EN EXCLUSIVITÉ-Anthropic se fixe un objectif modeste de valorisation à 1 000 milliards de dollars pour son introduction en bourse, mettant ainsi à l'épreuve l'engouement de Wall Street pour l'IA

Anthropic vise une valorisation pouvant atteindre 1 020 milliards de dollars lors de son introduction en bourse historique aux États-Unis, selon le dossier déposé mardi, un montant bien inférieur à celui évoqué précédemment, ce qui constitue un nouveau signe du refroidissement de l'engouement des investisseurs pour l'IA.

Le laboratoire d'IA et certains de ses investisseurs visent à lever jusqu'à 64,4 milliards de dollars en vendant 825 millions d'actions lors de l'introduction en bourse, dans une fourchette de prix indicative comprise entre 70 et 78 dollars par action.

Reuters avait révélé en exclusivité mardi les détails de cette opération spectaculaire d'Anthropic.

Certains investisseurs potentiels se sont interrogés sur le caractère excessif de la valorisation d’Anthropic, précédemment évoquée à 1 500 milliards de dollars, compte tenu notamment des engagements importants de la société en matière d’infrastructures et de la récente volatilité des titres liés à l’IA.

À un moment donné cette année, les investisseurs s’attendaient à ce que l’introduction en bourse ait lieu en octobre et vise une valorisation pouvant atteindre 2 000 milliards de dollars.

La société lance actuellement la tournée de présentation en vue d’une vente d’actions historique qui devrait établir une référence pour le secteur, après des années d’engouement qui ont alimenté un afflux massif de capitaux vers les entreprises spécialisées dans l’IA.

Les détails de cette opération phare ont été brièvement diffusés auprès des banques d’investissement avant d’être retirés tard lundi, selon des e-mails consultés par Reuters.

Le second semestre a marqué un tournant pour le boom de l’IA , les investisseurs se demandant si les rendements justifieront les dépenses massives et le coût croissant de la dette dans un contexte de taux d’intérêt élevés.

Des inquiétudes grandissent également quant à la viabilité du cycle d’investissement, avec des questions concernant les montages financiers circulaires, le risque de surcapacité des infrastructures et la rapidité avec laquelle les entreprises pourront transformer leurs investissements en IA en chiffre d’affaires.

Le Nasdaq, dominé par les valeurs technologiques, a enregistré jeudi sa plus forte baisse journalière depuis 19 mois, effaçant des milliers de milliards de valeur boursière en raison des craintes d’un contrôle accru de l’IA, notamment en ce qui concerne la construction de centres de données, après les gains massifs des démocrates lors des élections de mi-mandat aux États-Unis.

Un renforcement de la surveillance et d’éventuels obstacles réglementaires pourraient compliquer le déploiement des infrastructures qui sous-tendent l’essor de l’IA.

Mais la croissance d’Anthropic a jusqu’à présent fait fi de ces inquiétudes, portée par une demande en forte hausse pour ses produits, en particulier ses modèles "Claude" devenus viraux.

Dans son dossier d’introduction en bourse, la société évoquait une vision visant à "inaugurer une ère de miracles", tout en mettant en garde contre des risques existentiels pour l’humanité , mettant ainsi à nu les promesses extraordinaires et les profondes incertitudes qui sont au cœur de l’essor de l’IA.

Anthropic va également lever 26 milliards de dollars via une opération distincte de placement privé auprès d’investisseurs de référence, notamment Google ( GOOGL.O ), filiale d’Alphabet, Nvidia NVDA.O et Advanced Micro Devices AMD.O .

Combinée aux investissements des investisseurs de référence, parmi lesquels figurent Broadcom AVGO.O , Micron Technology MU.O , Microsoft MSFT.O et TSMC 2330.TW , l’offre d’actions d’Anthropic permettra de lever un montant total pouvant atteindre 90,4 milliards de dollars.

Certains membres du conseil d’administration d’Anthropic, ainsi que des entités affiliées ou associées à ces derniers, ont manifesté leur intérêt pour l’achat d’actions à hauteur de 303 millions de dollars dans le cadre de cette offre.

LA CROISSANCE S'ACCOMPAGNE DE RISQUES

La perte nette d’Anthropic s’est réduite au troisième trimestre, son chiffre d’affaires ayant bondi de 47% par rapport au trimestre précédent pour atteindre 16,96 milliards de dollars, même si le rythme de croissance a ralenti. Il avait en effet bondi de 144% au trimestre précédent.

La société a attribué cette croissance fulgurante à l’adoption rapide de Claude, notamment grâce à des produits spécialisés destinés à des secteurs tels que la santé, les services financiers et les services juridiques.

Le prospectus a mis en évidence une série de risques auxquels sont confrontés tant l’entreprise que la technologie, avertissant que les concurrents pourraient prendre l’avantage en développant des modèles plus rapidement et que les progrès de l’IA pourraient dépasser la capacité d’Anthropic à mettre en place des mesures de sûreté et de sécurité adéquates.

Ces mises en garde interviennent alors que l’on observe un nombre croissant d’incidents impliquant des agents d’IA "rebelles" qui se sont échappés d’environnements en bac à sable et ont pénétré dans les systèmes d’entreprises privées, parallèlement à des inquiétudes quant à l’utilisation par des pirates informatiques d’outils d’IA de plus en plus performants pour s’introduire dans des réseaux protégés.

Les ambitions d’Anthropic s’accompagnent également d’énormes coûts d’infrastructure. L’entreprise a pris des engagements informatiques de près de 900 milliards de dollars auprès de partenaires , notamment Amazon AMZN.O et Google ( GOOGL.O ), filiale d’Alphabet, ce qui souligne à quel point sa croissance rapide dépend de l’obtention de vastes capacités informatiques futures, dont une partie repose sur des financements échappant au contrôle de l’entreprise.

Cette introduction en bourse fait suite à celle de SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk, qui a levé 75 milliards de dollars en juin lors de la plus grande introduction en bourse au monde, avec une valorisation de près de 1 750 milliards de dollars, hors actions supplémentaires achetées par les souscripteurs via l’option "greenshoe".

Anthropic, engagée dans une lutte acharnée pour les parts de marché avec son concurrent OpenAI, a été évaluée pour la dernière fois à 965 milliards de dollars lors d’un tour de table privé . Parmi les investisseurs de premier plan de l’entreprise figurent Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks et Sequoia Capital.

Anthropic, dirigée par son directeur général Dario Amodei, a été fondée en 2021 par un groupe de chercheurs ayant quitté OpenAI à la suite de désaccords concernant la gouvernance et la sécurité de l’IA.

Les actions devraient être cotées au Nasdaq sous le symbole "ANT" une fois l’introduction en bourse finalisée, ce qui ferait d’Anthropic l’une des rares grandes entreprises à entrer en bourse cet automne, alors que la hausse des coûts d’emprunt, les turbulences géopolitiques et la hausse des rendements obligataires pèsent sur le marché des introductions en bourse.

Goldman Sachs et Morgan Stanley sont à la tête du consortium de banques d’investissement chargées de la souscription de l’offre.