EN DIRECT-Nouvelles frappes US en Iran, les Gardiens de la révolution annoncent une riposte

Les Etats-Unis ont annoncé avoir frappé des dizaines de cibles des Gardiens de la révolution islamique en Iran dans la nuit de mercredi à jeudi, notamment des centres de commandement militaires et des installations de drones, en réponse à des tirs de missiles balistiques de Téhéran contre les forces américaines au Moyen-Orient.

L'opération, qui confirme la reprise des hostilités après une pause en fin de semaine dernière, a débuté à 00h00 GMT et s'est achevée à 02h00 GMT jeudi, a indiqué le Commandement central américain (Centcom).

"Les frappes visaient à réduire davantage les menaces que font peser l'Iran et ses alliés sur les forces américaines, le transport maritime commercial et les pays voisins du Golfe", a précisé l'armée des Etats-Unis dans un communiqué.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont réagi aux nouveaux bombardements en annonçant qu'ils allaient "punir l'agresseur" dans le courant de la journée.

Selon les médias d'État iraniens, trois personnes ont été tuées lors de frappes américaines sur l'île de Qeshm.

Les forces armées jordaniennes ont pour leur part annoncé jeudi avoir déjoué une tentative iranienne de viser le royaume, en interceptant cinq missiles.

La nouvelle série de bombardements lancée par les Etats-Unis intervient après que Téhéran a annoncé mercredi avoir tiré des missiles balistiques contre des militaires américains en Jordanie. Le Centcom a indiqué que tous les missiles avaient été interceptés.

Les forces américaines et saoudiennes avaient lancé mercredi des frappes contre des groupes alliés à l'Iran dans l'est de l'Irak, en représailles à des attaques de drones ciblant des installations pétrolières saoudiennes menées depuis le pays. Cette opération conjointe a marqué la première participation publique de Ryad à des frappes aux côtés de Washington.

Par ailleurs, en Égypte, un drone a frappé un navire-citerne de stockage de gaz appartenant à des intérêts américains dans le port méditerranéen de Damiette, selon des informations publiées mercredi par la société britannique de sécurité maritime Ambrey.

Les frappes en Irak et en Égypte risquent d'entraîner davantage de pays du Moyen-Orient dans le conflit après que les Houthis du Yémen, alliés à l'Iran, ont annoncé la semaine dernière un blocus naval contre l'Arabie saoudite.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

12h32 - Deux pétroliers transportant du brut saoudien destiné à des raffineurs indiens ont quitté la mer Rouge en passant par le détroit de Bab el-Mandeb en naviguant "dans le noir" (sans émettre de signal de localisation) après l'annonce par les Houthis du Yémen d'un blocus des expéditions saoudiennes, indiquent deux sources.

12h20 - Trois membres des Gardiens de la révolution ont été tués lors d'une attaque américaine contre l'Iran, rapportent les médias d'Etat.

11h10 - Les attaques contre des navires menées par les Houthis du Yémen ont conduit le marché londonien de l'assurance maritime à élargir la zone de la mer Rouge classée comme "à haut risque", selon une note du Joint War Committee (JWC), qui regroupe des membres de syndicats de la Lloyd's Market Association (LMA) et des représentants du marché.

09h29 - Les Gardiens de la révolution iraniens déclarent qu'ils "puniront l'agresseur aujourd'hui" après la dernière série de frappes américaines, selon les médias d'État.

09h27 - Une attaque iranienne a frappé jeudi un bâtiment appartenant à une entreprise chinoise dans le nord du Koweït, tuant un employé et causant d'importants dégâts, déclare le porte-parole du ministère koweïtien de la Défense dans un message publié sur X.

09h25 - Un drone a provoqué un incendie à bord de deux navires dans le port de Damiette mercredi, selon les premières conclusions d'une enquête annoncées par le gouvernement égyptien.

Cette attaque n'a pas été revendiqué et les autorités poursuivent leurs investigations tout en prenant les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de l'Égypte et sa sécurité nationale, ajoute le gouvernement.

07h46 - Selon l'agence de presse iranienne Fars, un navire qatari transportant du gaz naturel liquéfié (GNL) a emprunté un itinéraire désigné par l'Iran dans le détroit d'Ormuz avec l'autorisation de Téhéran.

06h42 - Citée par l'agence de presse officielle jordanienne, l'armée jordanienne dit avoir déjoué une attaque en provenance d'Iran, d'où ont été tirés cinq missiles en direction du pays.

04h18 - L'armée américaine a terminé sa dernière vague de frappes aériennes en Iran, dit son commandement central (Centcom).

Cette vague "importante" est une réponse aux attaques aux missiles lancées la veille par Téhéran contre les troupes américaines au Moyen-Orient, ajoute-t-il dans un communiqué.

Des "dizaines de cibles" des Gardiens iraniens de la révolution ont été frappées, indique le Centcom.

03h34 - De puissantes explosions ont été entendues à Ahvaz, dans le sud-ouest de l'Iran, non loin de la frontière avec l'Irak, d'après la télévision d'Etat iranienne.

03h12 - Un missile a frappé une zone résidentielle de l'île iranienne de Qeshm, rapporte l'agence de presse iranienne Tasnim.

02h53 - Selon l'agence de presse iranienne Tasnim, trois explosions sont survenues sur l'île iranienne de Qeshm.

02h40 - Des explosions ont été entendues en différents lieux du sud de l'Iran, rapportent les médias locaux.

02h27 - Le Commandement central de l'armée américaine (Centcom) annonce que les Etats-Unis ont lancé à 00h00 GMT une vague de frappes aériennes en Iran.

"Les frappes sont une réponse puissante aux attaques tentées hier par l'Iran contre les troupes américaines basées au Moyen-Orient", dit le Centcom dans un communiqué.

01h12 - Citant un représentant américain, le site d'information Axios rapporte que les Etats-Unis ont lancé une vague de frappes nocturnes contre l'Iran.

VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de mercredi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)