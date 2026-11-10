EN EXCLUSIVITÉ-Anthropic vise une valorisation de 1 400 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse, un test de l'engouement de Wall Street pour l'IA

L'introduction en Bourse spectaculaire d'Anthropic devrait valoriser l'entreprise à hauteur de 1 400 milliards de dollars, un chiffre légèrement inférieur aux attentes de certains investisseurs dans un contexte de refroidissement de l'engouement pour l'IA , ce qui constituera un test décisif de la confiance de Wall Street dans le boom qu'elle a contribué à déclencher.

Le laboratoire d’IA, surtout connu pour son chatbot Claude, et certains de ses actionnaires actuels visent à lever jusqu’à 64,4 milliards de dollars lors de l’introduction en Bourse en vendant 825 millions d’actions à un prix compris entre 70 et 78 dollars chacune.

Anthropic lèvera également 26 milliards de dollars via une opération distincte de placement privé auprès d’investisseurs de référence, notamment Alphabet GOOGL.O , Google, Nvidia NVDA.O et Advanced Micro Devices AMD.O .

La société lance actuellement la tournée de présentation en vue d’une vente d’actions qui devrait servir de référence pour le secteur, après des années d’engouement qui ont alimenté un afflux massif de capitaux vers les entreprises spécialisées dans l’IA.

Anthropic deviendra l’une des rares grandes entreprises à entrer en Bourse cet automne, alors que la hausse des coûts d’emprunt, les turbulences géopolitiques et les rendements obligataires élevés pèsent sur le marché des introductions en Bourse.

Dans le haut de la fourchette de prix, Anthropic serait valorisée à environ 1 400 milliards de dollars sur une base entièrement diluée, ce qui inclut les titres tels que les options sur actions et les actions restreintes. Sur une base non diluée, en excluant ces titres, la valeur de marché d’Anthropic s’élèverait à environ 1 000 milliards de dollars.

« En visant une valorisation inférieure de près de 20 % aux “attentes du marché”, cela permet aux investisseurs de “faire monter les enchères” lors de l’introduction en Bourse plutôt que d’être confrontés à un scénario du type “à prendre ou à laisser” comme celui adopté par SpaceX », a déclaré Jeff Zell, analyste de recherche senior chez IPO Boutique.

Quelques heures avant qu’Anthropic ne dépose mardi un prospectus mis à jour, les détails de son introduction en Bourse avaient brièvement circulé auprès des banques d’investissement tard lundi soir, avant d’être retirés, selon des e-mails consultés par Reuters .

Les conditions préliminaires indiquaient que l’introduction en Bourse d’Anthropic pourrait permettre de lever jusqu’à 69,3 milliards de dollars. Mais le prospectus mis à jour déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine contenait des conditions différentes, Anthropic ayant fixé une fourchette de prix plus basse et visé un montant de recettes réduit.

INQUIÉTUDES LIÉES AUX DÉPENSES IMPORTANTES

Nvidia s’est associée à l’opération alors qu’une enquête du FBI est en cours sur la liaison de son directeur général, Jensen Huang, avec une Chinoise soupçonnée d’être une espionne au service de Pékin, ce qui a également déclenché une enquête interne.

Les investisseurs avaient auparavant évoqué une valorisation pouvant atteindre 2 000 milliards de dollars, mais les attentes ont depuis été revues à la baisse compte tenu des engagements importants d’Anthropic en matière d’infrastructures et de la récente volatilité des valeurs liées à l’IA, le chiffre de 1 500 milliards de dollars étant désormais considéré comme le haut de la fourchette, comme l’avait précédemment rapporté Reuters .

« Le moment choisi pour cette introduction en Bourse a probablement contribué à cette valorisation plus modeste et à cette levée de fonds plus modeste. Compte tenu de la volatilité persistante du marché dans ce secteur, il est crucial de fixer le « juste » prix pour assurer son succès à long terme », a déclaré M. Zell.

