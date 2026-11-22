EN EXCLUSIVITÉ-À l'instar de SpaceX, Anthropic a mené un processus d'introduction en bourse atypique, ce qui a irrité certains banquiers

Pour la deuxième fois cette année, les banquiers et avocats de Wall Street ont empoché une rémunération colossale grâce à une introduction en bourse qui a battu tous les records. Et pour la deuxième fois cette année, certains d’entre eux se sont plaints en privé du fait que le processus était semé d’embûches et ne ressemblait en rien à ce qu’ils avaient connu auparavant.

Lors de l’introduction en bourse de SpaceX ( SPCX.O ) en juin, qui a rapporté un demi-milliard de dollars de commissions aux banques, les banquiers s’étaient agacés de la manière dont l’entreprise dirigée par Elon Musk contrôlait de près ce processus qui s’étalait sur plusieurs mois et gardait confidentielles les informations financières et autres, rendant ainsi difficile le travail des conseillers.

Alors que l’introduction en bourse d’Anthropic ANT.O , surnommée en interne “Project Lantern”, a éclipsé celle de SpaceX jeudi et que les banquiers ont empoché plus d’un demi-milliard de dollars en commissions, plusieurs personnes proches du dossier ont énuméré une litanie de problèmes qui ont entaché le processus d’offre: un calendrier serré, entaché de changements de dernière minute et de retards dans la communication des projections financières; des validations de documents effectuées à la hâte; ainsi que des restrictions très inhabituelles imposées aux banquiers et des craintes de fuites — en particulier après que Reuters eut révélé de nombreux détails issus d’un projet de dossier d’introduction en bourse plusieurs semaines avant sa publication.

Anthropic, par exemple, a demandé à certains de ses 22 souscripteurs de l’introduction en bourse de limiter à quatre le nombre de banquiers travaillant sur l’opération, en exigeant que ces derniers soient des cadres supérieurs, ont indiqué plusieurs personnes au fait du dossier. L’une d’entre elles a précisé que cette restriction résultait probablement de la crainte de fuites d’informations, et que les banques avaient de toute façon trouvé le moyen de la contourner.

Derrière ces plaintes se cache une nouvelle dynamique de pouvoir entre les entreprises technologiques et Wall Street. Des sociétés telles que SpaceX, Anthropic — et potentiellement aussi OpenAI à l’avenir — en sont venues à exercer un pouvoir considérable, le potentiel transformateur de l’intelligence artificielle suscitant une demande effrénée pour leurs actions, et elles s’en servent pour imposer leurs conditions. Cela contrarie certains banquiers. Mais les banques et les investisseurs semblent n’avoir d’autre choix que de se plier à leurs exigences.

“Ces entreprises disposaient certainement d’un certain pouvoir de marché pour faire savoir aux souscripteurs que les choses ne se passeraient pas comme d’habitude”, a déclaré Jay Ritter, professeur émérite à l’université de Floride spécialisé dans les introductions en bourse. “Mais je soupçonne que les grandes sociétés de Wall Street continueront à fonctionner comme d’habitude pour toutes les entreprises, à l’exception peut-être d’OpenAI (après ces deux opérations).”

M. Ritter a ajouté que SpaceX et Anthropic avaient toutes deux négocié de ne rien verser aux souscripteurs pour les actions supplémentaires vendues dans le cadre de l’option “greenshoe”. “Je ne pense pas que la plupart des entreprises soient en mesure d’exiger un spread nul sur les actions de surallocation”, a-t-il déclaré.

Anthropic, Goldman Sachs GS.N et Morgan Stanley MS.N , les deux chefs de file des deux introductions en bourse, ont refusé de commenter.

SpaceX et OpenAI n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

SpaceX et Anthropic ont toutes deux fait une entrée en bourse réussie, levant des montants records, et leurs actions ont initialement connu une forte hausse. L’une des missions principales des chefs de file consiste à commercialiser les titres. Grâce à la demande en matière d’IA, la vente a été facile: les carnets de commandes des deux entreprises ont été sursouscrits plusieurs fois.

Après une forte hausse initiale des cours, les trajectoires des deux géants de l’IA ont divergé. SpaceX a atteint un pic post-introduction de 201,80 dollars le 16 juin avant de retomber sous son prix d’introduction de 135 dollars pour la première fois à la mi-juillet. L’action d’Anthropic a clôturé en baisse de 8,5 % vendredi, après un bond de 17 % le premier jour, alors qu’un effondrement spectaculaire du secteur de l’IA a montré que même une introduction en bourse retentissante ne pouvait dissiper le climat de morosité qui pèse sur le secteur.

