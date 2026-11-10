EN EXCLUSIVITÉ-Des e-mails révèlent qu'Anthropic a diffusé, puis retiré, des informations relatives à son dossier d'introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout d'une rétractation par Anthropic)
par Echo Wang
Anthropic a diffusé puis retiré les détails de son dossier d’introduction en bourse très médiatisé, selon des e-mails adressés à des banquiers et consultés par Reuters lundi soir.
La société spécialisée dans l'intelligence artificielle a d'abord envoyé une copie d'un dossier indiquant qu'Anthropic prévoyait de vendre environ 867 millions d'actions à un prix compris entre 70 et 80 dollars par action, puis a envoyé un e-mail précisant que les détails concernant la fixation du prix étaient inexacts. Dans ce deuxième e-mail, Anthropic a indiqué qu'elle mettrait à jour le dossier ultérieurement.
Anthropic n'a pas souhaité faire de commentaire.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer