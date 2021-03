En Chine, l'année du Buffle pourrait offrir des opportunités aux investisseurs, selon Muzinich & Co

(AOF) - Le nouvel an chinois annonce l'année du Buffle. Alors que l'Occident considère le taureau comme le symbole des marchés haussiers, en Chine, le buffle est un signe de sérieux et de persévérance. Selon Muzinich & Co, les autorités politiques chinoises devraient piloter l'économie en faisant preuve des qualités du buffle. Pour Christina Bastin, gérant de portefeuille, nous pourrions assister à des mesures structurelles davantage mesurées et ciblées, plutôt qu'à l'application d'une politique uniforme globale.

Malgré la pandémie, la Chine a été le seul pays du G-20 à enregistrer l'année dernière une croissance positive de son PIB : 2,3% en 2020 et 6,5% au quatrième trimestre, rappelle le gérant.

La croissance a été tirée par l'éradication de la pandémie, une forte reprise des exportations (notamment d'équipements médicaux et électroniques), et le soutien des mesures gouvernementales.

Au début de la pandémie, la Banque Populaire de Chine (PBoC) avait ainsi assoupli sa politique monétaire. Toutefois, contrairement aux autres banques centrales, la PBoC n'a pas eu recours à l'assouplissement quantitatif ni aux taux négatifs. Elle a plutôt utilisé une panoplie de mesures structurelles.

Pour 2021, le Fonds Monétaire International prévoit une croissance de plus de 8% pour la Chine, ce qui amène certains acteurs du marché à alerter sur la nécessité que cette " expansion virale " soit maîtrisée.

Ce taux de croissance est non seulement un retour aux niveaux d'avant crise sanitaire, mais correspond aussi à une expansion supérieure au potentiel de l'économie chinoise à moyen terme. Pourtant, la PBoC est selon Muzinich & Co en train de donner des signes de normalisation de sa relance monétaire, sans pour autant procéder à un ajustement brutal.

En conclusion, Christina Bastin pense que le caractère calme et pondéré du buffle se reflétera probablement dans la posture économique et politique de la Chine en 2021, ce qui pourrait offrir des opportunités aux investisseurs.