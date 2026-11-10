 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EN EXCLUSIVITÉ-Anthropic prévoit de lever jusqu'à 69,3 milliards de dollars lors d'une introduction en bourse spectaculaire
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 02:19

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Echo Wang

Anthropic vise à lever jusqu’à 69,3 milliards de dollars dans le cadre de ce qui pourrait figurer parmi les plus importantes introductions en bourse jamais enregistrées, selon une copie du dossier consultée lundi par Reuters.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,57 -0,68%
CAC 40
8 233,3 +1,16%
Or
4 115,985 -0,59%
EUR/USD SPOT
1,12212 +0,02%
2CRSI
17,19 +8,25%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank