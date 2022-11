En cas de récession peu profonde, la BCE devrait poursuivre le resserrement de sa politique

En outre, l'opinion a été exprimée que le resserrement monétaire devrait probablement se poursuivre après que l'orientation de la politique monétaire ait été normalisée et soit passée en territoire globalement neutre.

(AOF) - « Bien que les perspectives économiques se soient considérablement détériorées, il a été largement estimé que l'affaiblissement attendu de l'activité économique ne suffirait pas à freiner l'inflation de manière significative et ne ramènerait pas en soi l'inflation projetée vers l'objectif », peut-on lire dans le compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la BCE. En conséquence, il a été avancé que, en cas de récession peu profonde, le Conseil des gouverneurs devrait poursuivre la normalisation et le resserrement de la politique monétaire.

