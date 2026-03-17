EN DIRECT-Israël dit avoir tué le chef de la sécurité iranienne, Téhéran cible les Emirats

Israël a annoncé mardi avoir tué le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien Ali Larijani lors de frappes aériennes menées dans la nuit, ainsi que Gholamreza Soleimani, le chef des bassidjis, la milice paramilitaire des Gardiens de la révolution.

Ali Larijani, dont Téhéran n'a pas confirmé la mort à ce stade, serait le plus haut dirigeant iranien assassiné depuis l'ancien Guide suprême Ali Khamenei, mort le 28 février lors de la première journée des bombardements israélo-américains.

L'Iran a pour sa part à nouveau ciblé l'Etat hébreu et les Émirats arabes unis dans la nuit de lundi à mardi, démontrant qu'il dispose toujours de la capacité à lancer des missiles à longue-portée, alors que la guerre est entrée dans sa troisième semaine sans qu'aucune issue ne se dessine à court terme.

Les attaques iraniennes ont entraîné la fermeture temporaire de l'espace aérien aux Émirats arabes unis tandis qu'un drone a frappé un site pétrolier à Fujaïrah, port clé des exportations de pétrole émiraties, pour la deuxième journée consécutive.

Des roquettes et au moins cinq drones ont en outre ciblé l'ambassade des États-Unis à Bagdad tôt mardi, selon des sources de sécurité irakienne qui ont décrit cette attaque comme la plus intense depuis le début de la guerre. Deux responsables américains ont précisé qu'aucun blessé n'avait été signalé pour le moment.

Voie de passage stratégique par laquelle transitent habituellement 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié dans le monde, le détroit d'Ormuz reste bloqué, avec pour effet de contribuer à faire grimper les prix du pétrole.

Deux sources ont rapporté à Reuters que la production quotidienne de pétrole des Emirats arabes unis avait diminué de plus de moitié en raison du conflit et de la fermeture du détroit d'Ormuz, qui a contraint le géant pétrolier ADNOC à procéder à des arrêts de production généralisés.

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi à la Maison blanche que de "nombreux pays" l'avaient informé qu'ils étaient disposés à envoyer des navires pour protéger les pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Mais il s'est aussi plaint que des alliés de longue date des Etats-Unis ne se soient en revanche "pas montrés enthousiastes".

Le POINT sur le conflit au Moyen-Orient nL8N4030DX

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

12h14 - Un soldat libanais a été tué et quatre autres blessés lors d'une frappe aérienne israélienne dans la ville de Nabatiyé, dans le sud du Liban, indique l'armée du pays dans un bilan actualisé.

12h04 - L'ambassadeur d'Iran en Russie, Kazem Jalali, a démenti un article de presse affirmant que le nouveau Guide suprême Mojtaba Khamenei recevrait un traitement médical à Moscou, rapporte l'agence TASS.

12h00 - Des dizaines de millions de personnes supplémentaires seront confrontées à "une faim aiguë" si la guerre en Iran dure jusqu'au mois de juin, selon une analyse du Programme alimentaire mondial (PAM).

Quelque 45 millions de personnes supplémentaires devraient basculer dans une situation de faim sévère en raison de la hausse des prix alimentaires et pétroliers, ainsi que des coûts de transport maritime, ce qui ferait passer le total mondial au-delà de son niveau record actuel de 319 millions de personnes affectées, précise le directeur exécutif adjoint du PAM, Carl Skau, lors d'un point de presse à Genève.

11h27 - Les perturbations dans le détroit d'Ormuz ne peuvent pas être traitées indépendamment de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Abbas Araqchi au secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres, selon un message diffusé sur son compte Telegram.

Abbas Araqchi a également appelé les États et les institutions préoccupés par la paix et la sécurité mondiales à condamner les attaques américano-israéliennes contre son pays.

10h53 - Les frappes aériennes israéliennes visant des immeubles résidentiels au Liban sont préoccupantes au regard du droit international, déclare le bureau des droits de l'homme de l'Onu.

10h49 - L'armée israélienne fait état de missiles tirés par l'Iran à destination d'Israël.

10h39 - Le nouveau Guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a rejeté des propositions visant à réduire les tensions ou à instaurer un cessez-le-feu avec les États-Unis qui avaient été transmises à Téhéran par deux pays intermédiaires, déclare un haut responsable iranien.

Mojtaba Khamenei a affiché une position "très ferme et sérieuse" en faveur d'une vengeance contre les États-Unis et Israël lors de sa première session consacrée à la politique étrangère, ajoute ce responsable, sans préciser si le dirigeant y a assisté en personne.

10h39 - Une mission d'enquête des Nations unies a commencé à examiner une frappe meurtrière contre une école survenue le premier jour des attaques américano-israéliennes contre l'Iran, déclare l'un de ses membres à des journalistes.

Cette attaque contre une école dans le sud de l'Iran a consisté en deux tirs de missiles rapprochés qui ont tué 168 enfants, pour la plupart des filles, ont indiqué lundi des responsables iraniens.

