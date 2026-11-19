EN EXCLUSIVITÉ-L'actionnaire activiste Carronade porte sa participation dans Brookdale à 5,8 % et réclame des changements

L'investisseur activiste Carronade Capital a porté sa participation dans Brookdale Senior Living BKD.N à 5,8 % et souhaite que le plus grand opérateur de résidences pour seniors aux États-Unis relance le cours de son action, en baisse , selon un document réglementaire publié jeudi.

Au cours des six derniers mois, le cours de l’action Brookdale a chuté de 35 % en raison de la baisse des taux d’occupation, des inquiétudes concernant les résultats de cette année et de la menace d’une hausse des taux d’intérêt, ont indiqué les analystes.

Pour Carronade, investisseur dans Brookdale – dont le siège social est situé à Brentwood, dans le Tennessee – depuis 2024, cette récente chute a constitué une opportunité à la fois d’accroître sa participation et de faire pression pour que des changements plus radicaux soient mis en œuvre plus rapidement.

Le document révèle que la société détient désormais une participation de 5,8 % dans l’entreprise et confirme les informations précédemment rapportées par Reuters concernant une augmentation de cette participation et l’intention de faire pression pour obtenir des changements.

Ces changements pourraient inclure des options tactiques et stratégiques, allant de la manière dont la société alloue son capital à sa vision de la stratégie de fusions-acquisitions, ont déclaré trois personnes proches des projets du fonds spéculatif , qui n’étaient pas autorisées à en parler publiquement .

Ce fonds spéculatif, créé il y a six ans, qui gère 4,5 milliards de dollars d’actifs et dont les principaux dirigeants ont précédemment travaillé chez Elliott Investment Management, une société activiste de premier plan, détenait une participation d’environ 4 % à la fin du mois de septembre, selon un document réglementaire.

Carronade est le dernier activiste en date à s'être engagé auprès de cette société, qui affiche une capitalisation boursière d'environ 2 milliards de dollars et a vu le cours de son action chuter de 80 % par rapport à son plus haut historique de 46,96 dollars atteint en 2006.

Le cours de l’action a progressé de 1,16 % pour clôturer à 8,69 dollars jeudi après l’annonce de Carronade .

L’année dernière, l’échec d’une bataille de procurations menée par Ortelius Advisors et les pressions exercées par d’autres investisseurs ont probablement accéléré la décision du conseil d’administration de nommer Nick Stengle, un dirigeant du secteur, au poste de directeur général fin 2025, ont indiqué des analystes.

Alors que les baby-boomers s’installent de plus en plus nombreux dans des résidences pour seniors, les investisseurs et les banquiers voient un potentiel d’amélioration des performances de l’entreprise. Les analystes de Jefferies ont indiqué dans un rapport récent que le portefeuille immobilier de Brookdale à lui seul, comprenant 32 367 logements, valait 24,50 dollars par action.

Carronade a pris contact avec la direction et devrait intensifier son engagement afin de discuter d’une éventuelle optimisation du portefeuille, d’une meilleure communication envers les investisseurs et d’une éventuelle transformation en fonds de placement immobilier (FPI), selon le document déposé et des sources proches du fonds spéculatif .

Une porte-parole de la société a déclaré que Brookdale dialoguerait avec ses actionnaires à mesure qu’elle ferait avancer ses initiatives et qu’elle travaillait sur une « stratégie en cinq points visant à générer une valeur actionnariale durable et à continuer de réaliser des progrès significatifs dans l’amélioration de ses opérations ».

Le secteur du logement a attiré l’attention cette année, dans un contexte d’essor des fusions-acquisitions. En octobre, des fonds associés à la banque d’affaires BDT & MSD Partners ont convenu d’acquérir une participation majoritaire dans Sunrise Senior Living, et Sonida a finalisé plus tôt cette année l’acquisition de CNL Healthcare Properties pour 1,8 milliard de dollars.

Carronade a été lancé pendant la pandémie de COVID en 2020 par Dan Gropper, l’un des premiers analystes puis gestionnaires de portefeuille de Paul Singer, gestionnaire de fonds spéculatifs légendaire et fondateur d’Elliott. Les restrictions sanitaires ont contraint l’équipe à annuler sa tournée de présentation et à démarrer avec 50 millions de dollars, dont une grande partie provenait du compte bancaire personnel de Dan Gropper. Andy Taylor, directeur de la recherche chez Carronade, a également travaillé chez Elliott.