EN EXCLUSIVITÉ-Fluor Corp fait partie des entreprises américaines en lice pour un projet lié aux minéraux stratégiques au Kenya, selon le ministre

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* Cinq candidats en lice pour le gisement de minéraux stratégiques de Mrima Hill

* Le Kenya prévoit d'attribuer le gisement de Mrima Hill d'ici deux à trois semaines

* Les soumissionnaires chinois se sont retirés de l'appel d'offres la semaine dernière

* Les sociétés minières américaines dominent la liste des candidats

par Ammu Kannampilly

Le géant de l'ingénierie Fluor Corp FLR.N fait partie d'un groupe d'investisseurs, pour la plupart américains, en lice pour l'exploitation du gisement de minéraux stratégiques de Mrima Hill au Kenya , après le retrait de deux entreprises chinoises de la procédure, a déclaré vendredi à Reuters le ministre kenyan des Mines.

Une décision finale devrait être annoncée d’ici trois semaines, a-t-il précisé.

Reuters est le premier à faire état de l'offre de Fluor Corp, du calendrier de l'annonce finale et du retrait des entreprises chinoises — l'Institut de recherche du Hunan sur les métaux non ferreux et Jinan Yuxiao Group Co. Ltd.

Le président américain Donald Trump a fait de la sécurisation de l’accès aux minéraux stratégiques une priorité de son administration, en signant des accords avec plusieurs pays africains alors que Washington cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine, premier producteur mondial, qui domine la chaîne d’approvisionnement mondiale et a renforcé ses contrôles à l’exportation ces dernières années.

La Chine est également un acteur dominant dans le secteur minier africain.

Le ministre kenyan des Mines, Hassan Ali Joho, a déclaré que cinq candidats avaient soumis des offres le 21 octobre pour le gisement de Mrima Hill, situé dans le sud du Kenya, à environ 65 kilomètres (40 miles) de la ville portuaire de Mombasa. Parmi eux figurent deux consortiums américains, un consortium affilié aux États-Unis, un consortium australien et une coentreprise kényano-britannique.

“Les entités américaines ont clairement manifesté leur intérêt en participant à notre processus transparent visant à désigner le promoteur de Mrima Hill”, a déclaré M. Joho lors d’une interview.

“D’ici deux ou trois semaines, nous devrions être en mesure d’attribuer le projet de Mrima Hills au soumissionnaire retenu.”

M. Joho a indiqué que les indicateurs préliminaires suggéraient que le gisement côtier contenait des minéraux de terres rares et de niobium, un métal utilisé dans la fabrication aérospatiale et dont les gisements sont principalement exploités au Brésil et au Canada, pour une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars.

DES ENTREPRISES CHINOISES AURAIENT SOUMIS D’AUTRES OFFRES

Les deux consortiums américains sont Meridian Mineral Holdings, qui regroupe Fluor Corp et Tetra Tech, et Frontier Minerals LLC, qui comprend la start-up spécialisée dans les terres rares ReElement Technologies. M. Joho a également indiqué qu’un consortium affilié aux États-Unis, baptisé Mrima Earth, figurait sur la liste restreinte, sous la houlette de Critical Metals Corp, qui développe le projet de terres rares Tanbreez au Groenland.

Une coentreprise kényano-britannique dénommée Gem of Dreams a également soumis une offre, tout comme la société australienne RareX, en partenariat avec Iluka Resources.

Un représentant de la coentreprise australienne a déclaré n’avoir aucun commentaire à faire sur cette affaire. Les quatre autres consortiums et les entreprises chinoises n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

M. Joho a déclaré ne pas connaître la raison du retrait des entreprises chinoises, ajoutant que le gouvernement kenyan n’avait pas eu de contacts directs avec les soumissionnaires.

“Nous n’avons eu aucune discussion avec qui que ce soit et nous n’avons proposé aucune alternative à qui que ce soit… Nous voulons un processus transparent”, a-t-il déclaré.

Deux sources directement informées du dossier ont indiqué à Reuters que les entreprises chinoises avaient soumissionné pour d’autres projets miniers publics au Kenya le jour même où l’appel d’offres concernant Mrima Hill devait être déposé la semaine dernière. On ne savait pas immédiatement quels projets avaient fait l’objet d’offres, mais les deux sources ont précisé que quatre autres appels d’offres concernant des projets liés au coltan, au manganèse, au cuivre et à la chromite devaient être déposés ce jour-là.

M. Joho a déclaré à Reuters qu’une des entreprises chinoises avait effectivement déposé une offre pour un autre projet le même jour, mais il a refusé d’en dire plus, estimant que cela compromettrait le processus.

Il a ajouté que le Kenya n’avait subi “aucune pression” de la part ni de Pékin ni de Washington sur cette question.

“Je ne pense pas qu’il appartienne à qui que ce soit de nous dire comment et avec qui travailler. Nos décisions sont prises uniquement dans l’intérêt de ce pays.”

SOUTIEN AMÉRICAIN AUX INVESTISSEMENTS MINIERS

Ces dernières années, les pays africains se sont efforcés de transformer davantage les minerais qu’ils produisent sur leur territoire, marquant ainsi une évolution visant à conserver une plus grande partie de la valeur ajoutée sur le continent.

Le président kenyan William Ruto a déclaré en juin à Reuters que son gouvernement était sur le point de signer un accord sur les minerais stratégiques avec les États-Unis, en vertu duquel Nairobi traiterait ses propres ressources sur son territoire.

Des responsables de l’administration Trump ont également indiqué que les États-Unis avaient l’intention d’aider le Kenya à développer une industrie de transformation des minéraux stratégiques.

Un porte-parole du Département d’État américain a déclaré à Reuters que les entreprises américaines avaient fait leurs preuves et s’étaient engagées en faveur de la transformation locale.

“Le gouvernement américain saisira toutes les occasions d’aider les entreprises américaines à investir dans les secteurs émergents et les économies en développement, y compris le secteur minier”, a déclaré le porte-parole.

M. Ruto avait précédemment déclaré que le Kenya ne ferait pas de choix entre Washington et Pékin, mais qu’il chercherait plutôt à nouer de multiples partenariats en accord avec ses propres priorités économiques.

Outre les terres rares et le niobium, le Kenya disposerait également d’importants gisements inexploités de lithium, de graphite, de cuivre et de nickel.