10h38 - Cinq soldats libanais ont été blessés, dont deux grièvement, lors d'une frappe aérienne israélienne dans la ville de Nabatiyé, dans le sud du pays, annonce l'armée libanaise.

10h23 - Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, annonce la mort du chef du conseil suprême de sécurité iranien, Ali Larijani, ce que l'Iran ne confirme pas.

09h41 - L'armée israélienne annonce avoir tué Gholamreza Soleimani, le chef des bassidjis, la milice paramilitaire des Gardiens de la révolution. Téhéran ne confirme pas.

09h37 - La cheffe de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, déclare qu'il faut recourir à la diplomatie pour maintenir le détroit d'Ormuz ouvert, alors que Donald Trump appelle les alliés à y envoyer des navires de guerre afin de sécuriser le transit dans le contexte de la guerre en Iran.

"Personne n'est prêt à exposer ses ressortissants au danger dans le détroit d'Ormuz. Nous devons trouver des solutions diplomatiques pour le maintenir ouvert afin d'éviter une crise alimentaire, une crise des engrais, ainsi qu'une crise énergétique", déclare-t-elle lors d'un entretien accordé à Reuters.

09h34 - Les principales Bourses européennes sont en ordre dispersé, les investisseurs se montrant hésitants alors que l'attention reste focalisée sur la situation en Iran et à la sécurité du détroit d'Ormuz, parallèlement aux décisions attendues de plusieurs grandes banques centrales, les premières depuis le début du conflit.

09h13 - La production et les exportations de pétrole de l'Iran se poursuivent sans interruption, déclare un porte-parole de la commission parlementaire de l'énergie, ajoutant que la vie quotidienne se déroule normalement sur l'île de Kharg.

L'île de Kharg est le principal centre d'exportation de pétrole de l'Iran et représentent 90% des expéditions de brut du pays membre de l'Opep. Les États-Unis y ont bombardé des installations militaires la semaine dernière.

08h58 - Les médias israéliens rapportent que Tsahal a ciblé le chef de la sécurité iranienne, Ali Larijani, ajoutant qu'on ignore pour le moment s'il a été tué ou blessé.

L'Iran ne commente pas ces informations dans l'immédiat.

08h57 - Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense et de sécurité nationale mardi après-midi sur la situation en Iran et au Moyen-Orient, indique l'Elysée.

08h48 - Fujaïrah, port clé des exportations de pétrole émiraties, a suspendu ses chargements, rapporte l'agence Bloomberg.

08h43 - Le ministre sud-coréen de la Défense, Ahn Gyu-back, déclare que l'envoi d'un navire de guerre dans le détroit d'Ormuz nécessiterait l'approbation du Parlement, ajoutant que Séoul n'envisage pas l'envoi du destroyer ROKS Dae Jo-yeong.

08h20 - Le ministre irakien du Pétrole déclare que Bagdad est en contact avec l'Iran pour permettre à des pétroliers de traverser le détroit d'Ormuz, rapporte l'agence de presse nationale.

L'Irak travaille également en vue de reprendre les exportations via l'oléoduc Kirkouk-Ceyhan vers la Turquie afin de compenser les perturbations des expéditions dues à la crise dans le détroit d'Ormuz, après que plusieurs navires ont été attaqués au large des côtes irakiennes lors de transferts.

07h57 - La réunion à Matignon dédiée à l'économie de guerre prévue ce mardi est reportée, indique Bercy, en raison d'un conseil de défense et de sécurité nationale qui doit se tenir dans l'après-midi.

06h53 - Dix ressortissants étrangers accusés de récolter des informations sur des sites sensibles et de préparer des opérations sur le terrain dans le nord-est de l'Iran ont été arrêtés par les services de renseignement des Gardiens de la révolution, rapporte l'agence de presse semi-officielle Tasnim.

Aucune précision n'est donnée sur la nationalité des personnes arrêtées.

06h41 - Des escortes navales dans le détroit d'Ormuz ne garantiraient "pas à 100%" la sécurité des navires désireux de traverser cette voie maritime, déclare le patron de l'Organisation maritime internationale (OMI) dans un entretien au Financial Times.

Une aide militaire n'est "pas une solution à long-terme ou viable" pour débloquer le détroit, ajoute Arsenio Dominguez.

"Nous sommes les dommages collatéraux d'un conflit dont les racines n'ont rien à voir" avec le fret, déplore-t-il.

L'OMI, basée à Londres, craint par ailleurs que les navires bloqués dans le Golfe viennent à manquer de produits alimentaires et d'autres biens pour leurs équipages, dit-il.

06h18 - Une personne a été tuée à Abou Dhabi par les débris d'un missile balistique intercepté par les défenses aériennes des Emirats arabes unis, annoncent les autorités locales.

05h07 - Un incendie s'est déclaré dans une zone industrielle au Qatar à la suite de la chute de débris provenant de l'interception d'un missile, dit le ministère qatari de l'Intérieur.

Aucun blessé n'est à signaler, ajoute-t-il.

04h43 - De puissantes explosions ont retenti à Doha au Qatar, signale un journaliste de Reuters sur place, sans que l'on n'en connaisse la cause dans l'immédiat.

