EN BREF-De l'Australie à l'Europe, les pays prennent des mesures pour limiter l'accès des enfants aux réseaux sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières nouvelles concernant la Grande-Bretagne, la Malaisie et la Suède)

En décembre, l'Australie est devenue le premier pays au monde à interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans, leur bloquant l'accès à des plateformes telles que TikTok, YouTube GOOGL.O d'Alphabet et Instagram et Facebook META.O de Meta.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des mesures prises par les pays et les entreprises pour réglementer l'accès aux réseaux sociaux, alors que les inquiétudes concernant l'impact de ces derniers sur la santé et la sécurité des enfants ne cessent de croître.

AUSTRALIE

Une loi historique oblige les principales plateformes de réseaux sociaux à bloquer l'accès aux mineurs de moins de 16 ans à compter du 10 décembre 2025, l'une des réglementations les plus strictes au monde visant les grandes plateformes technologiques.

Les entreprises qui ne s'y conforment pas s'exposent à des amendes pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens (34,9 millions de dollars).

ROYAUME-UNI

Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'apprête à annoncer l'interdiction des plateformes en ligne "nocives" pour les enfants de moins de 16 ans, tout en maintenant l'accès à certaines formes plus sûres de réseaux sociaux, a rapporté le Times le 8 juin.

M. Starmer aurait décidé de mettre en place ces restrictions après s'être entretenu avec des parents endeuillés et avoir examiné les données provenant d'Australie.

CHINE

L'autorité chinoise de régulation du cyberespace a mis en place un programme appelé "mode mineur" qui impose des restrictions au niveau des appareils et des règles spécifiques aux applications afin de limiter le temps passé devant les écrans en fonction de l'âge.

DANEMARK

Le Danemark a annoncé en novembre qu'il interdirait les réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans, tandis que les parents pourraient autoriser l'accès à certaines plateformes aux enfants dès l'âge de 13 ans.

FRANCE

En janvier, l'Assemblée nationale française a approuvé un projet de loi visant à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans, face aux inquiétudes croissantes concernant le harcèlement en ligne et les risques pour la santé mentale. Le projet de loi doit encore être examiné par le Sénat avant d'être soumis à un vote final à l'Assemblée nationale.

ALLEMAGNE

Les mineurs âgés de 13 à 16 ans ne sont autorisés à utiliser les réseaux sociaux qu'avec le consentement de leurs parents. Les défenseurs de la protection de l'enfance estiment que ces contrôles sont insuffisants.

GRÈCE

La Grèce est "sur le point" d'annoncer une interdiction des réseaux sociaux pour les enfants de moins de 15 ans, a déclaré une source gouvernementale de haut rang à Reuters le 3 février.

INDE

Le conseiller économique en chef de l'Inde a appelé en janvier à l'instauration de restrictions d'âge sur les plateformes de réseaux sociaux, les qualifiant de "prédatrices" dans la manière dont elles maintiennent les utilisateurs en ligne, deux jours après que l'État touristique de Goa a déclaré qu'il envisageait des restrictions similaires à celles de l'Australie.

ITALIE

Les enfants de moins de 14 ans doivent obtenir l'autorisation parentale pour créer un compte sur les réseaux sociaux, tandis qu'aucune autorisation n'est requise au-delà de cet âge.

MALAYSIE

La Malaisie a commencé à interdire aux moins de 16 ans de créer des comptes sur les réseaux sociaux, a déclaré le 1er juin l'autorité de régulation des communications du pays.

NORVÈGE

En 2024, le gouvernement norvégien a proposé de relever de 13 à 15 ans l'âge auquel les enfants peuvent accepter les conditions d'utilisation des réseaux sociaux, même si les parents seraient toujours autorisés à donner leur accord à leur place s'ils n'ont pas l'âge requis.

Le gouvernement a également entamé l'élaboration d'une législation visant à fixer à 15 ans l'âge minimum absolu pour l'utilisation des réseaux sociaux.

POLOGNE

Le parti au pouvoir en Pologne prépare une nouvelle législation visant à interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans et à tenir les plateformes responsables de la vérification de l'âge, a-t-il déclaré le 27 février.

SLOVÉNIE

La Slovénie élabore actuellement un projet de loi visant à interdire aux enfants de moins de 15 ans d'accéder aux réseaux sociaux, a déclaré le vice-Premier ministre Matej Arcon le 6 février.

ESPAGNE

L'Espagne va mettre en œuvre de nouvelles règles visant à rendre les réseaux sociaux et l'IA plus sûrs, malgré un lobbying intense de la part du secteur technologique, a déclaré en mai à Reuters le ministre de la Transformation numérique, Oscar Lopez.

Le Premier ministre Pedro Sanchez avait déclaré en février que l'Espagne interdirait l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans, les plateformes étant tenues de mettre en place des systèmes de vérification de l'âge.

SUÈDE

La Suède devrait instaurer un âge minimum de 15 ans pour l'utilisation des réseaux sociaux, a recommandé le 2 juin une commission nommée par le gouvernement.

Une interdiction pourrait être formulée de manière à ce que les plateformes soient responsables de la vérification de l'âge, a déclaré la chercheuse Lisa Englund Krafft lors d'une conférence de presse avec le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Jakob Forssmed.

ÉTATS-UNIS

Une législation américaine visant à obliger les entreprises de réseaux sociaux à faire davantage pour protéger les enfants et les adolescents a franchi un obstacle politique majeur après que le sénateur républicain Ted Cruz a déclaré le 12 mai qu’il soutiendrait le projet de loi.

Lors d'un événement à Washington, M. Cruz a déclaré qu'il soutiendrait le "Kids Online Safety Act", qui obligerait les entreprises de réseaux sociaux à "faire preuve d'une diligence raisonnable" dans la conception de fonctionnalités susceptibles de nuire aux mineurs, selon le texte du projet de loi.

Cette législation est distincte de la loi de longue date sur la protection de la vie privée des enfants en ligne (Children's Online Privacy Protection Act), qui interdit aux entreprises de collecter des données personnelles auprès d'enfants de moins de 13 ans sans le consentement parental. Plusieurs États ont adopté des lois exigeant le consentement parental pour que les mineurs puissent accéder aux réseaux sociaux, mais celles-ci ont fait l'objet de recours judiciaires au motif qu'elles portaient atteinte à la liberté d'expression.

LÉGISLATION DE L'UE

Le 12 mai, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'Union européenne chercherait à renforcer la protection des enfants contre les fonctionnalités néfastes des réseaux sociaux.

Mme von der Leyen a indiqué que la Commission ciblerait les "pratiques de conception addictives et préjudiciables" dans son "Digital Fairness Act", un projet de loi qui devrait être proposé plus tard cette année, tandis qu'un groupe d'experts prépare des recommandations sur la marche à suivre.

En novembre, le Parlement européen a adopté une résolution appelant à une interdiction à l'échelle de l'UE de l'accès des enfants de moins de 16 ans aux plateformes en ligne, aux sites de partage de vidéos et aux assistants IA sans le consentement parental, ainsi qu'à une interdiction totale pour les moins de 13 ans.

SECTEUR DES TECHNOLOGIES

Les plateformes de réseaux sociaux, notamment TikTok, Facebook et Snapchat SNAP.N , indiquent que les utilisateurs doivent être âgés d'au moins 13 ans pour s'inscrire.

Les défenseurs de la protection de l'enfance estiment que ces contrôles sont insuffisants, et les données officielles de plusieurs pays européens montrent qu'un nombre considérable d'enfants de moins de 13 ans possèdent des comptes sur les réseaux sociaux.