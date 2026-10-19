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EN EXCLUSIVITÉ-DXC serait en négociations avancées pour céder sa division de logiciels d'assurance pour 2,4 milliards de dollars, selon certaines sources
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 18:54

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Milana Vinn

La société de services informatiques DXC Technology DXC.N serait en pourparlers avancés en vue de céder sa division de logiciels et de services d'assurance à la société d'investissement privée Eldridge Industries pour environ 2,4 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier.

Eldridge envisage de regrouper cette activité avec Zinnia, sa plateforme technologique dédiée à l'assurance qui fournit des logiciels et une infrastructure numérique aux prestataires d'assurance-vie et de rentes, ont indiqué ces sources.

Un accord pourrait être conclu dans les semaines à venir, bien qu’il n’y ait aucune certitude quant à la finalisation de la transaction, ont déclaré ces sources, qui ont souhaité garder l’anonymat en raison du caractère confidentiel des discussions.

DXC Technology, Eldridge et Zinnia n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

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