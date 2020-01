Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client En Doc Martens et pleine d'énergie, la jeunesse essaie de bousculer Davos Reuters • 21/01/2020 à 18:06









par Luke Baker et Simon Robinson DAVOS, Suisse, 21 janvier (Reuters) - Souvent perçu comme un cercle fermé d'hommes riches et âgés, le Forum économique mondial (WEF) qui s'est ouvert mardi à Davos, en Suisse, s'est efforcé d'insuffler un peu de modernité et de vitalité à ses débats en invitant une dizaine d'adolescents engagés dans des causes environnementales ou sociales en divers endroits de la planète. La première session de travail organisée dans la station alpine était censée refléter le changement voulu par Klaus Schwab, le fondateur du WEF âgé de 81 ans: quatre jeunes militants, dont la Suédoise Greta Thunberg, étaient invités à discuter des moyens de tracer "un chemin durable vers un avenir commun". Avec un âge cumulé de 64 ans, les intervenants, qui étaient aussi originaires de Zambie, de Porto Rico et du Canada, étaient à eux quatre plus jeunes que nombre de personnes venues les écouter. "L'élite de Davos se fait réprimander par ses futurs clients", a commenté Isabel Hilton, directrice générale de China Dialogue, sur Twitter. Pour Greta Thunberg, un visage désormais connu à travers le monde, la transition a été rapide du statut de manifestante à celui de participante. Il y a seulement un an, l'adolescente suédoise engagée dans la lutte contre le changement climatique était à la tête de manifestants réunis à Davos et avait pris la parole pour proclamer que "notre maison brûle". Cette année, elle doit participer à plusieurs débats. Elle a déjà prononcé un discours ce mardi, environ une heure après une intervention de Donald Trump dans laquelle le président américain a semblé s'en prendre à elle en dénonçant les "prophètes de malheur". PAS IMPRESSIONNÉE La Suédoise n'est pas seule. Chaussée de Doc Martens et vêtue d'un pantalon à carreaux, Naomi Wadler est à 13 ans la plus jeune de tous ces adolescents et elle ne paraît pas du tout impressionnée par son statut d'intervenante au forum de Davos. Cette Américaine militant contre les armes à feu aux Etats-Unis espère inspirer et être inspirée dans la station suisse. "Je pense que c'est génial que nous soyons tous invités (...) parce que cela n'a pas été fait auparavant", a-t-elle dit à Reuters. "Le forum rassemblait beaucoup d'hommes vieux, riches et blancs et donc je pense que c'est vraiment cool qu'il y ait autant de gens de couleur." Parmi les autres adolescents invités, le WEF recense sur son site internet Mohamad Al Jounde, un Syrien de 18 ans engagé dans l'accès à l'éducation, Autumn Peltier, une Canadienne de 15 ans qui se bat pour les ressources en eau des communautés indigènes, ou encore Ayakha Melithafa, une militante écologiste sud-africaine de 17 ans. "Le WEF a enfin réalisé que nous avions un rôle à jouer", a dit cette dernière, après avoir plaidé avec ferveur au cours d'une table ronde en faveur d'une action plus résolue contre le changement climatique. "On ne peut plus exclure la jeunesse des débats." "(Le parlement sud-africain) est plein de vieux hommes blancs et de vieux hommes noirs qui discutent de ce qui vaut mieux pour les jeunes. Ils doivent arrêter et nous écouter parce que nous aussi nous avons une voix." (version française Bertrand Boucey, édité par Henri-Pierre André)

