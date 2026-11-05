EN DIRECT-Nouvelle mobilisation sociale massive en France, quelques incidents à la marge

Le gouvernement français a été confronté jeudi à une quatrième journée de manifestations en moins de quatre semaines, organisée cette fois par une intersyndicale appelant en outre à la grève, qui s'est traduite par une forte mobilisation et assez peu d'incidents.

En plus des rassemblements organisés à travers la France, l'appel à la grève lancé par les syndicats CFDT, CGT, FO, UNSA et FSU dans le secteur public - mais aussi le privé désormais - a entraîné des perturbations limitées dans les transports, les hôpitaux, l'enseignement ou encore le secteur énergétique.

Dès le milieu de journée, les syndicats revendiquaient un "succès" et évoquaient une poursuite de la mobilisation en l'absence de réponse du gouvernement à leurs demandes.

Le ministère de l'Intérieur a dit avoir dénombré 575.000 manifestants, dont 65.000 à Paris. Il a signalé également 448 interpellations à travers le pays, des données arrêtées à 18h00.

En plus des revendications des lycéens et des étudiants, auxquelles se sont agrégées des expressions de colère contre la vie chère émanant de collectifs informels comme les "Gilets jaunes", les syndicats, qui avaient déjà appelé à manifester en septembre, ont notamment plaidé pour des revalorisations salariales et davantage de moyens pour les services publics.

Pour la première fois, les syndicats de l'enseignement privé sous contrat avaient appelé à la grève.

Lors des journées de mobilisation des 17, 24 et 31 octobre, le ministère de l'Intérieur avait comptabilisé respectivement 550.000, 410.000 et 320.000 manifestants à travers le pays. Selon les syndicats, les ordres de grandeur étaient de 800.000 pour les deux premières journées et de 500.000 samedi dernier.

Comme lors des deux dernières manifestations - celles des 24 et 31 octobre - et en réaction aux violences qui avaient émaillé la journée du 17 octobre, le gouvernement avait prévu un important dispositif de sécurité, avec 70.000 policiers et gendarmes sur l'ensemble du territoire français.

Ont été aussi déployés des blindés Centaure de la gendarmerie, une quinzaine d'engins lanceurs d'eau, des hélicoptères, des drones des équipes cynophiles ainsi que des équipes de la BRI, du RAID et du GIGN.

PRINCIPAUX DÉVELOPPEMENTS:

19h39 - Quelque 575.000 personnes ont pris part aux manifestations à travers le pays, dit le ministère de l'Intérieur, précisant que 65.000 manifestants ont été comptabilisés à Paris.

Il fait état également de "groupes à risque, composés à chaque fois de plusieurs centaines de militants radicaux et d'ultra gauche", ayant tenté notamment de "faire dégénérer les cortèges".

Selon des données arrêtées à 18h00, ajoute le ministère, 448 interpellations ont été réalisées dans la journée à travers le pays. Cinquante-trois membres des forces de l'ordre ont été blessés et 86 interventions pour incendie ont été réalisées, rapporte-t-il également.

Des incidents isolés se sont produits dans différentes villes. D'après Beauvau, un personnel de l'Education nationale a été blessé à la tête par un tir de mortier à Orléans. A La Courneuve, un individu s'est opposé à des personnes bloquant l'entrée de l'établissement et a porté un coup de couteau à l'une d'entre elles. L'auteur présumé a été interpellé et la victime a été prise en charge par les secours, sans pronostic vital engagé.

A Lille, le portail d'accès d'un lycée a été incendié, conduisant à une évacuation en raison des risques de fuite de gaz.

18h10 - D'après la CGT, près de 1,6 million de personnes ont manifesté ce jeudi, dont 300.000 à Paris, 150.000 à Marseille et 120.000 à Bordeaux.

Par ailleurs, "les grèves ont été fortes dans de nombreux secteurs", ajoute l'organisation syndicale dans un communiqué, citant la grève de "centaines de milliers" d'agents de la fonction publique et plus de 2.000 arrêts de travail dans un éventail d'activités, notamment la poste et les transports.

17h00 - Le ministère de l'Intérieur comptabilise au moins 600.000 manifestants dans toute la France - Paris compris -, selon un décompte encore provisoire.

17h00 - Matignon annonce que le Premier ministre Sébastien Lecornu réunira lundi prochain les organisations représentatives des salariés et des employeurs pour une conférence sociale "permettant d'apporter des réponses aux questions de pouvoir d'achat et de salaires".

16h05 - Les perturbations dans les transports étaient limitées en début d'après-midi, écrit le ministre des Transports, Philippe Tabarot, sur la plateforme X.

Sur les rails, neuf TGV sur dix ont circulé, tandis que la circulation des trains régionaux a été un peu plus perturbée, précise le ministre, qui ajoute que la circulation des métros, tramways et bus est normale en Île-de-France.

Dans les airs, Philippe Tabarot évoque un trafic normal dans les aéroports parisiens et quelques perturbations à Strasbourg ou à La Réunion.

14h55 - Selon le ministère de l'Action et des Comptes publics, 9,89% des agents de la fonction publique d'État participaient au mouvement de grève à la mi-journée.

