En charge du Brexit, Gove salue un changement de ton à Bruxelles

LONDRES, 7 août (Reuters) - Michael Gove, le ministre britannique chargé de superviser les négociations sur le Brexit, s'est dit confiant, vendredi, dans la possibilité de conclure un accord commercial avec l'Union européenne, saluant un changement de ton de la part de Bruxelles ces dernières semaines. Le Royaume-Uni a officiellement quitté l'UE le 31 janvier dernier mais reste soumis aux règles communautaires pendant cette transition qui court jusqu'à la fin de l'année, le temps que les deux parties s'entendent sur leur relation future et évitent le "saut dans le vide" d'un Brexit brutal. Les négociations entre les deux parties sont cependant pratiquement au point mort, chaque camp accusant l'autre de refuser un compromis. Elles achoppent notamment sur la pêche et les conditions de libre concurrence. Les discussions doivent se poursuivre jusqu'au 2 octobre, soit deux semaines avant un sommet européen. "Je suis convaincu qu'il y aura un accord, je pense qu'il y a eu un changement de ton bienvenu au cours des dernières semaines", a déclaré Michael Gove lors d'un déplacement à Portadown, en Irlande du Nord. "Il y a de bons signaux même si bien sûr, il nous reste de difficiles tractations", a-t-il ajouté. Le ministre du Bureau du cabinet britannique s'était rarement montré aussi optimiste ces derniers mois. En mai dernier, il appelait l'UE à débloquer l'impasse. Selon des sources diplomatiques interrogées par Reuters au début du mois, Bruxelles est disposée à un compromis pour sauver les discussions en revoyant à la baisse son exigence de voir Londres se soumettre à l'avenir aux règles européennes en matière d'aides publiques. L'idée serait de mettre en place un mécanisme de règlement des différends sur toute aide publique accordée par le gouvernement britannique à ses entreprises, plutôt que d'obliger Londres à s'aligner sur les règles de l'UE dans ce domaine, ont expliqué ces sources. (Guy Faulconbridge, Kate Holton; version française Jean-Stéphane Brosse)

