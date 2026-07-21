EN EXCLUSIVITÉ-Boeing demande aux États-Unis d'intervenir au sujet du prêt record accordé par l'UE à Airbus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et du contexte tirés du paragraphe 14)

* Boeing a demandé à l'USTR d'obtenir un compte rendu complet des conditions du prêt et de s'assurer de sa compatibilité avec la trêve de 2021

* La Banque européenne d'investissement a annoncé le 29 juin une première tranche d'un milliard d'euros

* La BEI a précisé que le financement accordé à Airbus était un prêt normal portant intérêt

par Tim Hepher et David Shepardson

Boeing BA.N a demandé au gouvernement américain de faire pression sur l’Union européenne pour qu’elle fasse preuve de transparence concernant un programmede prêts de 3 milliards d’euros (3,43 milliards de dollars) accordé à Airbus, ce qui ravive les tensions commerciales potentielles après que les deux parties ont prolongé une trêve tarifaire sur les subventions aux avions. Cette demande d’intervention du gouvernement américain intervient alors qu’Airbus AIR.PA évoque le développement d’un nouvel avion dès 2030, ce qui pourrait déclencher une nouvelle vague de concurrence sur le marché mondial des avions.

Les deux parties ont remporté des victoires partielles au terme d’une bataille de 17 ans devant l’Organisation mondiale du commerce concernant des plaintes réciproques relatives aux subventions aéronautiques, qui avait entraîné une vague de droits de douane transatlantiques touchant d’autres secteurs, avant de conclure une trêve de cinq ans en 2021.

Cette trêve, qui devait expirer le 6 juillet, a été prolongée indéfiniment, les deux parties s’abstenant de relancer une guerre commerciale dans le secteur aérospatial.

Dans une lettre adressée au représentant américain au commerce, Jamieson Greer, à laquelle Reuters a eu accès, Boeing s’est dit surpris par l’annonce faite le 29 juin par la Banque européenne d’investissement, l’organisme de crédit de l’UE, s’engageant à accorder à Airbus son plus important prêt jamais accordé à une entreprise.

Le constructeur a demandé à l’USTR d’exiger de l’UE un « compte rendu complet des conditions de ce prêt » et d’expliquer en quoi celui-ci était compatible avec l’accord de trêve de 2021, qui préconisait un « processus ouvert et transparent ». Boeing a souligné que cette annonce, qui prévoyait une première tranche d’un milliard d’euros, intervenait à peine quatre jours après l’adoption par l’UE de la décision de prolonger l’accord de moratoire.

“À tout le moins, le moment choisi pour ce prêt est surprenant”, a déclaré Boeing dans sa lettre.

La BEI a indiqué qu’elle finançait des milliers d’entreprises chaque année et a nié avoir accordé un soutien inhabituel à Airbus.

“Il s’agit d’un prêt normal, portant intérêt, qui s’inscrit dans le cadre de l’activité globale de financement de la BEI”, a déclaré un porte-parole.

Airbus et Boeing n’ont pas souhaité faire de commentaires.

L’USTR et la Commission européenne n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

ÉVOLUTIONS DANS LE SECTEUR AÉRIEN

Dans son communiqué annonçant ce prêt, la BEI a indiqué que cette enveloppe de prêts soutiendrait les investissements à long terme d’Airbus jusqu’en 2030.

Boeing a souligné que c'est précisément l'année où, selon le directeur général d'Airbus, Guillaume Faury, la société prévoit de lancer le développement du successeur de l'A320neo.

Dans une interview accordée à Aviation Week avant le salon aéronautique de Farnborough , M. Faury a évoqué un nouvel avion pour 2030 et a révélé le nom de code interne du projet, "eAction".

“Le moment choisi pour l’octroi de ce prêt considérable coïncide également avec les déclarations publiques de la direction d’Airbus s’engageant sur une date de lancement d’un nouvel avion, ce qui soulève davantage de questions quant à l’ampleur et à l’intention de ce plan d’aide économique historique”, indique la lettre de Boeing adressée à l’USTR.

Boeing a déclaré que les conditions du marché n’étaient pas encore propices à une nouvelle génération d’avions, bien que les analystes estiment que les deux entreprises devraient entamer leurs prochains développements d’ici le milieu de la décennie.

La lettre de Boeing souligne la méfiance réciproque concernant les financements, bien que les tensions se soient considérablement apaisées depuis la bataille sur les subventions devant l’OMC.

L’administration Trump a accepté l’année dernière d’exempter les avions et les pièces détachées des droits de douane après avoir brièvement imposé des droits sur le secteur aéronautique l’année dernière.

Washington n’a pas officiellement annoncé la prolongation de la trêve distincte sur les droits de douane liés au différend Airbus-Boeing, mais quatre personnes proches du dossier ont indiqué que les deux parties avaient de fait mis de côté, pour l’instant, ce différend de longue haleine devant l’OMC.

Si l’entité de l’administration Trump a recouru à plusieurs reprises aux droits de douane, elle semble réticente à utiliser les outils de l’OMC qui impliqueraient une reconnaissance implicite des règles multilatérales auxquelles le président s’oppose.

Trump a appelé ce mois-ci à des discussions avec ses partenaires commerciaux afin d’aborder l’impact des importations d’avions étrangers.

Les préoccupations de Boeing concernant le prêt accordé par l’UE à Airbus pourraient également être soulevées lors de ces discussions, a déclaré un responsable américain à Reuters. Des sources européennes indiquent que des prêts similaires avaient été autorisés dans le cadre du différend devant l’OMC.

(1 dollar = 0,8754 euro)