cours de son action chuter de 80 % par rapport à son plus haut historique de 46,96 dollars atteint en 2006. Mercredi, l’action a clôturé à 8,59 dollars.

L’année dernière, l’échec d’une bataille de procurations menée par Ortelius Advisors et les pressions exercées par d’autres investisseurs ont probablement accéléré la décision du conseil d’administration de nommer Nick Stengle, un dirigeant du secteur, au poste de directeur général fin 2025, ont indiqué des analystes.

Alors que les baby-boomers sont de plus en plus nombreux à emménager dans des résidences pour seniors, les investisseurs et les banquiers voient un potentiel d’amélioration des performances de la société. Les analystes de Jefferies ont indiqué dans un rapport récent que le portefeuille immobilier de Brookdale à lui seul, comprenant 32 367 logements, valait 24,50 dollars par action.

Carronade a pris contact avec la direction et devrait intensifier ses échanges afin de discuter d’une éventuelle optimisation du portefeuille, d’une meilleure communication envers les investisseurs et d’une éventuelle transformation en fonds de placement immobilier (FPI), ont indiqué ces sources.

Un représentant de Brookdale n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le secteur du logement a attiré l’attention cette année, dans un contexte d’essor des fusions-acquisitions. En octobre, des fonds associés à la banque d’affaires BDT & MSD Partners ont conclu un accord pour acquérir une participation majoritaire dans Sunrise Senior Living, et Sonida a finalisé plus tôt cette année l’acquisition de CNL Healthcare Properties pour 1,8 milliard de dollars.

Carronade a été lancé par Dan Gropper , l’un des premiers analystes puis gestionnaires de portefeuille de Paul Singer, légendaire gestionnaire de fonds spéculatifs et fondateur d’Elliott, pendant la pandémie de Covid-19 en 2020. Les restrictions sanitaires ont contraint l’équipe à annuler sa tournée de présentation et à démarrer avec 50 millions de dollars, dont une grande partie provenait du compte bancaire personnel de M. Gropper . Andy Taylor, directeur de la recherche chez Carronade, a également travaillé chez Elliott.