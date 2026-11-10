EN EXCLUSIVITÉ-Anthropic prévoit de lever jusqu'à 69,3 milliards de dollars lors d'une introduction en bourse spectaculaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
par Echo Wang
Anthropic vise à lever jusqu’à 69,3 milliards de dollars dans le cadre de ce qui pourrait figurer parmi les plus importantes introductions en bourse jamais enregistrées, selon une copie du dossier consultée lundi par Reuters.
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