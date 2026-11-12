EN EXCLUSIVITÉ-Kalshi affirme avoir mis fin au contrat de conseil de Donald Trump Jr. en raison d'un conflit lié à Polymarket

Kalshi a mis fin à son contrat de conseil avec Donald Trump Jr après que sa société de capital-risque, 1789 Capital, a augmenté sa participation dans Polymarket, son rival de toujours, selon un porte-parole de cette start-up spécialisée dans les marchés prédictifs, dont la valorisation s'élève à 40 milliards de dollars.

La victoire écrasante des démocrates aux deux chambres du Congrès américain lors des élections de mi-mandat pourrait entraîner un examen plus minutieux des entreprises quant à leurs liens avec la Maison Blanche. Les démocrates ont déclaré qu’ils envisageaient d’utiliser leurs pouvoirs d’enquête pour examiner les liens commerciaux de la famille du président Donald Trump .

Kalshi avait nommé Donald Trump Jr « conseiller stratégique » en janvier 2025. Donald Trump Jr s’était vu attribuer une participation dans l’entreprise dont la valeur, selon le Financial Times à l’époque, s’élevait à 300 000 dollars.

“Nous avons convenu d’un commun accord de mettre fin au rôle de conseiller de Don après l’investissement important réalisé par son cabinet dans une entreprise concurrente l’été dernier. Nous lui sommes reconnaissants pour sa contribution, qui nous a aidés à promouvoir Kalshi auprès d’un plus grand nombre de clients”, a déclaré le porte-parole, ajoutant que les discussions visant à mettre fin au contrat avaient débuté en août, puisque 1789 avait mené la dernière levée de fonds de Polymarket.

Le porte-parole de Kalshi a précisé qu’aucune considération politique n’avait pesé dans cette décision. Deux sources proches du dossier ont indiqué que certaines inquiétudes avaient été exprimées au sein de l’entreprise quant aux répercussions potentielles de la victoire écrasante des démocrates .

Plus précisément, ces sources ont indiqué que le fait d’avoir le fils du président comme conseiller pourrait exposer l’entreprise à un examen minutieux de la part du Congrès américain. Le porte-parole de Kalshi a déclaré que l’entreprise n’avait ni envisagé ni discuté d’éventuelles implications politiques.

Kalshi a cherché à nouer des liens avec divers groupes démographiques et politiques au début de l’année 2025, selon une troisième source proche du dossier. Cette source a indiqué que Kalshi avait conclu un contrat avec Donald Trump Jr. à l’époque, le rémunérant en actions pour qu’il lui fournisse des conseils sur la manière de se positionner auprès d’un public conservateur, notamment les partisans du MAGA mouvement.

Un porte-parole de Polymarket a refusé de commenter. Donald Trump Jr n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Un représentant de 1789 Capital a refusé de commenter.

K Kalshi a commencé à évoquer le dernier investissement de 1789 dans Polymarket en août, lorsque la nouvelle de la prise de participation de la société de capital-risque a été rendue publique, selon une personne proche du dossier. Kalshi a contacté Trump Jr à l’automne pour discuter de ce conflit d’intérêts, a ajouté la source.

UNE SURVEILLANCE ACCRUE

Les marchés prédictifs se sont fait connaître pour la première fois en 2024, lorsqu’ils se sont fortement écartés des sondages d’opinion traditionnels en annonçant une victoire de Trump. À l’époque, Kalshi s’était vanté de la précision de ses propres prévisions, tout en critiquant les instituts de sondage et les “médias traditionnels” pour n’avoir pas anticipé la “victoire décisive” de Trump.

Les registres relatifs au financement des campagnes électorales et d’autres documents montrent que ces deux entreprises ont versé cette année d’importants dons politiques aux deux partis, comme l’a rapporté Reuters .

Désormais, ces plateformes risquent de faire l’objet d’une surveillance accrue au sein du Congrès américain. La sénatrice Elizabeth Warren, par exemple, s’est engagée à sévir contre les délits d’initiés sur les marchés de prédiction.

Plus tôt cette année, le sénateur Chris Murphy et le député Greg Casar, tous deux démocrates, ont présenté un projet de loi visant à interdire les paris sur les marchés de prédiction concernant les opérations militaires et autres actions gouvernementales sensibles.

Plusieurs autres initiatives visant à encadrer les marchés de prédiction sont également en cours au Capitole, après qu’une série de paris ⁠réalisés au moment opportun cette année a soulevé des questions concernant le délit d’initié sur ces plateformes, tout en attisant les inquiétudes quant à la légalité et à l’éthique de ces transactions.