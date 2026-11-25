EN EXCLUSIVITÉ-Boehly signe un accord d'échange d'actions soutenu par les États-Unis en vue d'acquérir les actifs mondiaux de Lukoil

Le milliardaire américain Todd Boehly a déclaré mercredi avoir signé un accord avec Lukoil en vue de la création d'un consortium, dont fait partie l'US International Development Finance Corp (DFC), destiné à acquérir les actifs énergétiques internationaux de la compagnie pétrolière russe soumise à des sanctions.

Cet accord, qui fait suite à plus d’un an de négociations, prévoit l’échange de titres de Lukoil d’une valeur de 10 milliards de dollars contre les actifs internationaux de la société, ont indiqué Todd Boehly et un responsable de la DFC.

Le département du Trésor américain, qui a sanctionné Lukoil en octobre 2025, examinera l’accord afin de s’assurer que la sécurité nationale des États-Unis est préservée, a indiqué une source proche du dossier. Lukoil n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Washington devrait percevoir une part des bénéfices futurs dans le cadre de cet accord qui, s’il est approuvé, contribuerait à limiter la capacité de Moscou à financer sa guerre en Ukraine et à remplacer l’influence russe par celle des États-Unis sur les marchés stratégiques, ont ajouté Todd Boehly et ce responsable.

"Transférer des actifs stratégiques d’infrastructure énergétique entre les mains des États-Unis ou de leurs partenaires alliés est une priorité politique majeure de l’administration", a déclaré à Reuters un responsable de la DFC, la branche d’investissement internationale du gouvernement américain.

La participation, dont le montant n’a pas encore été divulgué, détenue par l’intermédiaire de la DFC permettra aux États-Unis de percevoir une part des bénéfices futurs une fois que les investisseurs privés du consortium auront récupéré leur capital et obtenu un taux de rendement convenu, ainsi que de jouer un rôle au sein du conseil d’administration de la société.

L’accord doit être approuvé par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor, a précisé le responsable de la DFC. Une source proche du dossier a indiqué qu’un examen complet pourrait prendre un certain temps compte tenu de l’étendue des actifs internationaux de Lukoil, mais n’a pas donné plus de détails.

Le portefeuille international de Lukoil, qui englobe des activités dans 11 pays produisant environ 350 000 barils de pétrole par jour, y compris d’importants gisements en Azerbaïdjan et au Kazakhstan, est évalué à environ 16 milliards de dollars, ont déclaré deux personnes au fait des termes de l’accord.

Todd Boehly a déclaré que la valorisation de l’ensemble, qui comprend également des raffineries aux Pays-Bas, en Bulgarie et en Roumanie ainsi qu’un vaste réseau de stations-service, notamment aux États-Unis, pouvait varier en fonction des prévisions concernant les cours du pétrole.

Bien que l’idée d’un échange d’actions proposée par le groupe dirigé par Todd Boehly ait été initialement rejetée par le Trésor américain, elle a réussi à obtenir le soutien du Département d’État, a déclaré l’une des personnes proches du dossier.

Les titres Lukoil qui feront l’objet de l’échange ont été rachetés à des fonds américains et britanniques ainsi qu’à des banques dépositaires américaines qui les détenaient pour le compte d’investisseurs particuliers, a ajouté cette source.

De nombreux investisseurs internationaux détenaient des actions de Lukoil car la société figurait dans les principaux indices des marchés émergents. Ces actions ont été gelées après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, puis dépréciées.

"Nous échangeons en substance des actions qui n’ont plus aucune valeur pour les Américains… contre des liquidités qui leur seront restituées", a déclaré Todd Boehly, directeur général et propriétaire d’Eldridge, une holding spécialisée dans la gestion d’actifs et l’assurance gérant 75 milliards de dollars d’actifs.

Ces actions ont ensuite été échangées "contre un portefeuille d’actifs réels situé dans le Corridor central, une zone d’une importance cruciale qui relie l’Asie centrale à l’Europe et s’étend au sud de la Russie et au nord de l’Iran", a-t-il ajouté.

Les actions échangées seront conservées sur un compte séquestre aux Émirats arabes unis plutôt que d’être directement versées à Lukoil, a précisé l’une de ces sources. Cette mesure vise à obtenir l’accord du Trésor américain, qui a interdit tout gain inattendu à la société russe.

Todd Boehly a indiqué que la finalisation de l’opération pourrait prendre jusqu’à un an, ajoutant que la coentreprise serait rebaptisée. Il n’a pas souhaité préciser les participations des quatre partenaires du consortium, parmi lesquels figurent la banque américaine Xtellus Partners et la société Catena Investment Holding, basée aux Émirats arabes unis.

Deux autres partenaires, les frères Al-Khayyat (d’origine syro-qatarienne) et la société International Holding Company, basée à Abu Dhabi, ont quitté le consortium la semaine dernière, ont indiqué deux sources proches du dossier.

Cela élimine des investisseurs dont les liens commerciaux avec le gendre du président, Jared Kushner, auraient pu attirer l’attention des démocrates qui contrôleront le Congrès l’année prochaine.

La DFC s’est récemment distanciée d’autres transactions impliquant les fils du président américain Donald Trump.

Une source proche du dossier a confirmé que les frères Al-Khayyat ne faisaient pas partie de l’opération. IHC n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Interrogé sur leur départ, Todd Boehly a qualifié le consortium de "fluide", mais a souligné que le groupe désormais constitué était celui qui allait mener à bien l’opération.

Todd Boehly, qui détient des participations dans les Lakers et les Dodgers de Los Angeles et qui détenait jusqu’à récemment une participation minoritaire dans le club de football de Chelsea, a versé l’année dernière 1 million de dollars à MAGA Inc, un comité politique affilié à Donald Trump, selon les données de la Commission électorale fédérale. Il a également effectué des dons moins importants en faveur des campagnes de quatre candidats républicains cette année.

Au cours du second mandat de Trump, la DFC s’est de plus en plus concentrée sur les secteurs de l’énergie, des minéraux stratégiques et des télécommunications, et son implication met en évidence le style de capitalisme d’État très interventionniste de son administration, les États-Unis prenant des participations dans des entreprises clés.

Selon ce responsable, la DFC aurait eu des discussions avec plusieurs parties, notamment Chevron, Glencore et le groupe Carlyle, au sujet d’une éventuelle acquisition des actifs de Lukoil, et les groupes du secteur privé auraient souhaité bénéficier de la "sécurité" offerte par un partenaire gouvernemental américain.

Si d’autres soumissionnaires avaient auparavant signé des accords avec Lukoil concernant ce portefeuille, ils n’avaient pas réussi à conclure la transaction.

Gunvor, rebaptisé Centalion, avait déclaré en 2025 que Lukoil avait accepté son offre, mais s’était retiré après que le secrétaire au Trésor Scott Bessent eut qualifié l’entreprise de "marionnette du Kremlin" , tandis que Carlyle avait annoncé en janvier avoir signé un accord sans toutefois obtenir de licence de l’OFAC.