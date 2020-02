Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client En Chine, jeux vidéo, yoga et préservatifs contre le coronavirus Reuters • 25/02/2020 à 13:45









par Sophie Yu et Joyce Lee PEKIN/SEOUL, 25 février (Reuters) - Les centaines de millions de Chinois confinés chez eux en raison de l'épidémie de coronavirus tuent le temps en commandant sur internet des jeux vidéo, des tapis de yoga, des livres et des préservatifs, montrent des chiffres communiqués par les sites chinois de commerce en ligne. Le jeu Ring Fit Adventure de la console Switch de Nintendo, qui combine exercices physiques et jeu de rôle, a ainsi vu ses ventes quadrupler entre le 5 et le 20 février, relève le géant de l'e-commerce Alibaba BABA.N . Paradoxalement, alors que les autorités ont imposé le port du masque chirurgical à l'extérieur, les ventes de rouges à lèvres ont été multipliées par sept pour certaines marques. Les ventes de tapis de yoga et de rameurs pour pratiquer la gymnastique à domicile ont atteint jusqu'à 250% de hausse sur une période de deux semaines en février par rapport à la même période de 2019. Quant aux ventes de livres, elles affichent une hausse de 60% sur la plateforme Tmall d'Alibaba pour la semaine débutant le 10 février par rapport à la semaine précédente. D'autres sites de commerce en ligne notent que des produits s'écartant de l'ordinaire figurent désormais parmi leurs meilleures ventes. Pinduoduo PDD.O cite ainsi les préservatifs et les kits de coiffure à domicile. (Version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

