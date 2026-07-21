EN EXCLUSIVITÉ-Boeing demande aux États-Unis d'intervenir au sujet du prêt record accordé par l'UE à Airbus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et du contexte tirés du paragraphe 2)

* Boeing a demandé à l’USTR de demander l'intégralité des conditions du prêt et leur compatibilité avec la trêve de 2021

* La Banque européenne d'investissement a annoncé le 29 juin une première tranche d'un milliard d'euros

* La BEI a précisé que le financement accordé à Airbus était un prêt normal portant intérêt

par Tim Hepher et David Shepardson

Boeing BA.N a demandé au gouvernement américain de faire pression sur l’Union européenne pour qu’elle fasse preuve de transparence concernant un programmede prêts de 3 milliards d’euros (3,43 milliards de dollars) accordé à Airbus, ce qui ravive les tensions commerciales potentielles après que les deux parties ont prolongé une trêve sur les droits de douane pour les subventions aux avions. Cette demande d’intervention du gouvernement américain intervient alors qu’Airbus AIR.PA évoque le développement d’un nouvel avion dès 2030, ce qui pourrait déclencher une nouvelle vague de concurrence sur le marché mondial des avions.

Les deux parties ont remporté des victoires partielles au terme d’une bataille de 17 ans devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant des plaintes réciproques relatives aux subventions aéronautiques, qui avait entraîné une vague de droits de douane transatlantiques touchant d’autres secteurs, avant de conclure une trêve de cinq ans en 2021.

Cette trêve, qui devait expirer le 6 juillet, a été prolongée indéfiniment, les deux parties souhaitant éviter une nouvelle guerre commerciale dans le secteur aérospatial.

Dans une lettre adressée au représentant américain au commerce, Jamieson Greer, et consultée par Reuters, Boeing s’est dit surpris par l’annonce faite le 29 juin par la Banque européenne d’investissement, l’organisme de crédit de l’UE, s’engageant à accorder à Airbus son plus important prêt jamais accordé à une entreprise.

Il a demandé à l’USTR d’exiger de l’UE un « compte rendu complet des conditions de ce prêt » et d’expliquer en quoi celui-ci était compatible avec l’accord de trêve de 2021, qui préconisait un « processus ouvert et transparent ». Boeing a souligné que cette annonce, qui prévoyait une première tranche d’un milliard d’euros, intervenait à peine quatre jours après l’adoption par l’UE de la décision de prolonger l’accord de moratoire.

"À tout le moins, le moment choisi pour ce prêt est surprenant", a déclaré Boeing dans sa lettre.

La BEI a indiqué qu’elle finançait des milliers d’entreprises chaque année et a nié avoir accordé à Airbus un soutien inhabituel.

"Il s’agit d’un prêt normal, portant intérêt, qui s’inscrit dans le cadre de l’activité globale de financement de la BEI", a déclaré un porte-parole.

Airbus et Boeing n’ont pas souhaité faire de commentaires.

L’USTR et la Commission européenne n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

(1 dollar = 0,8754 euro)