EN EXCLUSIVITÉ-Des documents révèlent qu'une université chinoise liée à l'APL a acheté des puces Nvidia H200 malgré leur inscription sur la liste noire américaine

Une université chinoise étroitement liée à l’Armée populaire de libération a acheté le mois dernier les puissantes puces d’IA H200 de Nvidia, alors même qu’elle figurait sur la liste noire des exportations américaines, comme le montrent des documents relatifs aux achats, ce qui met en évidence les lacunes des efforts déployés par Washington pour limiter l’accès de la Chine aux technologies de pointe.

Ces révélations interviennent alors que Nvidia NVDA.O et son directeur général, Jensen Huang, font l’objet d’une surveillance accrue à Washington en raison de son lobbying en faveur d’un assouplissement des restrictions sur les ventes de puces d’IA à la Chine, à la suite d’informations selon lesquelles il aurait été la cible d’une opération d’espionnage chinoise .

M. Huang a fait valoir que la poursuite des ventes américaines à la Chine permettrait de préserver le leadership technologique des États-Unis et de maintenir la dépendance des clients chinois vis-à-vis de la technologie américaine. Mais certains législateurs américains affirment que l’accès aux puces d’IA les plus puissantes de Nvidia peut accélérer le développement par la Chine de systèmes d’IA destinés à la conception d’armes, à l’analyse du renseignement et à la modernisation militaire.

Tant les démocrates que les républicains au Congrès ont appelé à un renforcement des contrôles sur l’accès de la Chine aux puces d’IA de pointe, notamment par des exigences de traçabilité des puces et un contrôle accru des exportations par le Congrès. Trois présidents de commissions parlementaires républicains ont demandé à s’entretenir avec M. Huang le 18 novembre au sujet de ses contacts présumés avec un agent présumé des services de renseignement chinois.

L’Université polytechnique du Nord-Ouest, qui fait partie du groupe chinois des « Sept Fils de la Défense nationale » regroupant des universités d’élite spécialisées dans la défense, a acheté le mois dernier deux puces H200 pour un montant de 874 700 yuans (123.000 dollars), selon un registre des achats publié le 21 octobre sur son site web.

Le rapport indique que ces puces ont été achetées pour son école de gestion auprès de la société Shaanxi Bosuan Network Technology, et non directement auprès de Nvidia.

Le H200 figure parmi les puces les plus performantes de Nvidia pour l’entraînement et l’exécution de systèmes d’IA avancés; son acquisition est soumise à l’obtention d’une licence d’exportation américaine, qui est généralement refusée aux établissements figurant sur la liste noire, tels que l’Université polytechnique du Nord-Ouest.

L’université polytechnique du Nord-Ouest a également acquis cette année l’accès à des puces H200 et à d’autres puissants processeurs d’IA de Nvidia par le biais de cinq contrats de location de capacité de calcul auprès d’entreprises chinoises, comme le montrent les registres des marchés publics.

C’est la première fois que Reuters fait état de ces achats de puces et de ces contrats informatiques. L’université polytechnique du Nord-Ouest, Nvidia et le Bureau de l’industrie et de la sécurité du département américain du Commerce, qui supervise les contrôles à l’exportation, n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Reuters n’a pas pu obtenir les coordonnées de Shaanxi Bosuan Network Technology.

LISTE NOIRE COMMERCIALE

Basée dans la ville de Xi’an, dans le nord-ouest du pays, l’université polytechnique du Nord-Ouest mène des recherches liées aux avions militaires, aux missiles et aux satellites.

Le département américain du Commerce a ajouté l’université à sa liste noire commerciale, connue sous le nom d'Entity List, en 2001 en raison de son implication présumée dans des activités de prolifération de missiles et de recherche militaire. Il a renforcé les restrictions en 2019, soumettant les licences d’exportation de technologies américaines contrôlées vers l’université à une politique de refus dans la plupart des cas.

Les achats de l’Université polytechnique du Nord-Ouest montrent comment les institutions chinoises ayant des liens avec l’armée continuent d’obtenir de la puissance de calcul américaine en matière d’IA par l’intermédiaire de fournisseurs nationaux, soit en achetant directement des puces, soit en louant l’accès à des serveurs qui en contiennent.

Une analyse réalisée par Reuters sur 26 dossiers d’appels d’offres et registres d’entreprises chinois datant de cette année a révélé que des universités et des instituts de recherche achetaient des puces Nvidia soumises à des restrictions américaines ou louaient l’accès à des services informatiques équipés de puces Nvidia par l’intermédiaire de fournisseurs nationaux. Plusieurs d’entre eux entretenaient des liens étroits avec l’industrie de la défense ou la recherche militaire chinoises.

