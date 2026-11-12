EN EXCLUSIVITÉ-Kalshi met fin au contrat de conseil de Donald Trump Jr. en raison d'un conflit d'intérêts lié à Polymarket

Kalshi a mis fin à son contrat de conseil avec Donald Trump Jr, après que sa société de capital-risque, 1789 Capital, a augmenté sa participation dans Polymarket, son rival de toujours, selon un porte-parole de cette start-up spécialisée dans les marchés prédictifs, dont la valorisation s'élève à 40 milliards de dollars.

La victoire écrasante des démocrates aux deux chambres du Congrès américain lors des élections de mi-mandat pourrait entraîner un examen plus minutieux des entreprises quant à leurs liens avec la Maison Blanche. Les démocrates ont déclaré qu’ils prévoient d’utiliser leurs pouvoirs d’enquête sur la famille du président Donald Trump.

Kalshi avait nommé Donald Trump Jr « conseiller stratégique » en janvier 2025. Donald Trump Jr s’était vu attribuer une participation dans l’entreprise dont la valeur, selon le Financial Times à l’époque, s’élevait à 300 000 dollars.

« Nous avons convenu d’un commun accord de mettre fin au rôle de conseiller de Don après l’investissement important réalisé par son cabinet dans une entreprise concurrente l’été dernier. Nous lui sommes reconnaissants pour sa contribution, qui nous a aidés à promouvoir Kalshi auprès d’un plus grand nombre de clients », a déclaré le porte-parole, ajoutant que la décision était mutuelle et que les discussions visant à mettre fin au contrat avaient débuté en août, puisque 1789 avait mené la dernière levée de fonds de Polymarket.

Le porte-parole de Kalshi a précisé qu’aucune considération politique n’avait pesé dans cette décision. Deux sources proches du dossier ont indiqué que certaines inquiétudes avaient été exprimées au sein de l’entreprise quant aux répercussions potentielles de la vague démocrate.

Polymarket et Donald Trump Jr n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Les représentants de 1789 Capital n’ont pas pu être joints dans l’immédiat.

Kalshi a commencé à discuter du dernier investissement de 1789 dans Polymarket en août, lorsque la nouvelle de la prise de participation de la société de capital-risque a été rendue publique, selon une personne proche du dossier. Kalshi a contacté Donald Trump Jr. au cours de l’automne pour discuter de ce conflit d’intérêts, a ajouté la source.

UNE SURVEILLANCE ACCRUE

Les marchés de prédiction se sont fait connaître pour la première fois en 2024, lorsqu’ils se sont fortement écartés des sondages d’opinion traditionnels en annonçant une victoire de Trump. À l’époque, Kalshi s’était vanté de la précision de ses propres prévisions, tout en critiquant les instituts de sondage et les « médias traditionnels » pour n’avoir pas anticipé la « victoire décisive » de Trump.

Aujourd’hui, ces plateformes risquent de faire l’objet d’une surveillance accrue au sein du Congrès américain. La sénatrice Elizabeth Warren, par exemple, s’est engagée à sévir contre les délits d’initiés sur les marchés prédictifs.

Plus tôt cette année, le sénateur Chris Murphy et le député Greg Casar, tous deux démocrates, ont présenté un projet de loi visant à interdire les paris sur les marchés de prédiction concernant les opérations militaires et autres actions gouvernementales sensibles.

Plusieurs autres initiatives visant à encadrer les marchés de prédiction sont également en cours au Capitole, après qu’une série de paris ⁠réalisés au bon moment cette année a suscité des questions concernant le délit d’initié sur ces plateformes, tout en attisant les inquiétudes quant à la légalité et à l’éthique de ces transactions.