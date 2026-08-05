EN EXCLUSIVITÉ-« Aucune discussion » concernant l'accord entre AstraZeneca et Bristol Myers, selon une source haut placée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Maggie Fick et Sabrina Valle

Il n'y a « aucune discussion » en cours entre AstraZeneca AZN.L et Bristol Myers Squibb BMY.N concernant un éventuel accord, a déclaré mercredi à Reuters une source haut placée proche du dossier, mettant ainsi fin aux rumeurs d'une méga-fusion entre les deux laboratoires pharmaceutiques.

« Il n'y a pas d'accord entre AstraZeneca et BMS. Il n'y a jamais eu d'accord à conclure, et il n'y a pas de discussions entre les deux sociétés », a déclaré cette source, s'exprimant sous couvert d'anonymat.

Reuters avait rapporté dimanche , en citant une personne proche du dossier, que les deux laboratoires pharmaceutiques avaient tenu des discussions préliminaires concernant un éventuel accord qui donnerait naissance à un géant pharmaceutique d’une valeur combinée de près de 400 milliards de dollars.

Reuters n’avait pas pu vérifier à ce moment-là si les discussions se poursuivaient.

C’est le Financial Times qui a été le premier à révéler l’existence de ces discussions.

L'action AstraZeneca a chuté d'environ 9 % après l'annonce des discussions sur l'accord, tandis que celle de Bristol Myers est restée plus stable.