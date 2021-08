En Californie, l'incendie "Dixie Fire" est devenu l'un des plus destructeurs

par Dan Whitcomb

LOS ANGELES, 12 août (Reuters) - Le gigantesque feu de forêt qui consume depuis près d'un mois le nord de la Californie a incendié 550 autres maisons, ont annoncé mercredi les pompiers, devenant l'un des incendies les plus destructeurs dans l'histoire de l'État.

Le "Dixie Fire", qui a éclaté le 14 juillet dans la Sierra Nevada à quelque 260 kilomètres au nord-est de Sacramento, est le deuxième plus grand feu de l'histoire de l'État.

Mercredi soir, les équipes de secours n'avaient contenu que 30% des flammes.

Les températures devraient dépasser les 37,8 degrés Celsius dans les prochains jours tandis que le nord-ouest du Pacifique cuit sous un "dôme de chaleur", ont précisé les prévisionnistes.

"Les hautes pressions continuent de s'accumuler", a déclaré le Département californien des forêts et de la protection contre les incendies (CAL FIRE), signalant des orages prévus dans la semaine.

Dans le nord de la Californie, les orages dits "secs" attisent les feux de forêt et les brousailles consumées par des années de sécheresse.

Le "Dixie Fire" a quant à lui déjà brûlé plus de 500.000 acres et détruit plus de 1.000 maisons individuelles, faisant de lui le plus grand et le plus destructeur des onze feux de forêt qui ravagent actuellement la Californie.

La semaine dernière, les flammes ont dévasté la petite ville minière de Greenville et sa rue principale, dont il ne reste plus que des cendres.

Les cinq plus grands feux de forêt dans l'histoire de la Californie se sont tous produits au cours des trois dernières années, dévastant plus de 2,5 millions d'acres et détruisant 3.700 structures.

