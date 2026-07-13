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EN DIRECT-Nouvelle salve de frappes US contre l'Iran, Téhéran resserre son étau sur Ormuz
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 00:32

Les hostilités se poursuivent entre les Etats-Unis et l'Iran, l'armée américaine ayant déclaré dimanche soir mener de nouveaux bombardements avec l'objectif annoncé d'enrayer les capacités militaires iraniennes près du détroit d'Ormuz, tandis que Téhéran a ciblé des sites militaires américains dans le Golfe.

Cette escalade des tensions intervient après que Donald Trump a déclaré mercredi que l'accord intérimaire de cessez-le-feu signé en juin entre les deux pays était "fini". Le président américain, qui a alterné commentaires optimistes et menaces depuis le début du conflit, en février, a par la suite ouvert la porte à la poursuite des négociations.

Washington et Téhéran se sont mutuellement accusés d'avoir enfreint la trêve et de ne pas respecter les conditions de leur protocole d'accord. Les attaques et représailles se sont multipliées ces derniers jours.

Dans ce contexte, l'Iran a resserré son étau sur le détroit d'Ormuz, annonçant de nouveau fermer cette voie cruciale pour les livraisons mondiales d'énergie. De facto fermé par Téhéran en réponse à la campagne militaire des Etats-Unis et d'Israël lancée le 28 février, le détroit avait été rouvert pour les navires commerciaux dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu.

Les forces iraniennes ont lancé des attaques contre les intérêts américains dans le Golfe, notamment au Qatar, médiateur des négociations entre les deux camps et qui n'avait plus été ciblé depuis avril. Les Emirats arabes unis, qui abritent une importante base militaire américaine, ont dit avoir activé leurs défenses aériennes face à des missiles et drones iraniens.

Via le réseau social X, le commandement central de l'armée américaine a indiqué dimanche soir lancer une nouvelle opération afin de "continuer à dégrader la capacité (de l'Iran) à attaquer des marins civils et des navires commerciaux transitant librement par le détroit d'Ormuz".

S'exprimant dans un bref entretien téléphonique avec Reuters dimanche après-midi, Donald Trump a revendiqué que les Etats-Unis "fracassaient" les Iraniens.

Des explosions ont été entendues près des îles Qeshm et de Bandar Abbas, sur la rive du détroit d'Ormuz, a rapporté dimanche soir la presse officielle iranienne.

Le président du Parlement iranien, Mohammed Baqer Qalibaf, négociateur en chef de Téhéran, a pour sa part prévenu sur le réseau social X que "l'ère des accords à sens unique est révolue". "Nous vous l'avons dit: respectez votre parole ou payez en le prix. La réalité frappe à la porte".

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)

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