EN DIRECT-Trump reporte son ultimatum, dit que les discussions avec l'Iran "se passent bien"

Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il s'abstiendrait pendant 10 jours de mettre à exécution sa menace de détruire les centrales énergétiques iraniennes, repoussant à nouveau son ultimatum.

Le locataire de la Maison blanche a déclaré que les discussions entre Washington et Téhéran se passent "très bien", bien qu'un responsable iranien de haut rang ait dit que la proposition américaine de sortie du conflit qui avait été transmise à l'Iran par l'intermédiaire du Pakistan était "à sens unique et injuste" et n'ouvrait aucune perspective de négociation.

"Les discussions se poursuivent et, malgré les déclarations erronées affirmant le contraire, diffusées notamment par les médias diffusant de fausses informations, elles se déroulent très bien", a dit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Il a ajouté plus tard que l'Iran avait demandé une pause de sept jours. Téhéran n'a pas réagi dans l'immédiat.

Le POINT SUR le conflit au Moyen-Orient nL8N40E28H

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

01h31 - Trois missiles visent un immeuble de la banlieue sur de Beyrouth, disent des sources sécuritaires.

Aucun détail supplémentaire n'est disponible dans l'immédiat.

01h23 - Le Pentagone envisage de déployer 10.000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient afin de fournir davantage d'options au président américain Donald Trump, rapporte le Wall Street Journaln citant des responsables du département de la Défense au fait de la question.

01h12 - SMIC, le premier fabricant chinois de semiconducteurs, a fourni des équipements de fabrication de puces à l'armée iranienne, disent deux responsables de l'administration américaine.

00h32 - Le ministre iranien des Affaires étrangères dit au secrétaire général des Nations unies que l'Iran a le "droit légal" d'empêcher les navires liés à "l'ennemi et à ses alliés" de traverser le détroit d'Ormuz, rapportent les médias d'Etat iraniens.

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Le DIRECT de la journée de jeudi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)