EN EXCLUSIVITÉ-Anthropic prévoit de lever jusqu'à 69,3 milliards de dollars lors d'une introduction en bourse spectaculaire

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par Echo Wang

Anthropic vise à lever jusqu’à 69,3 milliards de dollars dans le cadre de ce qui pourrait figurer parmi les plus importantes introductions en bourse jamais enregistrées, selon une copie du dossier consultée lundi par Reuters.