EN DIRECT-Trump fait état de progrès dans les négociations avec l'Iran, les USA proposent un plan pour mettre fin à la guerre

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que des progrès avaient été effectués dans les négociations qui se déroulent entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre.

Donald Trump a dit que les Etats-Unis parlaient avec "les bonnes personnes" en Iran afin de parvenir à un accord pour mettre fin aux hostilités.

Une source a par ailleurs confirmé que Washington avait transmis à Téhéran un plan en 15 points pour mettre fin au conflit.

L'Iran a démenti la tenue de discussions directes avec les Etats-Unis, déclarant que les informations à ce sujet étaient "fausses".

Par ailleurs, l'armée israélienne va occuper dans le sud du Liban une "zone de sécurité" s'étendant jusqu'au fleuve Litani, a annoncé le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, alors que Tsahal continue ses opérations contre le Hezbollah aligné sur Téhéran en marge des bombardements contre l'Iran.

C'est la première fois, depuis la reprise des affrontements entre Israël et le mouvement chiite armé le 2 mars, que l'Etat hébreu énonce aussi clairement sa volonté de s'emparer illégalement de ce territoire représentant près d'un dixième de la superficie du Liban. Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a appelé lundi à annexer la zone pour faire du Litani la nouvelle frontière nord d'Israël.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

00h07 - Un incendie se déclare à l'aéroport international de Koweït après une attaque de drone contre un réservoir de carburant, dit l'autorité de l'aviation civile du Koweït.

Aucune victime n'a été signalée.

00h21 - Le ministère canadien des Affaires étrangères dénonce le projet d'Israël d'occuper dans le sud du Liban une "zone de sécurité" s'étendant jusqu'au fleuve Litani et estime que "la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban ne doivent pas être violées".

A VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de mardi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)