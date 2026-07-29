EN DIRECT-Les USA et l'Arabie saoudite bombardent l'est de l'Irak, Téhéran rejette la proposition omanaise sur Ormuz

Les Etats-Unis et l'Arabie saoudite ont mené dans la nuit de mardi à mercredi des frappes en Irak contre des groupes armés pro-iraniens auxquels ils imputent des attaques de drones contre des infrastructures pétrolières du royaume wahhabite.

Le bilan est d'au moins 20 morts, selon les Forces de mobilisation populaire, coalition de milices chiites alignée sur Téhéran (Hach al-Chaabi).

C'est la première fois depuis le début de la guerre, le 28 février dernier, que l'Arabie saoudite reconnaît officiellement sa participation aux hostilités aux côtés des Etats-Unis. Le gouvernement chiite irakien, l'un des seuls au monde à entretenir des liens militaires et diplomatiques avec Washington et Téhéran tout à la fois, a convoqué une réunion d'urgence.

L'opération est intervenue quelques heures après que l'armée américaine eut déjoué une attaque de missiles balistiques de l'Iran contre ses troupes au Moyen-Orient, selon le Commandement central de l'armée américaine (Centcom), qui ne précise pas le ou les sites visés.

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique a annoncé mercredi avoir tiré plusieurs missiles balistiques contre des sites militaires américains en Jordanie. L'état-major jordanien a dit que ses défenses anti-aériennes avaient intercepté cinq missiles iraniens visant le royaume.

L'Arabie saoudite avait rapporté mardi avoir neutralisé plusieurs drones prenant pour cibles ses installations pétrolières dans la Province orientale (Ach-Charqiya), le long du golfe Persique. Le porte-parole du ministère saoudien de la Défense, Tourki al-Maliki, a accusé les milices armées irakiennes.

La réplique américano-saoudienne a visé plusieurs points dans l'est de l'Irak, présenté comme des sites de lancement de drones. Les Forces de mobilisation populaire ont confirmé des attaques qui ont fait des dégâts matériels et 32 blessés, outre les vingt morts signalés.

Un haut responsable militaire iranien, dont l'identité n'a pas été déclinée, a dénoncé sur la télévision d'Etat "une erreur de calcul majeure" de la part de Washington et Ryad.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

16h07 - L'administration Trump a décidé une nouvelle série de sanctions liées à l'Iran qui visent huit pétroliers et dix entités, selon un avis publié sur le site du département américain du Trésor.

15h50 - Le Conseil de sécurité irakien ordonne au ministère des Affaires étrangères d'engager des poursuites judiciaires à la suite des frappes américaines et saoudiennes, annonce le bureau du Premier ministre.

L'Irak ajoute que seul son gouvernement est habilité à répondre à des attaques menées sur son territoire.

Toujours selon le bureau du Premier ministre, le pays appelle toutes les parties à éviter toute escalade et veut se tenir à l'écart des conflits régionaux.

14h16 - Donald Trump annonce sur Fox News que l'armée américaine va conduire des frappes contre l'Iran en réponse à ses attaques contre des intérêts américains en Jordanie.

13h24 - La branche irakienne du Harakat Hezbollah al-Nujaba (HHN), milice islamiste chiite, déclare qu'elle ne laissera pas les forces américaines ou saoudiennes "désacraliser la terre irakienne sans qu'elles en payent lourdement le prix".

13h20 - La présidence irakienne condamne dans un communiqué les frappes américano-saoudiennes contre Les Forces de mobilisation populaire. Elle dénonce une violation de la souveraineté du pays, tout en soulignant refuser que le territoire irakien soit utilisé pour attaquer des Etats voisins.

13h15 - L'armée israélienne annonce que le Hezbollah a lancé un drone d'attaque contre un véhicule circulant sur la colline Ali Taher, qui surplombe le sud-est du Liban au nord du Litani, en violation de l'accord de cessez-le-feu. Elle précise qu'aucun soldat n'a été blessé dans ce secteur qui relève de la "zone de sécurité" établie par Tsahal au Sud-Liban.

13h01 - Le ministère iranien des Affaires étrangères condamne dans un communiqué les bombardements américano-saoudiens en Irak.

13h00 - La reprise des hostilités fait grimper à nouveau les cours du pétrole, qui avaient baissé depuis la suspension des frappes aériennes le week-end dernier. À 11h00 GMT, le prix du Brent de la mer du Nord, référence mondiale du marché, progresse de 5,24 % pour s'établir à 88,50 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 .gagne 4,91 % et ressort à 83,15 dollars.

12h57 - Un "projectile" américain s'est abattu sur la ville de Piranshahr, dans le nord-ouest de l'Iran, rapporte la télévision d'Etat, qui cite un haut responsable du régime. La frappe n'a pas fait de victimes, selon la source.

12h54 - Une rencontre entre le Premier ministre irakien et le prince héritier d'Arabie saoudite prévue jeudi à Djeddah est annulée à la suite des frappes américano-saoudiennes en Irak, selon trois sources au fait de la décision.

12h34 - La chaîne de télévision irakienne Al-Ahad diffuse des images d'Irakiens, devant un hôpital de Mossoul (nord), emportant dans des sacs mortuaires les corps de combattants tués dans les bombardements américano-saoudiens aux cris de "Mort à l'Amérique!".

12h06 - Les Houthis envisagent d'imposer des droits de passage aux compagnies maritimes pour leurs navires en mer Rouge, déclarent à Reuters des sources régionales au fait du projet. Ce péage s'appliquerait à tout bâtiment transitant par le détroit de Bab-el-Mandeb, selon les sources, qui n'ont pas connaissance de quelque calendrier pour cette mesure. La représentation des Houthis au Yémen n'avait pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

10h06 - La Chine est en contact direct avec les Houthis afin que ses pétroliers puissent franchir en sécurité la mer Rouge, selon six sources au fait des tractations, dont un responsable iranien. La milice yéménite a décrété le 20 juillet un "blocus naval" en mer Rouge.

10h04 - Trente-neuf navires marchands ont franchi mardi le détroit de Bab-el-Mandeb, qui relie la mer Rouge au golfe d'Aden - un nombre sans équivalent depuis le 19 juillet, selon le site Kpler. Cinq bâtiments avaient transité mercredi par ce passage au dernier relevé.

09h08 - Les frappes américano-saoudiennes contre l'est de l'Irak ont fait au moins 20 morts dans les rangs des Forces de mobilisation populaire, annonce la coalition de milices chiites pro-iranienne dans un communiqué.

08h58 - L'Iran rejette la proposition d'Oman d'un mécanisme régional conjoint pour la gestion du détroit d'Ormuz, voie vitale pour le transport mondial d'hydrocarbures, fait savoir un haut responsable iranien à Reuters. Cette proposition ‌s'inspire du modèle du détroit de Malacca, où l'Indonésie, la Malaisie et Singapour exigent des contributions financières des compagnies maritimes pour son contrôle et son entretien.

Le projet, appuyé par Washington et Ryad, recueille également l'assentiment des Etats du Golfe, mais Téhéran refuse que d'autres pays, autre que lui-même et Oman, soient impliqués dans le contrôle du détroit.

(Reportage Timour Azhari, Parisa Hafezi, Doina Chiacu, Ahmed Tolba, Kanishka Singh et bureaux de Reuters)