Les investisseurs suivent également de près l’introduction en Bourse d’Anthropic pour en tirer des indices concernant son concurrent OpenAI, qui cherche à lever 30 milliards de dollars lors de ce qui devrait être son dernier tour de table privé avant une éventuelle introduction en Bourse au début de l’année prochaine.

Le second semestre a marqué un tournant pour le boom de l’IA , les investisseurs se demandant si les rendements justifieront les dépenses massives et les coûts d’endettement croissants dans un contexte de taux d’intérêt élevés.

Des inquiétudes grandissent également quant à la viabilité du cycle d’investissement, avec des interrogations sur les montages financiers circulaires et sur la rapidité avec laquelle les entreprises pourront transformer leurs investissements en IA en chiffre d’affaires.

« ACTIONS NOCIVES »

Bien que les élections de mi-mandat soient largement considérées comme un camouflet à l’encontre d’une Maison Blanche qui a soutenu avec vigueur le développement de l’IA et s’est opposée à toute réglementation, Anthropic a adopté, dans son dossier d’introduction en Bourse, le nom préféré du président Donald Trump pour désigner cette nouvelle technologie: « Super Intelligence ».

Ce dossier évoquait une vision visant à « inaugurer une ère de miracles », tout en mettant en garde contre les risques existentiels pour l’humanité , mettant ainsi à nu les promesses extraordinaires et les profondes incertitudes qui sont au cœur du boom de l’IA.

Le prospectus décrivait une série de risques pesant tant sur l’entreprise que sur la technologie, avertissant que des concurrents pourraient prendre l’avantage en développant des modèles plus rapidement et que les progrès de l’IA pourraient dépasser la capacité d’Anthropic à mettre en place des mesures de sûreté et de sécurité adéquates.

LA CROISSANCE S'ACCOMPAGNE DE RISQUES

Une surveillance accrue et d’éventuels obstacles réglementaires pourraient compliquer le déploiement des infrastructures qui sous-tendent l’essor de l’IA.

Mais la croissance d’Anthropic a jusqu’à présent déjoué ces craintes, portée par une demande en forte hausse pour ses produits, en particulier ses modèles « Claude » devenus viraux.

Le chiffre d’affaires annualisé d’Anthropic s’élevait à environ 81 milliards de dollars au 31 octobre, soit une hausse de 10 milliards par rapport au 30 septembre, selon le dossier d’introduction en Bourse.

La société a conclu près de 900 milliards de dollars d’engagements en matière de puissance de calcul avec des partenaires notamment Amazon AMZN.O et Google GOOGL.O , filiale d’Alphabet, ce qui souligne à quel point sa croissance rapide dépend de l’obtention de vastes quantités de capacité de calcul future, dont une partie repose sur des financements échappant au contrôle de l’entreprise.

L'action d'Amazon AMZN.O , investisseur dans Anthropic, a progressé de 1,2 %, surperformant ses homologues du « Magnificent Seven ».

Cette introduction en Bourse fait suite à celle de SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk, qui a levé 75 milliards de dollars, pour une valorisation de près de 1 750 milliards de dollars.

Avec les investissements des actionnaires de référence, parmi lesquels figurent Broadcom AVGO.O , Micron Technology MU.O , Microsoft MSFT.O et TSMC 2330.TW , l’offre publique d’Anthropic permettra de lever jusqu’à 90,4 milliards de dollars.

Certains membres du conseil d’administration d’Anthropic et des entités qui leur sont liées devraient acquérir jusqu’à 303 millions de dollars d’actions.

Anthropic a été évaluée pour la dernière fois à 965 milliards de dollars lors d’un tour de table privé. Fondée en 2021, la société est dirigée par son directeur général, Dario Amodei.

Goldman Sachs et Morgan Stanley sont les principales banques d'investissement chargées de la prise ferme de l'opération. Les actions d'Anthropic devraient être cotées au Nasdaq sous le symbole « ANT ».