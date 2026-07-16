EN DIRECT-Les Etats-Unis lancent de nouvelles frappes contre l'Iran, Téhéran riposte en visant des cibles US

Les Etats-Unis ont effectué de nouvelles frappes en Iran mercredi après avoir rétabli le blocus maritime des ports iraniens, tandis que Téhéran visé des sites militaires américains au Moyen-Orient, décrivant le conflit qui l'oppose à Washington comme une "guerre existentielle".

Cette nouvelle escalade des tensions intervient quelques jours après que le président américain Donald Trump a déclaré que l'accord intérimaire de cessez-le-feu signé en juin entre les deux pays était "fini"

Les hostilités se sont intensifiées depuis que l'Iran a annoncé samedi avoir de nouveau fermé le détroit d'Ormuz à la navigation.

L'armée américaine a fait savoir mercredi soir qu'elle lançait une nouvelle "vague" de bombardements, après avoir dit plus tôt dans la journée avoir procédé à 11h00 GMT à "une vague de frappes contre l'Iran" pour une huitième journée consécutive.

L'objectif de ces frappes, selon le commandement central de l'armée américaine (Centcom), est d'"affaiblir davantage les capacités militaires que les forces iraniennes ont utilisées pour attaquer la navigation commerciale dans le détroit d'Ormuz".

Trois responsables américains ont déclaré à Reuters que les frappes visaient à obliger la réouverture du détroit d'Ormuz et à détruire certaines capacités militaires de l'Iran.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a dit avoir frappé des cibles militaires américaines à travers la région, notamment à Bahreïn, au Koweït et en Jordanie.

Les Gardiens de la révolution ont dit avoir pris pour cible un rassemblement de militaires américains ainsi qu'un radar dans la base aérienne de Ali al Salem, au Koweït, lors d'une attaque de drones et de missiles.

L'agence de presse iranienne Mehr a rapporté après les dernières frappes que des explosions avaient retenti près de la ville d'Ahvaz, dans le sud de l'Iran, et à Bandar Abbas.

"Nous sommes engagés dans une guerre essentielle et existentielle contre les Etats-Unis", a dit le président du Parlement et négociateur en chef iranien, Mohammed Baqer Qalibaf, dans un communiqué publié après la première vague d'attaques américaines.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

03h56 - Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien dit avoir frappé des cibles militaires américaines à travers la région, notamment à Bahreïn, au Koweït et en Jordanie.

Les Gardiens de la révolution disent avoir visé un rassemblement de militaires américains ainsi qu'un radar dans la base aérienne de Ali al Salem, au Koweït, lors d'une attaque de drones et de missiles.

03h29 - L'armée américaine dit avoir terminé sa nouvelle salve d'attaques contre l'Iran, annonce le Commandement central de l'armée américaine.

"Les forces américaines ont frappé des centres de commandement, des sites de défense aérienne, des capacités de drones et de missiles, et des installation de surveillance côtière iraniens", écrit le Centcom dans un communiqué.

Des cibles ont également été visées dans le port de Bandar Abbas, précise le Centcom.

02h28 - L'Iran active les défenses aériennes à Téhéran pour contrer des "menaces", rapporte l'agence de presse Mehr.

01h10 - Les sirènes d'alerte résonnent à Bahreïn, dit le ministère de l'Intérieur.

00h59 - Le président américain Donald Trump déclare que l'Iran a autorisé une ressortissante américaine "injustement détenue" depuis 2024 à quitter le pays.

"Elle est désormais en sécurité hors d'Iran et en bonne forme. Les Etats-Unis apprécient à sa juste valeur ce geste de bonne volonté de la part de l'Iran", écrit Donald Trump sur son réseau, Truth Social.

00h53 - Les systèmes de défense aériennes du Koweït répondent à une "menace de drones", dit l'armée koweïtienne.

00h07 - Des explosions sont entendues à Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran, selon les médias officiels iraniens.

VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de mercredi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)