EN DIRECT-Nouvelles salves d'attaques américaines contre l'Iran

L'Iran et les Etats-Unis ont intensifié leurs attaques jeudi, l'armée américaines effecutant de nouvelles frappes en Iran, alors que Téhéran a réfuté les déclarations du président américain Donald Trump sur la libération d'une ressortissante américaine.

L'armée américaine a lancé une nouvelle salve d'attaques contre l'Iran pour la sixième nuit consécutive jeudi "afin de détériorer davantage les capacités militaires iraniennes".

Des projectiles américains ont frappé jeudi soir l'île de Qeshm ainsi que les environs du port de Bandar Abbas. Les médias iraniens ont également rapporté que des frappes américaines avaient visé trois ponts et la gare ferroviaire de Bandar Khamir. L'aéroport Iranshahr, dans le sud-est de l'Iran, a été la cible d'une attaque de missiles, indiquent-ils.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations dans l'immédiat.

Washington et Téhéran se sont mutuellement accusés plus tôt ce mois-ci de ne pas respecter les conditions de l'accord intérimaire signé en juin et d'avoir enfreint le cessez-le-feu, jetant une ombre sur une issue diplomatique au conflit.

En marge des hostilités, les autorités iraniennes ont démenti jeudi soir avoir libéré une ressortissante américaine, comme affirmé plus tôt dans la journée par le président américain Donald Trump en évoquant un "geste de bonne volonté" de la part de Téhéran.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

02h35 - Plusieurs détonations retentissent à Doha, au Qatar, alors qu'une alerte de sécurité est émise par le gouvernement, selon un témoin.

L'origine des détonations n'est pas immédiatement connue.

01h29 - L'armée du Koweït dit repousser des menaces de missiles et de drones.

01h10 - L'agence de presse iranienne Tasnim rapporte que l'armée iranienne dit avoir visé des hélicoptères et des avions de reconnaissance américain lors d'une attaque de drones contre la base militaire de Sakhir, à Bahreïn.

00h39 - Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol, dit que si les Etats-Unis et l'Iran ne parviennent pas à s'accorder pour améliorer les flux de pétrole dans le détroit d'Ormuz, le monde devrait bientôt s'inquiéter de la sécurité énergétique.

"La sécurité pétrolière est toujours une question cruciale", affirme Fatih Birol. "Nous devrions nous inquiéter. Je m'inquiète de ne pas voir la situation s'améliorer dans les prochaines semaines."

VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de jeudi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)