EN DIRECT-Des négociateurs US et iraniens attendus à Doha, doutes sur les discussions

Des négociateurs américains et iraniens sont attendus à Doha pour une reprise du dialogue dans le cadre du protocole d'accord conclu entre les deux camps, mais Téhéran a déclaré qu'aucune réunion bilatérale n'était prévue.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Esmaïl Baghaeï a déclaré qu'une délégation technique iranienne allait effectivement se rendre à Doha, mais que cela n'était "aucunement lié" à la visite de représentants américains dans la capitale qatarie.

Aucune réunion n'était prévue avec les Etats-Unis lors des prochains jours, a-t-il ajouté.

Washington et Téhéran se sont mutuellement accusés d'avoir enfreint l'accord provisoire conclu le 17 juin, qui prévoit notamment l'arrêt des hostilités, la réouverture du détroit d'Ormuz et des négociations sur le programme nucléaire iranien.

D'après un représentant iranien de haut rang, une réunion va se tenir ce mardi à Doha mais pour discuter uniquement de la gestion du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz et d'une désescalade des tensions.

Un autre responsable a indiqué que les équipes techniques américaine et iranienne devraient rencontrer séparément, mercredi, des médiateurs qataris et pakistanais.

Les Etats-Unis ont accusé la semaine dernière Téhéran d'avoir attaqué deux navires commerciaux et ont répliqué par des bombardements contre des sites militaires iraniens. L'armée iranienne a ensuite lancé dimanche des drones et missiles contre des bases militaires américains au Koweït et Bahreïn.

S'exprimant lundi devant les journalistes à la Maison blanche, Donald Trump a déclaré que les discussions de Doha "pourraient être importantes, ou peut-être pas".

En parallèle, en dépit d'un accord distinct signé avec Beyrouth via médiation américaine, Israël a poursuivi ses opérations militaires au Liban, dont il occupe le sud dans le cadre d'une vaste campagne présentée comme destinée à éradiquer le Hezbollah, mouvement chiite pro-iranien.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

07h30 - Le ministère allemand des Affaires étrangères écrit sur X que l'accord conclu entre les Etats-unis et l'Iran pour mettre fin aux attaques et poursuivre les discussions constitue une étape importante et offre une opportunité à la diplomatie dans une situation fragile.

Il est désormais essentiel de parvenir à une solution viable garantissant une navigation sûre et sans entrave dans le détroit d'Ormuz et permettant de traiter la question du programme nucléaire iranien, ajoute-t-il.

06h57 - Deux membres des Gardiens de la révolution iraniens ont été tués et deux autres blessés dans la province occidentale de Kermanchah lundi soir lors d'une fusillade qualifiée de "terroriste" par l'organisation paramilitaire, rapportent les médias d'État.

Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs de l'attaque.

A VOIR AUSSI

Le DIRECT de la journée de lundi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)