Les chiffres étaient moindres dans la fonction publique territoriale (4,60%) et dans la fonction publique hospitalière (3,93%), d'après les données du ministère.

14h30 - "Les Français n'en peuvent plus, il faut que le gouvernement fasse des gestes", déclare Raphaël Glucksmann, candidat du Parti socialiste et de Place publique à l'élection présidentielle, présent dans le cortège parisien. "Ce pays a besoin de justice", insiste-t-il, disant espérer que le "gouvernement qui fait la sourde oreille entende enfin les revendications des travailleurs".

13h32 - La préfecture de police de Marseille dit avoir recensé 14.000 manifestants dans la ville.

13h28 - Les manifestations organisées par l'intersyndicale ont rassemblé 270.000 personnes dans le cadre de 180 cortèges hors Paris, en milieu de journée, selon l'entourage du ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez.

"Les cortèges se déroulent globalement bien" malgré des tensions à Lyon ou à Nantes, ajoute-t-on.

13h20 - "La CFDT a des très bonnes remontées des mobilisations qu'il a pu y avoir en province ce matin. Je pense que la mobilisation cet après-midi sera aussi massive", dit Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, avant le départ de la manifestation à Paris.

13h15 - "Les choses sont simples, si le gouvernement et le patronat ne répondent pas à nos revendications, on continuera à se mobiliser", dit Sophie Binet avant le départ de la manifestation à Paris. "Pour arrêter la mobilisation, le gouvernement a toutes les cartes en main. Il faut répondre aux revendications, il faut augmenter le point d'indice des fonctionnaires, il faut qu'il y ait des moyens pour nos services publics. Il faut réécrire ce projet de budget de A à Z puisque ce budget nous fait les poches, il va appauvrir les retraités, les locataires, les familles, les jeunes. Pas question de nous faire les poches alors qu'ils les ont déjà vidées."

La secrétaire générale de la CGT revendique en milieu de journée plus de 250.000 manifestants dans près de 70 villes sur les 260 actions annoncées.

"Ça n'est qu'un début (...) nous savons d'ores et déjà que cette journée sera un succès", ajoute-t-elle.

12h25 - La manifestation à Marseille réunit 150.000 personnes, selon les syndicats.

11h49 - Près de 16% des enseignants et plus d'un quart des personnels de vie scolaire sont en grève à la mi-journée, selon un recensement du ministère de l'Education nationale auprès des académies, à l'exception de celle de Toulouse.

11h10 - Plus de la moitié (52%) des enseignants et personnels du secondaire public sont en grève et près d'un millier de lycées sont bloqués, partiellement ou totalement, ou fermés administrativement, dit le SNES-FSU, premier syndicat des collèges et lycées publics.

Dans un communiqué, il "appelle à poursuivre la mobilisation dès maintenant" et annonce que son bureau national se réunira en fin d'après-midi pour préparer la suite du mouvement et soumettre des propositions à l'intersyndicale.

11h00 - Des cortèges de manifestants ont commencé à défiler dans certaines villes, comme Lyon ou Marseille. Des forces de l'ordre encadrent un petit rassemblement interdit rue de Rivoli, à Paris, où la manifestation syndicale autorisée doit avoir lieu dans l'après-midi entre les places de la République et de la Nation.

10h36 - Le ministère de l'Education nationale rapporte que 2,2% des quelque 3.700 lycées en France étaient bloqués à 10h00.

08h30 - Marylise Léon dit sur BFMTV/RMC s'attendre à un mouvement de mobilisation "très suivi".

"Au moins une mobilisation à hauteur de 800.000 personnes, ça sera une belle satisfaction", dit la secrétaire générale de la CFDT.

"On a des capteurs dans les entreprises, dans différents secteurs d'activité qui nous disent 'on a envie de s'exprimer, on a envie de dire qu'on veut vivre dignement de notre travail' (...) c'est le message qui sera adressé aujourd'hui à l'État et ça sera aussi le message adressé aux employeurs", ajoute-t-elle, évoquant des "salaires insuffisants dans bon nombre de secteurs", des "dépenses contraintes (qui) augmentent" et "la problématique des services publics et la défense des services publics".

"Ce soir, la balle est dans le camp du gouvernement", dit Marylise Léon, qui exige des "réponses concrètes", notamment sur une augmentation du Smic et "une véritable volonté d'impulser des négociations dans les branches".

08h25 - Sophie Binet appelle les Français à manifester en nombre et à ne pas céder à la "stratégie de la peur" développée, selon elle, par le gouvernement avec le déploiement d'un imposant dispositif policier.

"Les manifestations vont très bien se passer aujourd'hui. Il faut venir !", lance la secrétaire générale de la CGT sur LCI en dénonçant les "mesures liberticides" mises en place par le gouvernement depuis les violences du 17 octobre.

"La répression ne lui a pas permis d'arrêter la mobilisation. Au contraire, elle l'a fait progresser", dit Sophie Binet.

"Ce n'est pas par une réponse sécuritaire qu'on va mettre fin aux manifestations, c'est en répondant aux revendications."

08h22 - La production d'électricité en France est réduite de 2,4 gigawatts (GW) en raison de la grève, montrent les données d'EDF.

(Rédaction de Paris)