Les universités citées dans ces documents n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

DES PUCES NVIDIA POUR LA RECHERCHE LIÉE À L’ARMÉE

L’administration du président américain Donald Trump a commencé en janvier à autoriser certaines exportations de puces H200 vers la Chine, au cas par cas. Mais cette politique n’a pas levé les restrictions distinctes s’appliquant aux organisations figurant sur l'Entity List, telles que l’Université polytechnique du Nord-Ouest.

Les règles d’octroi de licences de janvier exigent également des mesures de sécurité visant à empêcher les entités figurant sur la liste noire et les utilisateurs finaux militaires d’accéder à distance aux puces exportées dans le cadre de cette politique, qui couvre les processeurs H200 et les modèles moins avancés.

Outre l’achat pur et simple des deux puces H200 par l’école de gestion, les registres des marchés publics montrent que l’école de cybersécurité de l’université a attribué en janvier deux contrats de sept mois pour l’accès à des serveurs contenant chacun huit puces H200. Ces contrats, d’une valeur de 441 700 yuans et 441 000 yuans, portaient sur le réglage fin de modèles d’IA et l’entraînement par apprentissage par renforcement.

Elle a également loué l’accès à des serveurs contenant huit puces Nvidia A100 et huit puces A800. Les puces A100 et A800 font l’objet d’une interdiction d’exportation vers toutes les entités chinoises, bien que la puce H200 soit la plus avancée parmi celles mentionnées dans les registres des marchés publics de l’Université polytechnique du Nord-Ouest.

En avril, un autre institut universitaire a acheté des services informatiques nécessitant au moins 24 puces A100 dans le cadre d’un contrat de 375 000 yuans destiné à des simulations structurelles et de dynamique des fluides.

Les marchés ont été attribués à plusieurs fournisseurs technologiques chinois peu connus. Les registres ne fournissaient que peu d’informations sur l’origine des processeurs ou le lieu d’exploitation des serveurs loués.

En vertu de la législation chinoise, les organismes de marchés publics doivent vérifier que les fournisseurs sont en mesure d’honorer les commandes avant d’annoncer les soumissionnaires retenus et de signer les contrats.

UN MARCHÉ PLUS VASTE

Les registres des marchés publics révèlent l’existence d’un marché plus vaste pour les puces d’IA Nvidia soumises à des restrictions et les services informatiques au sein des universités chinoises.

L’université de Shenzhen a acheté en septembre trois processeurs H100, une autre puce d’IA haut de gamme de Nvidia interdite par les États-Unis, pour 769 800 yuans. L’université de technologie de Wuhan a acheté en juin un serveur équipé d’une puce H100 pour 355 000 yuans, ainsi que quatre puces A100 dans le cadre d’un autre achat de 344 000 yuans, selon ces documents.

L’université de Beihang, une autre des universités faisant partie des « Sept Fils de la Défense nationale », a acheté quatre processeurs A800 pour 489 000 yuans en avril. Beihang entretient des liens étroits avec les industries aérospatiales et de défense chinoises et mène des recherches pour l’aviation militaire et les programmes spatiaux.

Deux avis de marchés publics publiés en juillet et en septembre ont désigné les fournisseurs sélectionnés pour fournir à l’Université de l’Académie chinoise des sciences des services informatiques utilisant des puces Nvidia H800 et A800 dont l’exportation vers la Chine est soumise à des restrictions . L’un d’eux indiquait un tarif d’accès aux puces H800 de 10 yuans par heure-puce. Un autre marché attribué en janvier désignait un fournisseur de six puces A100 d’une valeur de 484 800 yuans pour une institution publique basée à Shenzhen.

Reuters avait précédemment rapporté que des institutions chinoises avaient acquis des puces Nvidia soumises à des restrictions, intégrées dans des serveurs fabriqués par Super Micro Computer , Dell et Gigabyte, par l’intermédiaire de revendeurs nationaux. Reuters a également mis en évidence l’existence d’un marché noir en Chine pour ces puces Nvidia soumises à des restrictions, provenant de stocks étrangers et d’intermédiaires de pays tiers.

La semaine dernière, Reuters a indiqué que de petites quantités de puces H200 avaient atteint la Chine par des voies indirectes alors que Pékin refusait d’autoriser les importations à grande échelle.