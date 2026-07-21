EN DIRECT-Dixième nuit de rang de frappes US en Iran, les Houthis annoncent un blocus maritime

L'armée américaine a dit lundi soir lancer une nouvelle vague de bombardements contre l'Iran, pour une dixième nuit consécutive, tandis que Téhéran poursuivait ses attaques dans la région, une situation qui laisse craindre une reprise de la guerre à grande échelle, même si des contacts diplomatiques ont été signalés.

En parallèle, les Houthis pro-iraniens ont déclaré qu'ils allaient bloquer le détroit de Bab el-Mandeb, reprochant à l'Arabie saoudite ses agissements au Yémen, où Ryad a mené pendant des années une intervention militaire contre le mouvement chiite yéménite.

Le détroit de Bab el-Mandeb, à l'extrémité sud de la mer Rouge, est une voie cruciale pour les livraisons énergétiques, comme le détroit d'Ormuz, de facto bloqué par l'Iran en réponse à la campagne de bombardements lancée par les Etats-Unis et Israël le 28 février - même s'il a brièvement été rouvert dans le cadre du protocole d'accord entre Washington et Téhéran.

Des sources ont déclaré par le passé à Reuters que Téhéran a demandé aux Houthis de se tenir prêts à bloquer Bab el-Mandeb si les Etats-Unis mettaient à exécution leur menace de détruire les infrastructures énergétiques iraniennes.

Etats-Unis et Iran se sont mutuellement accusés plus tôt ce mois-ci de ne pas respecter les conditions de l'accord intérimaire signé en juin et d'avoir enfreint le cessez-le-feu, jetant une ombre sur une issue diplomatique au conflit.

Toutefois, le ministère iranien de l'Intérieur a déclaré que des médiateurs ont présenté à Téhéran des "propositions", laissant suggérer que les contacts diplomatiques ont été maintenus. Aucune précision n'a été donnée.

Un représentant iranien de haut rang a déclaré lundi à Reuters que les médiateurs ont proposé une trêve de dix jours dans le but de sauver le protocole d'accord, qui était initialement destiné à permettre des négociations américano-iraniennes approfondies.

D'après deux sources gouvernementales pakistanaises, le ministre iranien de l'Intérieur a demandé à Islamabad, qui a accueilli en avril un cycle de pourparlers, de reprendre ses efforts de médiation.

Plusieurs milliers de personnes, principalement en Iran ainsi qu'au Liban, ont été tuées dans la région en moins de cinq mois. Israël a lancé une campagne militaire distincte au Liban, qu'il a envahi et occupe, présentée comme destinée à "neutraliser" le Hezbollah pro-iranien.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

03h04 - Les Gardiens iraniens de la révolution déclarent que deux pétroliers ont pris feu à la suite d'explosions alors que ces navires tentaient de transiter par la route méridionale du détroit d'Ormuz.

Des incidents similaires ont été rapportés la nuit précédent par l'unité d'élite de l'armée iranienne.

00h31 - L'armée iranienne dit avoir lancé des missiles sol-air contre des systèmes américains de missiles situés sur la base d'Arifjan au Koweït.

00h28 - Des explosions ont retenti à Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran près du détroit d'Ormuz, rapporte l'agence de presse officielle Irna.

VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de lundi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)