En Corse, Calao Finance participe au rachat de Copie Conforme par Charly Delsol

(AOF) - Calao Finance participe au rachat de Copie Conforme par Charly Delsol, dirigeant du groupe Sages Informatique, aux cotés de la société d'investissement corse FemuQui (Fait ici), du Crédit Agricole et du LCL. Fondée en 2000 par Charly Delsol et basée en Corse, le groupe Sages Informatique s'est fait une place de premier plan dans les métiers de la numérisation et de la dématérialisation de l'information. Il est en particulier à l'origine de la solution ZeenDoc, logiciel de gestion électronique de documents et d'archivage numérique à destination des TPE et PME.

Après plus de 20 ans de développement, le groupe réalise un chiffre d'affaires de plus de 11 millions d'euros, emploie près de 70 collaborateurs et accompagne 7 000 clients partout en France.

De son coté la société Copie Conforme, fondée en 1990, est devenue au fil des années et sous l'impulsion de son fondateur, Dominique Ugolini, le leader de la distribution et de la maintenance d'imprimantes pour la région Corse.

La société réalise un chiffre d'affaires de plus 6 millions d'euros et réunit près de 30 collaborateurs au service d'un portefeuille de 2 200 clients et d'un parc installé de 3 500 machines.

Cette opération va permettre aux sociétés détenues par Charly Delsol de proposer des solutions globales de service en bureautique, au niveau national, permettant de faciliter les usages professionnels entre les machines et les outils numériques.