L'armée israélienne a déclaré lundi que l'Iran avait tiré plusieurs vagues de missiles sur Israël et qu'une attaque menée depuis le Yémen avait visé l'Etat hébreu pour la deuxième fois depuis le début de la guerre israélo-américaine contre Téhéran, qui est entrée dans son deuxième mois.

Au 31e jour du conflit, Tsahal a dit avoir riposté avec des frappes sur Téhéran et avoir intercepté deux drones yéménites, sans plus de précisions.

Les Houthis du Yémen, alliés de Téhéran, ont pris part au conflit pour la première fois samedi, en tirant des missiles sur Israël.

Donald Trump a réitéré dans une interview au Financial Times, publiée dimanche soir, que les Etats-Unis pourraient "prendre le pétrole iranien", menaçant de saisir l'île de Kharg, cruciale pour les exportations de brut iranien, tout en affirmant que les négociations avec l'Iran se passaient "très bien".

Téhéran, de son côté, a dit être prêt à riposter en cas d'attaque terrestre américaine, selon le président du Parlement iranien. "Tant que les Américains veulent la reddition de l'Iran, notre réponse est que jamais nous n'accepterons l'humiliation", a déclaré Mohammad Baqer Qalibaf.

Au Liban, la Finul a fait savoir qu'un casque bleu avait été tué et un autre grièvement blessé dimanche dans l'explosion d'un projectile sur l'une de ses positions, sans que l'on sache pour le moment l'origine du projectile.

Le POINT SUR le conflit au Moyen-Orient nL8N40H0C1

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

09h37 - Le régime iranien confirme la mort du commandant de la marine des Gardiens de la révolution, Alireza Tangsiri, des suites de graves blessures, rapportent les médias nationaux. Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, avait déclaré le 26 mars : "Au cours d'une opération précise et létale, Tsahal a éliminé le commandant de la marine des Gardiens de la révolution, Tangsiri, ainsi que de hauts responsables du commandement naval".

09h00 - Les principales Bourses européennes sont en baisse dans les premiers échanges, tandis que les cours du pétrole continuent de flamber avec un baril de Brent au-dessus de 116 dollars, dans un contexte d'intensification des tensions au Moyen-Orient au cours du week-end. L'indice phare de la Bourse de Paris, le CAC 40, abandonne 0,20%, le Dax à Francfort 0,40%, le FTSE à Londres 0,05% et le Stoxx 600 paneuropéen 0,27%.

08h23 - Le ministère israélien de la Défense annonce un contrat d'un montant de 48 millions de dollars pour l'acquisition de "dizaines de milliers" d'obus d'artillerie de 155 mm auprès d'Elbit Systems.

08h10 - L'indice boursier phare japonais, le Nikkei, chute lundi en séance de plus de 5%, effaçant l'ensemble des enregistrés depuis le début de l'année, dans un contexte de vente massive, tandis que les rendements obligataires grimpent à un sommet de 27 ans, au 31e jour de la guerre en Iran qui alimente alors que les craintes d'une stagflation.

07h40 - "Je pense que ce qu'ils visaient, ce sont surtout les intérêts israéliens, avec les intérêts américains et les opposants iraniens", déclare sur RTL Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur, en réaction à l'attentat déjoué contre les locaux parisiens de Bank of America dans la nuit de samedi à dimanche.

"Même à trois heures du matin, c'est un acte violent qui manifestement a été concerté puisqu'on a eu les mêmes actes au même moment partout en Europe. Et donc ça justifiait pleinement la qualification de terroriste et la saisine du parquet national anti-terroriste", ajoute le ministre qui confirme trois interpellations pour le moment.

07h23 - L'organe de presse judiciaire iranien rapporte que les autorités ont exécuté deux hommes, reconnus coupables de liens avec le groupe d'opposition Organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran et d'avoir planifié des attaques armées.

05h15 - L'armée israélienne déclare mener des attaques contre ce qu'elle présente comme des "infrastructures du régime iranien" à travers la capitale Téhéran.

04h31 - "Grand jour" pour l'armée américaine en Iran, écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social. "De nombreuses cibles très recherchées ont été supprimées et détruites", dit-il, décrivant l'armée américaine comme "la meilleure et la plus létale au monde".

02h28 - Plusieurs centaines de membres des forces spéciales américaines sont arrivés au Moyen-Orient, rapporte le New York Times, citant deux sources militaires. Ce déploiement vient s'ajouter à celui vendredi de milliers de Marines américains.

02h21 - Un accord avec l'Iran pourrait intervenir "très bientôt", estime Donald Trump, tout en prévenant que les négociations "directes et indirectes" pourraient ne pas aboutir.

"Je pense que nous allons conclure un accord avec eux, j'en suis presque sûr, mais c'est possible que ce ne soit pas le cas", dit le président américain à des journalistes présents à bord de l'avion Air Force One le ramenant à Washington.

Les Etats-Unis négocient "directement et indirectement" avec l'Iran et ces pourparlers se passent "très bien", dit-il. Les nouveaux dirigeants iraniens sont "très raisonnables", ajoute-t-il.

01h54 - Les Etats-Unis pourraient "prendre le pétrole" en Iran, dit Donald Trump dans une interview publiée par le Financial Times. Washington pourrait saisir l'île de Kharg, ajoute le président américain.

01h23 - Un travailleur indien a été tué dans une attaque iranienne contre une usine de désalinisation au Koweït, rapporte via le réseau social X le ministère koweïtien de l'Electricité et de l'Eau.

Un bâtiment adjacent a également été endommagé.

00h22 - L'armée israélienne dit avoir intercepté deux drones lancés depuis le Yémen.

00h07 - La Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) déclare qu'un casque bleu a été tué dimanche dans l'explosion d'un projectile sur l'une des positions de la Finul à Adchit-Qousseir au Sud-Liban.

Un autre casque bleu a été grièvement blessé, ajoute la Finul dans un communiqué.

"Nous ne connaissons pas l'origine du projectile", est-il écrit dans le communiqué. "Nous avons ouvert une enquête pour déterminer toutes les circonstances".

A VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de dimanche nL8N40H011

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)