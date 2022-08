En Europe, seuls les fonds monétaires affichent une collecte nette positive en juillet

(AOF) - Morningstar a publié son dernier rapport European Asset Flows Commentary, analysant l'évolution des encours des fonds ouverts et des ETF domiciliés en Europe pour le mois de juillet 2022. A l'exception des fonds monétaires, toutes les grandes classes d'actifs ont connu des sorties de capitaux en juillet. Les actions et les matières premières ont été les plus durement touchées. À l'inverse, les fonds obligataires passifs ont collecté. Les actifs des fonds à long terme domiciliés en Europe ont augmenté à 11 303 milliards d'euros au 31 juillet 2022, contre 10 661 milliards d'euros à fin juin.