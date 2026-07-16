EN DIRECT-L'Iran et les États-Unis intensifient leurs frappes, la libération d'une Américaine laisse entrevoir une issue

L'Iran et les États-Unis ont à nouveau intensifié leurs bombardements jeudi tandis qu'une ressortissante américaine détenue depuis 2024 par l'Iran a été libérée, une décision perçue comme un signe d'ouverture en vue d'un accord de paix.

Alors que l'escalade militaire qui dure depuis une semaine et qui a pratiquement réduit à néant la trêve conclue en juin prend de l'ampleur chaque jour, la libération de Dena Karari, 53 ans, a été saluée par le président américain Donald Trump comme un "geste de bonne volonté".

L’avocat spécialisé dans les droits de l’homme Jared Genser a précisé que cette membre de l'organisation caritative "Children of Mehr Foundation" était "retenue en Iran depuis décembre 2024 sur la base de fausses accusations" et qu'elle était "désormais en sécurité et en route vers les États-Unis".

L’Iran n’a fait aucun commentaire dans l'immédiat.

Au cours de décennies de confrontation, la libération de citoyens américains détenus en Iran a été négociée grâce à des contacts en coulisses qui se sont poursuivis même lorsque les relations diplomatiques officielles avaient été rompues.

Malgré cette libération, les États-Unis ont, pour la première fois depuis la signature du protocole d’accord ayant suspendu les combats, lancé mercredi deux vagues importantes de frappes aériennes en une seule journée, visant principalement des cibles situées près de la côte, dans le sud de l’Iran.

L’Iran a riposté en tirant des missiles et en lançant des drones contre des bases militaires américaines situées dans les pays voisins, notamment en menant un barrage intense contre une base aérienne récemment agrandie en Jordanie.

Cette nouvelle flambée de tensions intervient quelques jours après que Donald Trump a déclaré que l'accord intérimaire de cessez-le-feu entre les deux pays était "fini".

Les hostilités se sont avivées depuis que l'Iran a annoncé samedi avoir de nouveau fermé le détroit d'Ormuz à la navigation.

L'objectif des frappes américaines de mercredi, selon le commandement central de l'armée américaine (Centcom), était d'"affaiblir davantage les capacités militaires que les forces iraniennes ont utilisées pour attaquer la navigation commerciale dans le détroit d'Ormuz".

Trois responsables américains ont déclaré à Reuters que les frappes visaient à provoquer la réouverture du détroit d'Ormuz et à détruire certaines capacités militaires de l'Iran.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a dit avoir frappé des cibles militaires américaines à travers la région, notamment à Bahreïn, au Koweït et en Jordanie. Ils ont ajouté avoir également visé un rassemblement de militaires américains ainsi qu'un radar dans la base aérienne de Ali al Salem, au Koweït, lors d'une attaque de drones et de missiles.

L'agence de presse iranienne Mehr a rapporté après les dernières frappes que des explosions avaient retenti près de la ville d'Ahvaz, dans le sud de l'Iran, et à Bandar Abbas.

"Nous sommes engagés dans une guerre essentielle et existentielle contre les Etats-Unis", a souligné le président du Parlement et négociateur en chef iranien, Mohammed Baqer Qalibaf, dans un communiqué publié après la première vague d'attaques américaines.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

13h04 - L'armée du Koweït dit être confrontée à des drones iraniens.

10h42- Le président américain Donald Trump qualifie la libération d'une Américaine détenue depuis 2024 en Iran de "geste de bonne volonté".

08h03 - Le porte-parole du haut commandement militaire iranien dit que Téhéran ne tolérera aucune ingérence américaine dans le détroit d'Ormuz, qualifiant cette question de "ligne rouge".

L'Iran prendra pour cible des infrastructures dans toute la région si le président américain Donald Trump met à exécution ses menaces d'attaquer des infrastructures iraniennes, avertit le porte-parole.

03h56 - Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien dit avoir frappé des cibles militaires américaines à travers la région, notamment à Bahreïn, au Koweït et en Jordanie.

Les Gardiens de la révolution disent avoir visé un rassemblement de militaires américains ainsi qu'un radar dans la base aérienne de Ali al Salem, au Koweït, lors d'une attaque de drones et de missiles.

03h29 - L'armée américaine dit avoir terminé sa nouvelle salve d'attaques contre l'Iran, annonce le Commandement central de l'armée américaine.

"Les forces américaines ont frappé des centres de commandement, des sites de défense aérienne, des capacités de drones et de missiles, et des installations de surveillance côtière iraniens", écrit le Centcom dans un communiqué.

Des cibles ont également été visées dans le port de Bandar Abbas, précise le Centcom.

02h28 - L'Iran active les défenses aériennes à Téhéran pour contrer des "menaces", rapporte l'agence de presse Mehr.

01h10 - Les sirènes d'alerte résonnent à Bahreïn, dit le ministère de l'Intérieur.

00h59 - Le président américain Donald Trump déclare que l'Iran a autorisé une ressortissante américaine "injustement détenue" depuis 2024 à quitter le pays.

"Elle est désormais en sécurité hors d'Iran et en bonne forme. Les Etats-Unis apprécient à sa juste valeur ce geste de bonne volonté de la part de l'Iran", écrit Donald Trump sur son réseau, Truth Social.

00h53 - Les systèmes de défense aériennes du Koweït répondent à une "menace de drones", dit l'armée koweïtienne.

00h07 - Des explosions sont entendues à Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran, selon les médias officiels iraniens.

VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de mercredi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)