EN EXCLUSIVITÉ-GM prévoit d'augmenter de 20 % l'utilisation de la robotique face à la hausse des coûts de production

General Motors GM.N vise à augmenter de 20 % l'utilisation de robots et d'autres moyens d'automatisation dans ses usines nord-américaines d'ici 2028, ont déclaré deux personnes proches du dossier, alors que le constructeur automobile est confronté à une hausse des coûts de main-d'œuvre et de la relocalisation.

Le constructeur automobile de Détroit développe ses propres robots et les assemble dans son usine de Kokomo, dans l’Indiana, ont indiqué ces mêmes sources ainsi que deux autres personnes, et se concentre sur l’utilisation de robots mobiles autonomes pour déplacer des pièces au sein de ses usines.

L'objectif d'automatisation de 20 % et la production de robots dans l'Indiana n'avaient pas encore été signalés.

L’automatisation devrait devenir un enjeu majeur lors du prochain cycle de négociations entre le syndicat United Auto Workers (UAW) et GM, Ford Motor F.N ainsi que Stellantis STLAM.MI , la société mère de Jeep, avant l’expiration des conventions collectives au printemps 2028.

L’UAW, qui représente environ 50.000 ouvriers des usines GM, a critiqué les efforts d’automatisation de l’entreprise, les qualifiant de tactique visant à supprimer des emplois.

« Leur idée de l’efficacité consiste à se séparer précisément des personnes qui créent leurs produits et génèrent leurs bénéfices », a déclaré Ryan Hiestand, vice-président de l’UAW, dans un communiqué adressé à Reuters après la publication de l’article initial. « Nous n’avons pas besoin de plus de robots pour que GM puisse procéder à un nouveau rachat d’actions. »

GM n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Auparavant, l’entreprise avait déclaré qu’elle recourait à l’automatisation pour améliorer la sécurité, la qualité et l’efficacité. « Alors que la concurrence s’intensifie à l’échelle mondiale, nous continuons à mettre ces technologies au service de nos équipes de production », avait-elle indiqué.

GM DEMANDE À SES FOURNISSEURS DE RENFORCER L’AUTOMATISATION

Alors que les constructeurs recourent de plus en plus aux robots et à l’IA dans leurs usines pour gagner en efficacité, ils risquent de s’attirer les foudres des syndicats qui veillent à éviter les suppressions d’emplois.

GM continue d’acheter du matériel robotique auprès de fournisseurs externes tout en développant ses propres solutions en interne, une démarche que les dirigeants de l’entreprise avaient présentée l’année dernière.

L’entreprise demande également aux équipementiers soumissionnant pour de nouveaux contrats de présenter des plans d’automatisation pour leurs propres activités, ont indiqué deux autres personnes proches de la chaîne d’approvisionnement de GM. GM utilise une grille d’évaluation pour noter les efforts d’automatisation des fournisseurs et tient compte de ces notes dans ses décisions contractuelles, ont précisé ces sources.

Les constructeurs automobiles américains ont accru l’automatisation afin de maîtriser les coûts de fabrication depuis que l’UAW a obtenu des avancées contractuelles record auprès de GM, Ford et Stellantis en 2023. La volonté du président Donald Trump de rapatrier davantage d’emplois industriels aux États-Unis a également exercé une pression sur les coûts de production.

GM a indiqué que la convention collective de 2023 entraînerait une augmentation des coûts de main-d’œuvre d’environ 575 dollars par véhicule; Ford a quant à lui estimé ce surcoût à 900 dollars par véhicule. À l’époque, les analystes avaient estimé que les entreprises allaient probablement recourir davantage à l’automatisation afin de compenser la hausse des coûts de main-d’œuvre. L’année dernière, GM a déclaré disposer d’une centaine de roboticiens, d’ingénieurs en intelligence artificielle et de spécialistes en matériel informatique travaillant sur des systèmes robotiques de pointe.

DES TENSIONS AUTOUR DE L’AUTOMATISATION

Les constructeurs automobiles américains affirment depuis longtemps que leurs coûts de main-d’œuvre dépassent ceux de leurs rivaux étrangers et de nouveaux concurrents tels que Tesla, dont les usines américaines sont en grande partie non syndiquées.

Le président de l’UAW, Shawn Fain, a déjà averti que l’IA et l’automatisation croissante constituaient une menace pour les travailleurs.

« Les fruits de notre travail se sont multipliés comme jamais auparavant, mais les travailleurs n’en récoltent pas les bénéfices. C’est du vol », a déclaré Shawn Fain lors d’un congrès de l’UAW en juin. « Et si l’IA continue d’être utilisée comme complice de ce crime, il faut y mettre un terme. »

Lors d’un épisode du podcast « Automated » diffusé en février, Mikell Taylor, directrice de la stratégie robotique chez GM, a déclaré que les constructeurs devaient concevoir des processus tirant parti des atouts respectifs des travailleurs et des robots.

« Comment tirer le meilleur parti à la fois des personnes et des machines présentes ici pour obtenir le plus d’efficacité et de qualité possible? », a-t-elle déclaré.

« MOINS D’HEURES CONSACRÉES À LA PRODUCTION »

GM et d’autres constructeurs automobiles utilisent des robots dans leurs usines depuis des décennies, par exemple pour souder des panneaux de carrosserie ou acheminer des fournitures d’un poste à l’autre.

Mais ils explorent de nouvelles façons d’intégrer la robotique et l’IA dans leurs usines afin d’accroître la productivité, d’autant plus qu’ils sont confrontés à une hausse des coûts liée à l’augmentation du prix des matières premières et aux efforts de localisation des chaînes d’approvisionnement.

« Tout repose sur l’objectif final: réduire le nombre d’heures consacrées à la production d’un véhicule afin que (les constructeurs automobiles) puissent être plus efficaces et plus rentables », a déclaré Laurie Harbour, associée spécialisée dans le secteur automobile chez Wipfli, un cabinet de conseil et de fiscalité. Elle a ajouté qu’une automatisation accrue pouvait pallier les pénuries de main-d’œuvre chez les constructeurs automobiles.