03h56 - Donald Trump avait été prévenu qu'attaquer l'Iran pourrait pousser Téhéran à mener des représailles contre des alliés des Etats-Unis dans le Golfe, a-t-on appris d'un représentant américain et de deux sources au fait de rapports des services américains du renseignement, alors que le chef de la Maison blanche a dit lundi avoir été surpris par la réaction iranienne aux bombardements lancés par Washington et Israël.

Selon l'une des personnes informées, s'exprimant sous couvert d'anonymat, cette riposte de Téhéran n'était pas une garantie aux yeux des services américains du renseignement mais ceux-ci, dans des rapports effectués avant le début de la guerre, ont noté que de telles frappes iraniennes "étaient placées haut dans la liste des conséquences potentielles".

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de la Maison blanche.

Donald Trump a dit lundi que les ripostes menées par Téhéran contre le Qatar, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et le Koweït ont été une surprise. Les Iraniens "n'étaient pas censés s'en prendre à tous ces autres pays du Moyen-Orient", a déclaré le président américain. "Personne ne s'y attendait. Nous avons été choqués".

L'administration Trump a mis en avant, pour justifier son intervention militaire, le danger que l'Iran se dote sous peu d'un missile capable de frapper le territoire américain et que Téhéran développe une arme atomique dans un délai de deux à quatre semaines - des éléments que les rapports des services américains du renseignement ne confirment pas.

D'après deux sources informées, Donald Trump avait également été prévenu en amont du début de l'opération dénommée "Fureur épique" que Téhéran chercherait vraisemblablement à bloquer le détroit d'Ormuz.

03h33 - Un projectile non-identifié a atteint un pétrolier situé à une vingtaine de milles nautiques à l'est de Fujaïrah, aux Emirats arabes unis, engendrant des dégâts structurels mineurs, rapporte l'agence britannique de sécurité maritime (UKMTO).

Aucun blessé n'a été signalé parmi l'équipage, ajoute-t-elle, sans faire état dans l'immédiat d'un quelconque impact environnemental.

02h49 - L'armée israélienne annonce avoir débuté des frappes à grande échelle contre "des infrastructures du régime iranien" à Téhéran.

Tsahal dit avoir également entrepris une nouvelle série de bombardements contre des infrastructures du Hezbollah à Beyrouth.

02h08 - Le trafic aérien revient à la normale aux Emirats arabes unis après une suspension temporaire pour des raisons de sécurité, annonce l'autorité locale de l'aviation, citée par l'agence de presse officielle émiratie.

01h56 - Un incendie s'est déclaré dans la zone industrielle pétrolière de Fujaïrah, aux Emirats arabes unis, à la suite d'une attaque au drone, font savoir les autorités locales dans un communiqué, précisant qu'aucun blessé n'est à déplorer.

Les équipes de la défense civile sont à l'oeuvre pour contenir le feu.

01h39 - Des sources sécuritaires irakiennes décrivent comme sans précédent, depuis le début de la guerre, l'attaque survenue contre l'ambassade des Etats-Unis à Bagdad. Une salve de roquettes et au moins cinq drones ont été lancés, disent-elles.

00h56 - Selon des sources sécuritaires, un drone chargé d'explosif a atterri à proximité de l'ambassade américaine à Bagdad, avec un nuage de fumée s'échappant de la zone.

00h45 - Deux drones chargés d'explosifs ont ciblé l'ambassade des Etats-Unis à Bagdad, déclarent des sources sécuritaires.

Un journaliste de Reuters signale avoir entendu une puissante explosion dans la capitale irakienne.

00h34 - L'espace aérien des Emirats arabes unis a été fermé temporairement, rapporte la presse officielle, précisant qu'il s'agit d'une mesure de précaution exceptionnelle.

00h13 - Les Emirats arabes unis sont visés par une attaque aux missiles et au drones émanant de l'Iran, dit le ministère de la Défense, précisant que les défenses aériennes ont été activées.

00h11 - Les défenses aériennes de Dubaï ont intercepté avec succès des projectiles lancés en direction de la ville émiratie, font savoir les autorités locales pour expliquer les "sons entendus".

00h02 - L'administration de Donald Trump a demandé aux diplomates américains en poste à l'étranger d'exhorter les alliés de Washington à désigner comme groupes terroristes les Gardiens iraniens de la révolution ainsi que le Hezbollah libanais, montre un câble interne au département d'Etat américain que Reuters a pu consulter.

Cette directive, datée du lundi 16 mars, a été signée par le secrétaire d'Etat, Marco Rubio.

Il est demandé dans le document aux diplomates américains de faire passer le message à leurs homologues étrangers "au plus haut niveau approprié" et avant le vendredi 20 mars, en coordination avec leurs homologues israéliens.

Le département d'Etat américain cite un "risque élevé d'attaque" de l'Iran et de ses milices alliées. "Tous les gouvernements doivent promptement agir pour réduire les capacités de l'Iran et des groupes alignés sur l'Iran à attaquer nos pays et citoyens respectifs", est-il dit dans la directive.

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Le DIRECT de la journée de lundi nL8N4030E4

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)