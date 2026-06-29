EN DIRECT-USA et Iran seraient convenus de suspendre les attaques, reprendre les discussions

Les Etats-Unis et l'Iran sont convenus de suspendre leurs hostilités dans la région du Golfe et de reprendre les discussions pour régler leur différend à propos du détroit d'Ormuz, a rapporté dimanche le site d'information Axios, citant un représentant américain.

Washington et Téhéran se sont mutuellement accusés ces derniers jours d'avoir enfreint l'accord de cessez-le-feu provisoire conclu le 17 juin.

Le président américain Donald Trump a menacé de "terminer le travail militairement" en Iran, peu avant que l'armée iranienne ne lance dimanche matin des missiles et des drones contre des sites militaires américains au Koweït et Bahreïn.

En parallèle, en dépit d'un accord distinct signé avec Beyrouth via médiation américaine, Israël a poursuivi ses opérations militaires au Liban, qu'il a envahi et dont il occupe le sud dans le cadre d'une vaste campagne présentée comme destinée à éradiquer le Hezbollah pro-iranien. L'Etat hébreu a revendiqué dimanche avoir détruit des infrastructures souterraines utilisées par le mouvement armé libanais.

Téhéran lie depuis plusieurs mois la pérennité d'un quelconque accord de paix avec Washington à l'arrêt définitif des hostilités sur tous les fronts, notamment au Liban.

L'accord intérimaire en 14 points conclu plus tôt ce mois-ci par les Etats-Unis et l'Iran prévoyait l'arrêt des hostilités entre les deux pays et la réouverture du détroit d'Ormuz, de facto bloqué par Téhéran en réponse à la campagne de bombardements lancée par les Etats-Unis et Israël le 28 février.

Il devait également servir de base à des négociations sur le programme nucléaire iranien, alors que Donald Trump a régulièrement érigé en objectif de guerre la garantie que Téhéran ne puisse jamais se doter de l'arme atomique.

Signe supplémentaire de la fragilité de l'accord et de la trêve, l'Iran a annulé des discussions techniques qui devaient se dérouler dimanche avec les Etats-Unis en raison des récentes attaques américaines, selon un représentant iranien cité par la télévision d'Etat.

A VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de dimanche

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)