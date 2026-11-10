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EN EXCLUSIVITÉ-Des e-mails révèlent qu'Anthropic a diffusé, puis retiré, des informations relatives à son dossier d'introduction en bourse
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 03:10

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une rétractation par Anthropic)

par Echo Wang

Anthropic a diffusé puis retiré les détails de son dossier d’introduction en bourse très médiatisé, selon des e-mails adressés à des banquiers et consultés par Reuters lundi soir.

La société spécialisée dans l'intelligence artificielle a d'abord envoyé une copie d'un dossier indiquant qu'Anthropic prévoyait de vendre environ 867 millions d'actions à un prix compris entre 70 et 80 dollars par action, puis a envoyé un e-mail précisant que les détails concernant la fixation du prix étaient inexacts. Dans ce deuxième e-mail, Anthropic a indiqué qu'elle mettrait à jour le dossier ultérieurement.

Anthropic n'a pas souhaité faire de commentaire.

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