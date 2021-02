En Europe, Indosuez Wealth Management voit des opportunités dans les valeurs cycliques et " value "

(AOF) - L'année en cours pourrait être marquée par le retour en grâce des actions européennes qui devraient connaître une croissance des BPA de l'ordre de 36% en 2021, estime Indosuez Wealth Management. Selon le gérant, le contexte de taux d'intérêts réels négatifs soutient des niveaux de valorisations élevés, d'autant que les entreprises européennes cotées ne réalisent que 45% de leur activité sur le Vieux Continent et peuvent ainsi aller chercher la croissance sur les zones géographiques les plus dynamiques.

Par conséquent, les valorisations actuelles n'inspirent pas, à ce stade, d'inquiétude malgré la hausse des derniers mois.

" Nous anticipons que les investisseurs devraient poursuivre leur rotation vers les titres " value " et les cycliques, valeurs bien représentées en Europe (45% de la cote), au détriment des valeurs de croissance et des actions plus défensives. Cet attrait pour les titres cycliques devrait profiter largement aux petites et moyennes capitalisations " estime Guillaume Laconi, responsable Actions Europe de CA Indosuez Gestion.

Dans une perspective de long terme, certaines thématiques s'avèrent particulièrement attractives : numérisation de l'économie, nouvelles tendances de consommation, capital humain (éducation, santé) sans oublier le développement durable et la transition énergétique.

Enfin, les enjeux ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) s'affirment comme un thème incontournable et attirent des flux croissants. Un bon point pour les actions européennes dont les notations ESG sont en moyenne supérieures à celles des sociétés américaines cotées.