CLAUSES DE NON-CONCURRENCE ET RESTRICTIONS INHABITUELLES

Dans le cas de l’introduction en bourse de SpaceX, des personnes proches du dossier ont indiqué que l’équipe de Musk avait dicté ses conditions à chaque étape. L’équipe de Musk a dicté aux plus grandes et plus puissantes banques américaines — notamment Goldman Sachs et Morgan Stanley — comment commercialiser les actions de SpaceX et auprès de qui. Elle a indiqué à certaines banques les volumes de commandes spécifiques qu’elles devaient “honorer” — parfois plusieurs milliards de dollars — et leur a donné des instructions sur les types d’investisseurs à attirer. Les banques se sont engagées à garantir l’introduction en bourse sans savoir à l’avance quelle serait leur rémunération, ont précisé ces sources.

Le fil conducteur du processus d’introduction en bourse d’Anthropic a été interprété par plusieurs des personnes interrogées par Reuters comme un sentiment de prudence extrême.

Anthropic a demandé à certains cadres supérieurs des banques travaillant sur son introduction en bourse de signer des documents juridiques interdisant aux membres clés de l’équipe chargée de l’opération de travailler avec des entreprises concurrentes, notamment OpenAI, Cursor, DeepSeek et Hugging Face, pendant six mois après l’entrée en bourse, selon ces sources.

Les banques gèrent couramment les conflits d’intérêts et protègent la confidentialité de leurs clients. Mais des banquiers et des avocats ont indiqué qu’il était rare qu’une introduction en bourse impose une clause d’exclusivité d’une telle portée, en particulier à l’égard de banquiers à titre individuel.

Lors de précédentes introductions en bourse opposant directement des concurrents, comme celles des sociétés de covoiturage Uber UBER.N et Lyft LYFT.O , ou des sociétés immobilières Trulia et Zillow ZG.O , les banques pouvaient simplement choisir leur camp, en partie parce que les opérations étaient de moindre envergure et nécessitaient moins de banques.

Anthropic, en revanche, avait besoin d’un large consortium pour lever l’énorme montant de capitaux qu’elle recherchait. C’est ce qui, selon certaines sources, explique pourquoi Anthropic a cherché à imposer ces restrictions aux banquiers à titre individuel.

Un banquier qui a refusé de signer l’accord a déclaré qu’il était difficile de trouver des personnes capables de s’engager à ne pas couvrir activement ni interagir avec les concurrents d’Anthropic, d’autant plus que plusieurs de ces sociétés mènent leurs propres introductions en bourse ou offres secondaires.

FUITES D’INFORMATIONS ET NUITS BLANCHES

Certaines de ces restrictions visaient à contrôler les fuites d’informations.

Près de quatre semaines avant que le dossier déposé par Anthropic auprès de la Securities and Exchange Commission, appelé “Formulaire S-1”, ne soit rendu public, Reuters en a fait état, révélant des détails sur les finances de l’entreprise, ses facteurs de risque, ses relations avec d’autres entreprises technologiques et d’autres informations.

Anthropic a également utilisé un outil appelé NetRoadshow pour partager des informations, plutôt que des fichiers PDF classiques, avec la plupart des banques participant à l’opération.

NetRoadshow enregistre les détails d’accès, notamment des informations telles que l’identité des personnes ayant consulté le document et les pages qu’elles ont consultées. Les documents sur NetRoadshow comportaient également les noms des banquiers en filigrane.

Des fuites ont continué à faire surface dans la presse, mais l’utilisation de NetRoadshow a compliqué le travail des banquiers, notamment parce que la plateforme ne leur permettait pas d’enregistrer des copies des documents, a déclaré l’une de ces personnes.

Anthropic prévoyait de déposer auprès de la SEC un dossier de placement mis à jour, appelé “S-1A”, précisant la fourchette de prix, et de lancer la campagne de commercialisation le 10 novembre. Pour ce faire, l’entreprise devait envoyer un projet à toutes les banques de son consortium afin qu’elles l’approuvent.

La veille de cette échéance, un cabinet d’avocats intervenant dans l’opération a envoyé aux banques un fichier PDF concernant la vente d’actions au Canada. Mais peu après, il a envoyé un autre e-mail leur demandant de ne pas en tenir compte, en précisant qu’il “contenait une fourchette de prix et des informations sur les actions erronées”, selon cet e-mail consulté par Reuters.

Le formulaire S-1A corrigé a ensuite été envoyé via la plateforme NetRoadshow vers 2 heures du matin, heure de New York. Les banques ont été informées qu’elles disposaient de plusieurs heures pour l’approuver avant son dépôt auprès de la SEC.