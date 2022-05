En avril, la vision stratégique d'Aviva Investors France est restée prudente

Selon Aviva Investors France, la Fed devrait poursuivre le resserrement de sa politique monétaire pour porter ses taux directeurs au moins à 2% en fin d'année. En revanche, en zone euro, la BCE devrait maintenir une politique monétaire toujours accommodante, en se laissant la flexibilité d'agir en fonction de la situation en Ukraine et de l'évolution de l'inflation. Le gérant pense que le scenario le plus probable reste une fin du programme d'achat de titres en juin puis d'une hausse des taux au dernier trimestre.

La poursuite du conflit en Ukraine et les sanctions occidentales contre la Russie accentuent les pressions inflationnistes déjà fortes à l'image de l'envolée des cours des matières premières. A ces craintes s'ajoute la remontée des taux d'intérêt liée à la perspective d'un resserrement monétaire des principales banques centrales.

(AOF) - Au sein des portefeuilles multi-actifs gérés activement qui se comparent a posteriori à des indicateurs de référence, Aviva Investors France a continué de rester prudent en avril en raison du contexte actuel marqué par une volatilité accrue. Le risque géopolitique demeure au centre des préoccupations des marchés financiers, observe la société de gestion. Ce risque impacte significativement les prévisions macroéconomiques et en particulier celles de la zone euro avec des révisions baissières pour la croissance.

